अपने किचन गार्डन में ऐसे उगाएं पालक, जानें खेती करने का सही तरीका

अब बारी आती है अच्छी क्वालिटी के पालक के बीज बोने की. बीजों को मिट्टी पर थोड़ी-थोड़ी दूरी पर समान रूप से छिड़क दें. इसके बाद ऊपर से मिट्टी या कोकोपीट की एक हल्की परत बिछाकर बीजों को ढक दें. ध्यान रखें कि बीजों को ज्यादा गहराई में न दबाएं, वरना उन्हें अंकुरित होने में काफी वक्त लग सकता है.