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अगस्त के महीने में अपने खेत में बोएं ये सब्जियां, सबसे ज्यादा होगी कमाई

August Farming Tips: अगस्त में कौन-सी सब्जियां बोनी चाहिए? जानें ऐसी फसलों के बारे में जिनकी खेती से किसानों को अच्छी पैदावार और बेहतर कमाई मिल सकती है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Esha Yadav |  Updated at : 25 Jul 2026 09:29 AM (IST)
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August Farming Tips: अगस्त का महीना खेती के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. इस समय बारिश की वजह से मिट्टी में नमी बनी रहती है, जिससे कई तरह की सब्जियों की खेती आसानी से की जा सकती है. अगर किसान सही समय पर सही फसल बोएं, तो अच्छी सब्जिया उग सकती हैं. इसके साथ बेहतर कमाई भी हो सकती है. आइए जानते हैं अगस्त में कौन-कौन सी सब्जियां बोना फायदेमंद माना जाता है.

भिंडी की करें खेती

अगस्त में भिंडी की बुवाई की जा सकती है. यह फसल कम समय में तैयार हो जाती है और बाजार में इसकी मांग भी बनी रहती है. अगर अच्छी देखभाल की जाए, तो किसान इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं.

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पालक

पालक की खेती भी अगस्त में शुरू की जा सकती है. यह जल्दी तैयार होने वाली फसल है. इसकी मांग घरों, होटलों और बाजार में हमेशा बनी रहती है. अच्छी सिंचाई और समय पर देखभाल से अच्छी पैदावार मिल सकती है.

मेथी

मेथी भी अगस्त में बोई जा सकती है. इसकी पत्तियां और दाने दोनों की मांग रहती है. कम लागत में इसकी खेती की जा सकती है और कुछ ही हफ्तों में इसकी कटाई शुरू हो जाती है.

मूली

अगस्त के आखिर से मूली की बुवाई शुरू की जा सकती है. सही मिट्टी और समय पर पानी मिलने पर इसकी अच्छी पैदावार होती है. बाजार में इसकी बिक्री भी आसानी से हो जाती है.

लौकी

बारिश के मौसम में लौकी की खेती भी अच्छी मानी जाती है. इसकी बेल तेजी से बढ़ती है और कुछ ही समय में फल आने लगते हैं. इसकी मांग भी पूरे साल बनी रहती है.

धनिया

धनिया एक ऐसी फसल है जिसकी पत्तियों और बीज दोनों की अच्छी मांग रहती है. अगस्त में इसकी अगर आप खेती करते हैं तो आपको यह अच्छी उगती हुई नजर आएगी. यह कम समय में तैयार होने वाली फसल है.

इन बातों का रखें ध्यान

बीज हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले ही खरीदें. खेत में पानी जमा न होने दें, क्योंकि ज्यादा पानी से फसल खराब हो सकती है. समय-समय पर सारी घास फूस साफ करें और जरूरत के अनुसार खाद व सिंचाई करें. अगर आपको आपकी खेती में किसी रोग या किसी कीणा का हमला दिखाई दे, तो किसानों की सलाह लेकर ही दवा का इस्तेमाल करें.

सही समय पर सही सब्जियों की खेती करके किसान अपनी खेती बढ़ा सकते हैं और अच्छी कमाई भी कर सकते हैं.

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Published at : 25 Jul 2026 09:29 AM (IST)
Tags :
Farmer Farming Tips And Tricks August Farming
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