घर पर लगा मनी प्लांट अचानक सूखने लगा है? इन तरीकों से रहेगा हरा-भरा

Money Plant Care: मनी प्लांट सबसे ज्यादा पसंदीदा पौधों में माना जाता है, यह न सिर्फ घर की खूबसूरती बढ़ाता है बल्कि कम देखभाल में अच्छी तरह बढ़ सकता है. यह प्लांट एक अलग अहसास देता है. जो चुपचाप आपकी डेस्क या बालकनी पर बैठा रहता है. लेकिन अक्सर लोग इसे गलत जगह पर रख देते हैं या इसकी देखभाल में छोटी छोटी गलियां करते हैं, जिसके कारण यह अचानक सूखने लगता है या इसके पत्ते पीले पड़कर गिरने लगते हैं. अब सिर्फ 2 रुपये में कर सकते हैं हरा-भरा.

क्यों सूखने लगता है मनी प्लांट?

मनी प्लांट को जरूरत से ज्यादा या कम पानी देना या जरूरत के मुताबिक पौधे को रोशनी नहीं मिलने से भी मनी प्लांट सूखने लगता है. जरूरी पोषक तत्वों की कमी और अचानक तापमान में बदलाव से भी पौधे को झटका लगता है. कीटों का हमला जैसे कि मकड़ी के जाले और मिलीबग लग जाते हैं तो प्लांट सही से ग्रोथ नहीं की पाता है

सही कटिंग का चुनाव करें

सबसे पहले हरे भरे और स्वस्थ मनी प्लांट का कटिंग चुनें. कटिंग में कम से कम 3 से 4 गांठ होने चाहिए. इन्हीं नोड्स से नई जड़ें और पत्तियां निकलती हैं. पीली या पत्तियां वाली कटिंग लगाने से पौधा खराब हो सकता है.

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बेल की छंटाई भी अनिवार्य

कई बार पौधे में सूखी और पीली पत्तियां सगी रहती हैं. जिससे पौधे की ग्रोथ में कमी होने लगती है, इसलिए समय पर बेल छंटाई करनी जरूरी है. इससे प्लांट में नई शाखाएं आती हैं, जिससे बेल घनी और हरा भरा रहती है.

जान लीजिए ये जादुई घोल

2 चम्म्च कच्चा दूध​, आधा लीटर पानी, 2 रुपये का कॉफी पाउडर का पैकेट और एक चम्मच हल्दी पाउडर. इसके बाद एक बर्तन में आधा लीटर पानी लें, फिर 2 रुपये वाला कॉफी पाउडर के पैकेट पूरा डाल दें. एक चम्मच हल्दी पाउडर और आखिर में 2 चम्मच कच्चा दूध डालें, फिर इसे अच्छी तरह से मिलाए ताकि कोई गांठ न रहे.

कैसे करें इस्तेमाल: तैयार किए गए घोल को सीधे मनी प्लांट के जड़ो के पास डालें ताकि जड़ें पोषक तत्वों को आसानी से सोख सकें. इस मिश्रण को हर 15 दिन में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं.

क्यों काम का है जादुई घोल?

गार्डनिंग एक्सपर्ट के मुताबिक कॉफी पाउडर में नाइट्रोजन पाया जाता है, जो पत्तियों को गहरा रंग देता है. और हल्दी की प्राकृतिक गुण से जड़ों को से एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल से बचाती है. वहीं दूध में मौजूद कैल्शियम, विटामिन और प्रोटीन होते हैं जो मिट्टी को पोषण देता है.

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