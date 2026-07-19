किसानों के लिए बड़ी खबर, बारिश से खराब हुई फसल के लिए मिलेगा 75000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा

सरकार के फैसले के तहत जिन किसानों की फसल का 100 प्रतिशत नुकसान हुआ है और जो तय पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें 75000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा दिया जाएगा. यह राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेजी जाएगी जिससे भुगतान प्रोसेस तेज और पारदर्शी बनी रहे.