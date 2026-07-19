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किसानों के लिए बड़ी खबर, बारिश से खराब हुई फसल के लिए मिलेगा 75000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा
Compensation For Crop Damage: भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित फसलों के लिए सरकार ने प्रति हेक्टेयर 75000 रुपये तक के मुआवजे का ऐलान किया है. जानें किन किसानों को मिलेगी मदद.
इस बार मानसून की बेरुखी और भारी बारिश ने देश के कई इलाकों में किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है. खेतों में खड़ी फसलें लगातार पानी भरने की वजह से सड़ने लगी हैं. जिससे किसानों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ा है. इसी मुश्किल घड़ी में सरकार ने अन्नदाताओं को बड़ी राहत देने का फैसला किया है.
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Published at : 19 Jul 2026 12:57 PM (IST)
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
Opinion