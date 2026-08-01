स्नेक प्लांट, एलोवेरा, जेड प्लांट, कैक्टस और ZZ प्लांट ऐसे पौधे हैं, जिन्हें ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती है. ये अपनी पत्तियों या जड़ों में पानी जमा करके रखते हैं, इसलिए इन्हें बार-बार पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है. अगर बारिश के मौसम में भी इन्हें रोज पानी दिया जाए, तो मिट्टी लंबे समय तक गीली रहती है और जड़ों तक हवा नहीं पहुंच पात है. इससे जड़ें सड़ने लगती हैं और पौधा धीरे-धीरे कमजोर हो जाता है.