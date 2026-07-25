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मछली पालकों को सरकार की सौगात, फ्री बीमा योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे करें आवेदन

Fish Farmers Free Insurance: मछली पालकों के लिए सरकार एक खास फ्री बीमा योजना लेकर आई है. जानिए इस सरकारी योजना में मिलने वाले बेहतरीन फायदों के बारे में और कैसे आप घर बैठे कर सकते हैं आवेदन.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 25 Jul 2026 06:55 AM (IST)
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Fish Farmers Free Insurance: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के मछली पालकों के जीवन को सुरक्षित और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा और राहत भरा कदम उठाया है. मत्स्य पालन के कारोबार में अक्सर कई तरह के जोखिम और अनहोनी का खतरा बना रहता है, जिसे देखते हुए सरकार अब मछली पालकों को पूरे 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा एकदम मुफ्त में दे रही है.

इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसका फायदा उठाने के लिए किसानों को अपनी जेब से एक भी रुपया प्रीमियम के तौर पर नहीं देना होगा. बस एक छोटे से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए आप खुद को इस योजना से जोड़ सकते हैं. आइए समझते हैं कि इस बीमा का लाभ आपको कैसे मिलेगा.

5 लाख रुपये तक का सुरक्षा कवच

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत शुरू की गई इस बीमा पॉलिसी का पूरा खर्च केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उठाएगी. अगर किसी दुर्घटना में मछली पालक की असमय मृत्यु हो जाती है या वह पूरी तरह से विकलांग हो जाता है. तो उसके परिवार को 5 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी. वहीं आंशिक रूप से विकलांगता की स्थिति में 2.5 लाख रुपये का आर्थिक कवर दिया जाता है.

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इसके अलावा अगर दुर्घटना के बाद अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है. तो इलाज के लिए 25 हजार रुपये तक की मदद का भी प्रावधान रखा गया है. यह सुरक्षा कवच मछली पालकों के परिवारों को किसी भी विपत्ति के समय बहुत बड़ा संबल प्रदान करता है.

ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

इस फ्री बीमा योजना का फायदा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मत्स्य पालकों को मत्स्य विभाग के ऑफिशियल पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा. आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही आसान है. आप अपने मोबाइल या नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना में आवेदन करके लाभ ले सकते हैं. 

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

फॉर्म भरते समय आपके पास आधार कार्ड, बैंक पासबुक, ज़मीन या तालाब से जुड़े कागजात और पासपोर्ट साइज फोटो होना बेहद जरूरी है. पोर्टल पर अपनी बेसिक डिटेल्स दर्ज करके सबमिट करते ही आपका आवेदन प्रोसेस में चला जाएगा. तो देर किस बात की, आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और इस फ्री सरकारी योजना का पूरा लाभ उठाएं.

यह भी पढ़ें: डेयरी किसानों को सबसे ज्यादा सब्सिडी देती हैं ये योजनाएं, जानें काम की बात

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 25 Jul 2026 06:55 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Fish Farming UP Government Farming News
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