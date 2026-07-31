पपीते की खेती तो कर ली, लेकिन कौन-सा पौधा नर और कौन मादा? ऐसे करें पहचान

मादा पौधे की पहचान करना बहुत ही आसान होता है. जब इसमें फूल आते हैं तो वह मुख्य तने के एकदम पास या कहें कि तने से सटे हुए निकलते हैं. इन फूलों में कोई लंबा डंठल नहीं होता है. मादा फूल दिखने में थोड़े बड़े, लगभग ढाई सेंटीमीटर लंबे और हल्के पीले रंग के होते हैं. इन्हें देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि यह फल देने वाला पौधा है.