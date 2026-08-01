#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरRainy Season Plant Care: बरसात में भूलकर भी न दें इन पौधों को पानी, बेकार हो जाएगी मेहनत

Rainy Season Plant Care: बरसात में भूलकर भी न दें इन पौधों को पानी, बेकार हो जाएगी मेहनत

Rainy Season Plant Care : कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं, जिन्हें बारिश के दौरान अतिरिक्त पानी देने से फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो सकता है. जरूरत से ज्यादा नमी मिलने पर उनकी जड़ें खराब होने लगती हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 01 Aug 2026 09:32 AM (IST)
Rainy Season Plant Care : कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं, जिन्हें बारिश के दौरान अतिरिक्त पानी देने से फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो सकता है. जरूरत से ज्यादा नमी मिलने पर उनकी जड़ें खराब होने लगती हैं.

बारिश का मौसम आते ही पेड़-पौधे तेजी से बढ़ने लगते हैं और चारों तरफ हरियाली छा जाती है. ऐसे में कई लोग यह मान लेते हैं कि इस मौसम में पौधों को रोज पानी देना जरूरी है, हालांकि हर पौधे की जरूरत एक जैसी नहीं होती है. कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं, जिन्हें बारिश के दौरान अतिरिक्त पानी देने से फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो सकता है. जरूरत से ज्यादा नमी मिलने पर उनकी जड़ें खराब होने लगती हैं और पूरा पौधा धीरे-धीरे कमजोर पड़ जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि बरसात के मौसम में किन पौधों को पानी देने से बचना चाहिए और उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए.

1/6
स्नेक प्लांट, एलोवेरा, जेड प्लांट, कैक्टस और ZZ प्लांट ऐसे पौधे हैं, जिन्हें ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती है. ये अपनी पत्तियों या जड़ों में पानी जमा करके रखते हैं, इसलिए इन्हें बार-बार पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है. अगर बारिश के मौसम में भी इन्हें रोज पानी दिया जाए, तो मिट्टी लंबे समय तक गीली रहती है और जड़ों तक हवा नहीं पहुंच पात है. इससे जड़ें सड़ने लगती हैं और पौधा धीरे-धीरे कमजोर हो जाता है.
स्नेक प्लांट, एलोवेरा, जेड प्लांट, कैक्टस और ZZ प्लांट ऐसे पौधे हैं, जिन्हें ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती है. ये अपनी पत्तियों या जड़ों में पानी जमा करके रखते हैं, इसलिए इन्हें बार-बार पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है. अगर बारिश के मौसम में भी इन्हें रोज पानी दिया जाए, तो मिट्टी लंबे समय तक गीली रहती है और जड़ों तक हवा नहीं पहुंच पात है. इससे जड़ें सड़ने लगती हैं और पौधा धीरे-धीरे कमजोर हो जाता है.
2/6
इन पौधों में सबसे बड़ी समस्या रूट रॉट यानी जड़ों का सड़ना होती है. शुरुआत में पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और कुछ पत्तियां नरम होकर गिरने लगती हैं. कई बार तना भी नीचे से गलने लगता है. अगर समय रहते इस पर ध्यान न दिया जाए, तो पूरा पौधा खराब हो सकता है. कई लोग पौधे को कमजोर देखकर और ज्यादा पानी देना शुरू कर देते हैं, जिससे स्थिति और बिगड़ जाती है.
इन पौधों में सबसे बड़ी समस्या रूट रॉट यानी जड़ों का सड़ना होती है. शुरुआत में पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और कुछ पत्तियां नरम होकर गिरने लगती हैं. कई बार तना भी नीचे से गलने लगता है. अगर समय रहते इस पर ध्यान न दिया जाए, तो पूरा पौधा खराब हो सकता है. कई लोग पौधे को कमजोर देखकर और ज्यादा पानी देना शुरू कर देते हैं, जिससे स्थिति और बिगड़ जाती है.
3/6
बारिश के दिनों में पौधों को पानी देने से पहले मिट्टी की नमी जरूर जांचनी चाहिए. इसके लिए अपनी उंगली करीब एक से दो इंच तक मिट्टी में डालें. अगर मिट्टी पहले से नम महसूस हो रही है, तो उस दिन पानी देने की जरूरत नहीं है. जब मिट्टी सूखी लगे, तभी पानी दें. इससे पौधों को जरूरत से ज्यादा पानी मिलने से बचाया जा सकता है.
बारिश के दिनों में पौधों को पानी देने से पहले मिट्टी की नमी जरूर जांचनी चाहिए. इसके लिए अपनी उंगली करीब एक से दो इंच तक मिट्टी में डालें. अगर मिट्टी पहले से नम महसूस हो रही है, तो उस दिन पानी देने की जरूरत नहीं है. जब मिट्टी सूखी लगे, तभी पानी दें. इससे पौधों को जरूरत से ज्यादा पानी मिलने से बचाया जा सकता है.
4/6
कैक्टस, सक्युलेंट्स, अडेनियम (डेजर्ट रोज), एलोवेरा और स्नेक प्लांट ऐसे पौधे हैं, जिन्हें बरसात में अतिरिक्त पानी देने से बचना चाहिए. कैक्टस और सक्युलेंट्स अपनी पत्तियों और तनों में पानी जमा रखते हैं.वहीं अडेनियम अपने मोटे तने में पानी स्टोर करता है. एलोवेरा की पत्तियों में भी पहले से काफी नमी होती है, जबकि स्नेक प्लांट कम पानी में भी लंबे समय तक हरा-भरा रहता है. इसलिए इन पौधों को तभी पानी देना चाहिए, जब मिट्टी पूरी तरह सूख जाए.
कैक्टस, सक्युलेंट्स, अडेनियम (डेजर्ट रोज), एलोवेरा और स्नेक प्लांट ऐसे पौधे हैं, जिन्हें बरसात में अतिरिक्त पानी देने से बचना चाहिए. कैक्टस और सक्युलेंट्स अपनी पत्तियों और तनों में पानी जमा रखते हैं.वहीं अडेनियम अपने मोटे तने में पानी स्टोर करता है. एलोवेरा की पत्तियों में भी पहले से काफी नमी होती है, जबकि स्नेक प्लांट कम पानी में भी लंबे समय तक हरा-भरा रहता है. इसलिए इन पौधों को तभी पानी देना चाहिए, जब मिट्टी पूरी तरह सूख जाए.
5/6
पौधों के लिए सही गमले का चुनाव भी जरूरी है. हमेशा ऐसे गमले का इस्तेमाल करें, जिसके नीचे पानी निकलने के लिए छेद हो. अगर गमले में पानी जमा रहेगा, तो जड़ें लगातार गीली रहेंगी और सड़ने का खतरा बढ़ जाएगा. इसके अलावा पानी देने के बाद ट्रे या प्लेट में जमा अतिरिक्त पानी भी निकाल देना चाहिए.
पौधों के लिए सही गमले का चुनाव भी जरूरी है. हमेशा ऐसे गमले का इस्तेमाल करें, जिसके नीचे पानी निकलने के लिए छेद हो. अगर गमले में पानी जमा रहेगा, तो जड़ें लगातार गीली रहेंगी और सड़ने का खतरा बढ़ जाएगा. इसके अलावा पानी देने के बाद ट्रे या प्लेट में जमा अतिरिक्त पानी भी निकाल देना चाहिए.
6/6
अगर पौधे खुले में रखे हैं और लगातार बारिश हो रही है, तो उन्हें ऐसी जगह रख दें जहां सीधे बारिश का पानी न पहुंचे. बालकनी, शेड या छत के किसी सुरक्षित हिस्से में रखना बेहतर माना जाता है. साथ ही पौधों को ऐसी जगह रखें जहां उन्हें पर्याप्त हवा और रोशनी मिलती रहे. इससे मिट्टी जरूरत से ज्यादा गीली नहीं होगी और पौधे हेल्दी बने रहेंगे.
अगर पौधे खुले में रखे हैं और लगातार बारिश हो रही है, तो उन्हें ऐसी जगह रख दें जहां सीधे बारिश का पानी न पहुंचे. बालकनी, शेड या छत के किसी सुरक्षित हिस्से में रखना बेहतर माना जाता है. साथ ही पौधों को ऐसी जगह रखें जहां उन्हें पर्याप्त हवा और रोशनी मिलती रहे. इससे मिट्टी जरूरत से ज्यादा गीली नहीं होगी और पौधे हेल्दी बने रहेंगे.
Published at : 01 Aug 2026 09:32 AM (IST)
Tags :
Monsoon Gardening Overwatering Plants Home Garden Care Rainy Season Plant Care

एग्रीकल्चर फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
मानसून में अनार-अमरूद में तेजी से फैलता है यह रोग, ऐसे करें पहचान
मानसून में अनार-अमरूद में तेजी से फैलता है यह रोग, ऐसे करें पहचान
एग्रीकल्चर
किचन गार्डन में ऐसे उगाएं भिंडी, होगी बंपर पैदावार
किचन गार्डन में ऐसे उगाएं भिंडी, होगी बंपर पैदावार
एग्रीकल्चर
PM Kisan 24th Installment: फटाफट कर लें ये 3 काम, किसान निधि की 24वीं किस्त पर बड़ा अपडेट
फटाफट कर लें ये 3 काम, किसान निधि की 24वीं किस्त पर बड़ा अपडेट
एग्रीकल्चर
बरसात में उगाएं फूलगोभी, होगी बंपर कमाई
बरसात में उगाएं फूलगोभी, होगी बंपर कमाई
Advertisement

वीडियोज

जंतर मंतर की पुलिस फाइल्स!
Nia Sharma ने किया Relationship Soft Launch? Sikander Singh संग Photos ने मचाई हलचल
Bollywood News: अभिषेक बच्चन से क्यों टूटी थी करिश्मा कपूर की सगाई? सालों बाद डायरेक्टर के इस बड़े दावे ने मचाया तहलका! (31.07.26)
Sairaab:😱Ishan-Nayanika के रिश्ते पर परिजनों का बवाल, मुश्किल घड़ी में बुरी तरह टूटी Nayanika #sbs
PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. कमलेश
डॉ. कमलेश "कौन्तेय"प्रोफेसर
निर्विघ्न कांवड़ यात्रा के लिए तैयार उत्तर प्रदेश
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में बारिश का कहर, रेड अलर्ट के बीच उफान पर नदियां; स्कूल बंद
महाराष्ट्र में बारिश का कहर, रेड अलर्ट के बीच उफान पर नदियां; स्कूल बंद
इंडिया
परीक्षा संशोधन बिल बन गया कानून, राष्ट्रपति ने लगाई मुहर
परीक्षा संशोधन बिल बन गया कानून, राष्ट्रपति ने लगाई मुहर
क्रिकेट
World Cup टीम में भुवनेश्वर के चयन पर अश्विन का बड़ा बयान, पढ़िये
World Cup टीम में भुवनेश्वर के चयन पर अश्विन का बड़ा बयान, पढ़िये
बॉलीवुड
'आई लव यू बाबा...,' सलमान खान ने 'बड़े भाई' संजय दत्त को गले लगाते हुए शेयर की तस्वीर, फैंस बोले- 'कुछ रिश्ते खास होते हैं'
'आई लव यू बाबा...',सलमान खान ने 'बड़े भाई' संजय दत्त को गले लगाते हुए शेयर की तस्वीर
इंडिया
84,084 करोड़ की 'समुद्र मंथन स्कीम', जानें आज कैबिनेट में क्या लिए गए फैसले
84,084 करोड़ की 'समुद्र मंथन स्कीम', जानें आज कैबिनेट में क्या लिए गए फैसले
इंडिया
'हम नजर रख रहे..., यूएस की 100% टैरिफ की धमकी पर भारत का आया रिएक्शन
'हम नजर रख रहे..., यूएस की 100% टैरिफ की धमकी पर भारत का आया रिएक्शन
ट्रेंडिंग
Carpenter Tool Haircut Viral Video : हेयरकट के लिए चला दिया बढ़ई का औजार! लोग बोले- रोंगटे खड़े हो गए
हेयरकट के लिए चला दिया बढ़ई का औजार! लोग बोले- रोंगटे खड़े हो गए
Home Tips
Fridge Storage Tips: भूलकर भी फ्रिज में न रखें ये 10 चीजें, स्वाद और सेहत पर पड़ेगा असर
भूलकर भी फ्रिज में न रखें ये 10 चीजें, स्वाद और सेहत पर पड़ेगा असर
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget