INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरअपने किचन गार्डन में ऐसे उगाएं पालक, जानें खेती करने का सही तरीका

अपने किचन गार्डन में ऐसे उगाएं पालक, जानें खेती करने का सही तरीका

Grow Spinach In Kitchen Garden: घर पर केमिकल फ्री और ताजी पालक उगाना बेहद आसान है. इन तरीकों से आप महीने भर में हरी-भरी पालक हासिल कर सकते हैं. जान लीजिए प्रोसेस.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 21 Jul 2026 03:16 PM (IST)
Grow Spinach In Kitchen Garden: घर पर केमिकल फ्री और ताजी पालक उगाना बेहद आसान है. इन तरीकों से आप महीने भर में हरी-भरी पालक हासिल कर सकते हैं. जान लीजिए प्रोसेस.

आजकल घर की ताजी और ऑर्गेनिक सब्जियां खाने का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में अगर आप भी अपने किचन गार्डन में हरी-भरी पालक उगाना चाहते हैं. तो यह बेहद आसान काम है. सही तरीका अपनाकर आप बहुत कम मेहनत में गमले के अंदर बाजार से भी बढ़िया और केमिकल फ्री पालक उगा सकते हैं.

1/6
पालक उगाने के लिए सबसे पहले एक सही और चौड़े गमले लेकर आएं. चूंकि पालक की जड़ें ज्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं, इसलिए 6 से 8 इंच गहरा लेकिन चौड़ा गमला इसके लिए एकदम परफेक्ट रहता है. ध्यान रहे कि गमले के तले में पानी निकासी के लिए ड्रेनेज होल जरूर होना चाहिए.
पालक उगाने के लिए सबसे पहले एक सही और चौड़े गमले लेकर आएं. चूंकि पालक की जड़ें ज्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं, इसलिए 6 से 8 इंच गहरा लेकिन चौड़ा गमला इसके लिए एकदम परफेक्ट रहता है. ध्यान रहे कि गमले के तले में पानी निकासी के लिए ड्रेनेज होल जरूर होना चाहिए.
2/6
पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए सही पॉटिंग मिक्स तैयार करना बहुत जरूरी है. इसके लिए सामान्य बगीचे की मिट्टी में बराबर मात्रा में गोबर की सड़ी खाद या वर्मीकंपोस्ट मिलाएं. थोड़ा सा कोकोपीट और बालू रेत मिलाने से मिट्टी हल्की और भुरभुरी बनती है. जिससे बीजों का अंकुरण तेजी से होता है और जड़ें आसानी से फैलती हैं.
पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए सही पॉटिंग मिक्स तैयार करना बहुत जरूरी है. इसके लिए सामान्य बगीचे की मिट्टी में बराबर मात्रा में गोबर की सड़ी खाद या वर्मीकंपोस्ट मिलाएं. थोड़ा सा कोकोपीट और बालू रेत मिलाने से मिट्टी हल्की और भुरभुरी बनती है. जिससे बीजों का अंकुरण तेजी से होता है और जड़ें आसानी से फैलती हैं.
3/6
अब बारी आती है अच्छी क्वालिटी के पालक के बीज बोने की. बीजों को मिट्टी पर थोड़ी-थोड़ी दूरी पर समान रूप से छिड़क दें. इसके बाद ऊपर से मिट्टी या कोकोपीट की एक हल्की परत बिछाकर बीजों को ढक दें. ध्यान रखें कि बीजों को ज्यादा गहराई में न दबाएं, वरना उन्हें अंकुरित होने में काफी वक्त लग सकता है.
अब बारी आती है अच्छी क्वालिटी के पालक के बीज बोने की. बीजों को मिट्टी पर थोड़ी-थोड़ी दूरी पर समान रूप से छिड़क दें. इसके बाद ऊपर से मिट्टी या कोकोपीट की एक हल्की परत बिछाकर बीजों को ढक दें. ध्यान रखें कि बीजों को ज्यादा गहराई में न दबाएं, वरना उन्हें अंकुरित होने में काफी वक्त लग सकता है.
4/6
बीज बोने के तुरंत बाद स्प्रे बोतल की मदद से हल्का पानी दें जिससे मिट्टी में अच्छी नमी बन जाए. गमले में कभी भी तेज धार से पानी न डालें इससे बीज अपनी जगह से हिल सकते हैं. पालक के पौधे को रोजाना कम से कम 4 से 5 घंटे की सीधी धूप मिलना बेहद जरूरी होता है.
बीज बोने के तुरंत बाद स्प्रे बोतल की मदद से हल्का पानी दें जिससे मिट्टी में अच्छी नमी बन जाए. गमले में कभी भी तेज धार से पानी न डालें इससे बीज अपनी जगह से हिल सकते हैं. पालक के पौधे को रोजाना कम से कम 4 से 5 घंटे की सीधी धूप मिलना बेहद जरूरी होता है.
5/6
लगभग 5 से 7 दिनों के भीतर बीज अंकुरित होकर छोटे-छोटे पौधों में बदलने लगते हैं. इस दौरान मिट्टी में नमी बनाए रखें, लेकिन ओवर-वॉटरिंग से बचें क्योंकि ज्यादा पानी से पौधे की जड़ें सड़ सकती हैं. समय-समय पर पौधे की हल्की गुड़ाई करते रहें और अगर कोई खरपतवार दिखे तो उसे तुरंत बाहर निकाल दें.
लगभग 5 से 7 दिनों के भीतर बीज अंकुरित होकर छोटे-छोटे पौधों में बदलने लगते हैं. इस दौरान मिट्टी में नमी बनाए रखें, लेकिन ओवर-वॉटरिंग से बचें क्योंकि ज्यादा पानी से पौधे की जड़ें सड़ सकती हैं. समय-समय पर पौधे की हल्की गुड़ाई करते रहें और अगर कोई खरपतवार दिखे तो उसे तुरंत बाहर निकाल दें.
6/6
बीज बोने के लगभग 25 से 30 दिनों बाद आपकी ताजी पालक कटाई के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है. पत्तियों को काटते समय हमेशा पौधों को जड़ से उखाड़ने के बजाय केवल बाहरी बड़ी पत्तियों को ही काटें. ऐसा करने से पौधे में नई-नई पत्तियां बार-बार आती रहेंगी और आपको लगातार ताजी पालक मिलती रहेगी.
बीज बोने के लगभग 25 से 30 दिनों बाद आपकी ताजी पालक कटाई के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है. पत्तियों को काटते समय हमेशा पौधों को जड़ से उखाड़ने के बजाय केवल बाहरी बड़ी पत्तियों को ही काटें. ऐसा करने से पौधे में नई-नई पत्तियां बार-बार आती रहेंगी और आपको लगातार ताजी पालक मिलती रहेगी.
Published at : 21 Jul 2026 03:16 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Spinach Kitchen Gardening Farming News

एग्रीकल्चर फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
नीम के पेड़ पर कैसे उग आता है पीपल या बरगद, जानें इसके पीछे का विज्ञान
नीम के पेड़ पर कैसे उग आता है पीपल या बरगद, जानें इसके पीछे का विज्ञान
एग्रीकल्चर
गार्डन में लगे गुलाब के पौधे में नहीं आ रहे फूल, ये गलतियां तो नहीं कर रहे आप?
गार्डन में लगे गुलाब के पौधे में नहीं आ रहे फूल, ये गलतियां तो नहीं कर रहे आप?
एग्रीकल्चर
किचन गार्डन में ऐसे उगाएं लौकी, खत्म हो जाएगा बाजार से खरीदने का झंझट
किचन गार्डन में ऐसे उगाएं लौकी, खत्म हो जाएगा बाजार से खरीदने का झंझट
एग्रीकल्चर
इस राज्य में किसानों के लिए बड़ा फैसला, खराब बीज-खाद और कीटनाशकों की शिकायत पर 7 दिन में फैसला
इस राज्य में किसानों के लिए बड़ा फैसला, खराब बीज-खाद और कीटनाशकों की शिकायत पर 7 दिन में फैसला
Advertisement

वीडियोज

Ramayana में Ravi Dubey होंगे सबसे बड़ा Surprise Package? Yash ने किया बड़ा खुलासा
Lock Upp 2 से Yogesh Rawat हुए Evict, Fans ने Makers को किया ट्रोल, बोले- 'Unfair Elimination!'
Lock Upp 2: Shreya Kalra ने Ram Kapoor के Kiss पर जताई नाराजगी, कहा- ‘बिना Consent दोबारा मत करना’
CJP Protest: चलो संसद के बीच अरविंद केजरीवाल 'MISSING'! |ABPLIVE
DGP की '​मौत मिस्ट्री'!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
राजनीतिक बहसों से दूर धरातल पर बदलते भारत का सच, निवेशक की नजर से कितना बदला बिहार?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कल जो हुआ वो बहुत...', संसद मार्च के दौरान लाठीचार्ज पर फायर हुए असदुद्दीन ओवैसी, दिखाया अतीत का आईना
'कल जो हुआ वो बहुत...', संसद मार्च के दौरान लाठीचार्ज पर फायर हुए असदुद्दीन ओवैसी, दिखाया अतीत का आईना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अखिलेश जी आपका 'दरोगा' 'लुटेरा' है...', सपा चीफ अखिलेश यादव का नाम लेकर योगी के मंत्री का बड़ा दावा
'अखिलेश जी आपका 'दरोगा' 'लुटेरा' है...', सपा चीफ अखिलेश यादव का नाम लेकर योगी के मंत्री का बड़ा दावा
इंडिया
Maharashtra Politics: शिवसेना में फिर सियासी संग्राम! 6 सांसदों के दलबदल पर उद्धव गुट ने SC का खटखटाया दरवाजा
शिवसेना में फिर सियासी संग्राम! 6 सांसदों के दलबदल पर उद्धव गुट ने SC का खटखटाया दरवाजा
बॉलीवुड
Dhamaal 4 BO Day 11 Worldwide: 'धमाल 4' ने मचाया तहलका, शाहिद कपूर की फिल्म के उड़ाए परखच्चे, बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
धमाल 4' ने वर्ल्डवाइड मचाया तहलका, शाहिद कपूर की फिल्म को मात देकर बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
लॉर्ड्स में इतिहास रचने वाली हरमनप्रीत कौर पर क्योंं उठे सवाल? पूर्व भारतीय दिग्गज ने कप्तानी बदलने की उठाई मांग
लॉर्ड्स में इतिहास रचने वाली हरमनप्रीत कौर पर क्योंं उठे सवाल? पूर्व भारतीय दिग्गज ने कप्तानी बदलने की उठाई मांग
इंडिया
Explained: 118 पुलिसकर्मी और 60 प्रदर्शनकारी घायल! भारत को नेपाल-बांग्लादेश बनाने के नारे.. दोनों पक्षों से क्या गलतियां हुईं?
60 प्रदर्शनकारी घायल, भारत को नेपाल-बांग्लादेश बनाने के नारे! दोनों पक्षों से क्या गलतियां हुईं
बिहार
अनंत सिंह ने सेट किया बेटे का सियासी भविष्य, 'जैसे निशांत कुमार नीतीश जी के साथ रहे, वैसे…'
अनंत सिंह ने सेट किया बेटे का सियासी भविष्य, 'जैसे निशांत कुमार नीतीश जी के साथ रहे, वैसे…'
एग्रीकल्चर
नीम के पेड़ पर कैसे उग आता है पीपल या बरगद, जानें इसके पीछे का विज्ञान
नीम के पेड़ पर कैसे उग आता है पीपल या बरगद, जानें इसके पीछे का विज्ञान
ABP NEWS
Viral Video: पुलिस की लाठियों से बचने के लिए भागते प्रदर्शनकारी!
Viral Video: पुलिस की लाठियों से बचने के लिए भागते प्रदर्शनकारी!
ABP NEWS
Viral Video: 5 फीट के 'ब्लैक कोबरा' को देखकर स्नेक कैचर भी डर गया!
Viral Video: 5 फीट के 'ब्लैक कोबरा' को देखकर स्नेक कैचर भी डर गया!
ABP NEWS
Viral Video: RAF जवान के सामने जो आया... उसी में बजा दी लाठी!
Viral Video: RAF जवान के सामने जो आया... उसी में बजा दी लाठी!
ABP NEWS
Viral Video: ब्लैक कोबरा को लगी थी भूख... इसलिए सीधा किचन में पहुंचा!
Viral Video: ब्लैक कोबरा को लगी थी भूख... इसलिए सीधा किचन में पहुंचा!
ABP NEWS
Viral Video: आधी रात को किचन में कुंडली मारकर बैठा ब्लैक कोबरा!
Viral Video: आधी रात को किचन में कुंडली मारकर बैठा ब्लैक कोबरा!
Embed widget