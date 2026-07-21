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अपने किचन गार्डन में ऐसे उगाएं पालक, जानें खेती करने का सही तरीका
Grow Spinach In Kitchen Garden: घर पर केमिकल फ्री और ताजी पालक उगाना बेहद आसान है. इन तरीकों से आप महीने भर में हरी-भरी पालक हासिल कर सकते हैं. जान लीजिए प्रोसेस.
आजकल घर की ताजी और ऑर्गेनिक सब्जियां खाने का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में अगर आप भी अपने किचन गार्डन में हरी-भरी पालक उगाना चाहते हैं. तो यह बेहद आसान काम है. सही तरीका अपनाकर आप बहुत कम मेहनत में गमले के अंदर बाजार से भी बढ़िया और केमिकल फ्री पालक उगा सकते हैं.
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Published at : 21 Jul 2026 03:16 PM (IST)
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