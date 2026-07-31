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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरपपीते की खेती तो कर ली, लेकिन कौन-सा पौधा नर और कौन मादा? ऐसे करें पहचान

पपीते की खेती तो कर ली, लेकिन कौन-सा पौधा नर और कौन मादा? ऐसे करें पहचान

Papaya Cultivation Tips: पपीते से बंपर पैदावार पाने के लिए नर और मादा पौधों का सही संतुलन जरूरी है. जानिए खेत में दोनों पौधों को पहचानने का बेहद आसान तरीका और अच्छी फसल लेने के खास टिप्स.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 31 Jul 2026 03:56 PM (IST)
Papaya Cultivation Tips: पपीते से बंपर पैदावार पाने के लिए नर और मादा पौधों का सही संतुलन जरूरी है. जानिए खेत में दोनों पौधों को पहचानने का बेहद आसान तरीका और अच्छी फसल लेने के खास टिप्स.

आजकल बहुत से किसान पारंपरिक खेती छोड़कर पपीते की खेती की तरफ रुख कर रहे हैं. पपीते की फसल कम समय में तैयार होकर काफी बढ़िया मुनाफा दे देती है. हालांकि इस खेती में सबसे बड़ी चुनौती पौधों के चुनाव और उनकी सही देखभाल को लेकर आती है. शुरुआत में तो सारे पौधे एक जैसे ही नजर आते हैं लेकिन समय बीतने पर फर्क दिखने लगता है.

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अगर आपने भी अपने खेत में पपीता लगा दिया है तो केवल पानी और खाद देना ही काफी नहीं होगा. बंपर पैदावार पाने के लिए आपको खेत में नर और मादा पौधों के सही संतुलन का खास ध्यान रखना पड़ेगा. अक्सर नए किसान इस बात से अनजान रहते हैं और बाद में फल न आने की वजह से काफी परेशान हो जाते हैं. इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है.
अगर आपने भी अपने खेत में पपीता लगा दिया है तो केवल पानी और खाद देना ही काफी नहीं होगा. बंपर पैदावार पाने के लिए आपको खेत में नर और मादा पौधों के सही संतुलन का खास ध्यान रखना पड़ेगा. अक्सर नए किसान इस बात से अनजान रहते हैं और बाद में फल न आने की वजह से काफी परेशान हो जाते हैं. इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है.
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खेत से अच्छा मुनाफा कमाने के लिए नर और मादा पौधों का एक तय रेशियो में होना बेहद जरूरी माना जाता है. अगर खेत में केवल मादा पौधे ही रहेंगे तो बिना परागण यानी पॉलिनेशन के फल सही से नहीं बन पाएंगे. आमतौर पर 100 मादा पौधों के बीच 10 नर पौधों का होना एकदम परफेक्ट माना जाता है. इससे फलों की क्वालिटी और संख्या दोनों ही बेहतरीन रहती है.
खेत से अच्छा मुनाफा कमाने के लिए नर और मादा पौधों का एक तय रेशियो में होना बेहद जरूरी माना जाता है. अगर खेत में केवल मादा पौधे ही रहेंगे तो बिना परागण यानी पॉलिनेशन के फल सही से नहीं बन पाएंगे. आमतौर पर 100 मादा पौधों के बीच 10 नर पौधों का होना एकदम परफेक्ट माना जाता है. इससे फलों की क्वालिटी और संख्या दोनों ही बेहतरीन रहती है.
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अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर इन दोनों पौधों की पहचान शुरुआत में कैसे की जाए? दरअसल जब तक पौधे छोटे होते हैं तब तक इन्हें पहचानना लगभग नामुमकिन सा होता है. इनकी असली पहचान तब होती है जब पौधों में फूल निकलने की शुरुआत होती है. फूलों की बनावट और उनके खिलने का तरीका ही नर और मादा पौधों का राज खोलता है.
अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर इन दोनों पौधों की पहचान शुरुआत में कैसे की जाए? दरअसल जब तक पौधे छोटे होते हैं तब तक इन्हें पहचानना लगभग नामुमकिन सा होता है. इनकी असली पहचान तब होती है जब पौधों में फूल निकलने की शुरुआत होती है. फूलों की बनावट और उनके खिलने का तरीका ही नर और मादा पौधों का राज खोलता है.
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मादा पौधे की पहचान करना बहुत ही आसान होता है. जब इसमें फूल आते हैं तो वह मुख्य तने के एकदम पास या कहें कि तने से सटे हुए निकलते हैं. इन फूलों में कोई लंबा डंठल नहीं होता है. मादा फूल दिखने में थोड़े बड़े, लगभग ढाई सेंटीमीटर लंबे और हल्के पीले रंग के होते हैं. इन्हें देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि यह फल देने वाला पौधा है.
मादा पौधे की पहचान करना बहुत ही आसान होता है. जब इसमें फूल आते हैं तो वह मुख्य तने के एकदम पास या कहें कि तने से सटे हुए निकलते हैं. इन फूलों में कोई लंबा डंठल नहीं होता है. मादा फूल दिखने में थोड़े बड़े, लगभग ढाई सेंटीमीटर लंबे और हल्के पीले रंग के होते हैं. इन्हें देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि यह फल देने वाला पौधा है.
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दूसरी तरफ नर पौधे के फूलों की बनावट बिल्कुल अलग नजर आती है. नर पौधे में फूलों और मुख्य तने के बीच एक लंबा सा डंठल लटका हुआ दिखाई देता है. इसके फूल आकार में काफी छोटे होते हैं और लटकती हुई लंबी शाखाओं पर गुच्छों के रूप में खिलते हैं. अगर आपको खेत में ऐसे लंबे डंठल वाले गुच्छे दिखें, तो समझ जाएं कि वह नर पौधा ही है.
दूसरी तरफ नर पौधे के फूलों की बनावट बिल्कुल अलग नजर आती है. नर पौधे में फूलों और मुख्य तने के बीच एक लंबा सा डंठल लटका हुआ दिखाई देता है. इसके फूल आकार में काफी छोटे होते हैं और लटकती हुई लंबी शाखाओं पर गुच्छों के रूप में खिलते हैं. अगर आपको खेत में ऐसे लंबे डंठल वाले गुच्छे दिखें, तो समझ जाएं कि वह नर पौधा ही है.
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जब फूलों की मदद से नर और मादा पौधों की पहचान हो जाए, तो खेत में उनका सही अनुपात बनाए रखना आसान हो जाता है. अगर खेत में जरूरत से ज्यादा नर पौधे उग आए हैं, तो आप फालतू पौधों को उखाड़कर अलग कर सकते हैं. बस ध्यान रहे कि खेत में लगभग दस प्रतिशत नर पौधे जरूर बचे रहें जिससे पॉलिनेशन की प्रोसेस में कोई रुकावट न आए.
जब फूलों की मदद से नर और मादा पौधों की पहचान हो जाए, तो खेत में उनका सही अनुपात बनाए रखना आसान हो जाता है. अगर खेत में जरूरत से ज्यादा नर पौधे उग आए हैं, तो आप फालतू पौधों को उखाड़कर अलग कर सकते हैं. बस ध्यान रहे कि खेत में लगभग दस प्रतिशत नर पौधे जरूर बचे रहें जिससे पॉलिनेशन की प्रोसेस में कोई रुकावट न आए.
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अगर आप पपीते की खेती से जुड़ी कोई और खास जानकारी चाहते हैं या कोई मन में सवाल है तो एक्सपर्ट्स से सलाह लेना सबसे सही रहता है. आप देहात के टोल फ्री नंबर 1800-1036-110 पर कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं. वहां से आपको सही खाद, पानी और देखभाल से जुड़े सभी जवाब बेहद आसानी से मिल जाएंगे जिससे आपकी फसल एकदम सुरक्षित रहेगी.
अगर आप पपीते की खेती से जुड़ी कोई और खास जानकारी चाहते हैं या कोई मन में सवाल है तो एक्सपर्ट्स से सलाह लेना सबसे सही रहता है. आप देहात के टोल फ्री नंबर 1800-1036-110 पर कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं. वहां से आपको सही खाद, पानी और देखभाल से जुड़े सभी जवाब बेहद आसानी से मिल जाएंगे जिससे आपकी फसल एकदम सुरक्षित रहेगी.
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खेती-किसानी में थोड़ी सी समझदारी और सही समय पर ली गई जानकारी बड़े नुकसान से बचा सकती है. पपीते के पौधों की पहचान का यह तरीका बेहद सरल है और हर किसान इसे आसानी से अपना सकता है. अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो अपने बाकी किसान साथियों के साथ भी जरूर शेयर करें जिससे वह भी अपनी फसल से शानदार उत्पादन ले सकें.
खेती-किसानी में थोड़ी सी समझदारी और सही समय पर ली गई जानकारी बड़े नुकसान से बचा सकती है. पपीते के पौधों की पहचान का यह तरीका बेहद सरल है और हर किसान इसे आसानी से अपना सकता है. अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो अपने बाकी किसान साथियों के साथ भी जरूर शेयर करें जिससे वह भी अपनी फसल से शानदार उत्पादन ले सकें.
Published at : 31 Jul 2026 03:56 PM (IST)
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 Agriculture Papaya Papaya Cultivation Farming Tips

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