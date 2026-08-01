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Rainy Season Plant Care: बरसात में भूलकर भी न दें इन पौधों को पानी, बेकार हो जाएगी मेहनत
Rainy Season Plant Care : कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं, जिन्हें बारिश के दौरान अतिरिक्त पानी देने से फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो सकता है. जरूरत से ज्यादा नमी मिलने पर उनकी जड़ें खराब होने लगती हैं.
बारिश का मौसम आते ही पेड़-पौधे तेजी से बढ़ने लगते हैं और चारों तरफ हरियाली छा जाती है. ऐसे में कई लोग यह मान लेते हैं कि इस मौसम में पौधों को रोज पानी देना जरूरी है, हालांकि हर पौधे की जरूरत एक जैसी नहीं होती है. कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं, जिन्हें बारिश के दौरान अतिरिक्त पानी देने से फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो सकता है. जरूरत से ज्यादा नमी मिलने पर उनकी जड़ें खराब होने लगती हैं और पूरा पौधा धीरे-धीरे कमजोर पड़ जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि बरसात के मौसम में किन पौधों को पानी देने से बचना चाहिए और उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए.
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Published at : 01 Aug 2026 09:32 AM (IST)
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डॉ. कमलेश "कौन्तेय"प्रोफेसर
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