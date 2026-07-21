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मानसून में मचान विधि से करें खेती, कम जगह में भी मिलेगा शानदार उत्पादन
Trellis System For Farming: बारिश में बेल वाली सब्जियों को सड़ने से बचाने और कम जगह में डबल मुनाफा कमाने के लिए मचान विधि सबसे बढ़िया है. जाने कैसे काम करती है यह विधि.
मानसून की बारिश जहां फसलों को नया जीवन देती है. वहीं लगातार पानी जमा होने से बेल वाली सब्जियों के सड़ने का खतरा भी बढ़ जाता है. ऐसे में अगर आप कम जगह और सीमित बजट में सब्जियों की खेती करके बढ़िया मुनाफा कमाना चाहते हैं. तो मचान विधि आपके लिए सबसे बेहतरीन और कारगर तरीका साबित हो सकती है.
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Published at : 21 Jul 2026 05:26 PM (IST)
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