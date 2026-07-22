डेयरीफार्म डालने का है प्लान? इन पांच नस्ल की भैंसों की कर लें खरीदारी, खूब कमाएंगे पैसा

पंजाब और सतलुज नदी के आसपास के इलाकों में पाई जाने वाली नीली रावी भैंस भी दूध के मामले में किसी से कम नहीं है. इसकी पहचान चेहरे और पैरों पर सफेद निशानों से होती है. यह भैंस रोजाना 12 से 18 लीटर तक दूध देने की ताकत रखती है और इसकी देखभाल करना भी काफी आसान है.