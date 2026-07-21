मानसून में मचान विधि से करें खेती, कम जगह में भी मिलेगा शानदार उत्पादन

मचान बनाने के लिए खेत में 6 से 8 फीट लंबे बांस के खंभे गाड़कर उन पर मजबूत तार और सूतली या प्लास्टिक का जाल बांध दिया जाता है. जब बेलें थोड़ी बड़ी होने लगती हैं. तो उन्हें धागे के सहारे धीरे-धीरे ऊपर जाल पर चढ़ा दिया जाता है. एक बार ढांचा बनने के बाद फसल संभालना काफी आसान हो जाता है.