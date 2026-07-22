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डेयरीफार्म डालने का है प्लान? इन पांच नस्ल की भैंसों की कर लें खरीदारी, खूब कमाएंगे पैसा
Diary Farming Tips: डेयरी फार्मिंग से तगड़ी कमाई करने का प्लान है? जानें ऐसी 5 सबसे बेहतरीन भैंसों की नस्लों के बारे में जो ज्यादा दूध और हाई फैट देकर आपका मुनाफा कई गुना बढ़ा सकती हैं.
अगर आप डेयरी फार्मिंग के बिजनेस में हाथ आजमाने की सोच रहे हैं. तो सबसे पहला काम सही नस्ल की भैंस चुनना है. डेयरी का पूरा मुनाफा इस बात पर टिका होता है कि आपकी भैंस कितना दूध देती है. सही नस्ल चुनेंगे तो दाने-चारे का खर्च आराम से निकलेगा और मुनाफा भी तगड़ा होगा.
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Published at : 22 Jul 2026 12:53 PM (IST)
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