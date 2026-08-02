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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरपीएम किसान योजना को लेकर बड़ा अपडेट, इतने साल और मिलेगा लाभ

पीएम किसान योजना को लेकर बड़ा अपडेट, इतने साल और मिलेगा लाभ

PM Kisan Yojana: केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों किसानों के हित में एक और बहुत बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है. पीएम किसान सम्मान निधि योजना की समय-सीमा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. जानें पूरी खबर.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 02 Aug 2026 07:18 PM (IST)
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PM Kisan Yojana: केन्द्र सरकार की ओर से किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है. जिसमें देश के करोड़ों किसान शामिल हैं. देश में बहुत से किसान खेती के जरिए ज्यादा आमदनी नहीं कमा पाते है. ऐसे किसानों के लिए सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी. जिसमें करोड़ों किसान लाभ ले रहे हैं. योजना को लेकर अब एक और बड़ी खबर आ रही है. 

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान योजना को अब अगले 5 साल तक जारी रखने की मंजूरी मिल गई है. इसका मतलब है कि वित्त वर्ष 2026-27 से लेकर 2030-31 तक पात्र किसानों को इस योजना का लाभ मिलता रहेगा. सरकार ने इस विस्तार के लिए बड़ा बजट भी तय किया है. इस फैसले से देश के करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों को सीधी आर्थिक मदद मिलती रहेगी. जानें पूरी खबर.

पीएम किसान योजना 5 साल और चलेगी

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने का फैसला लिया है. इस दौरान योजना पर करीब 3.15 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. सरकार का कहना है कि इस योजना के जरिए किसानों को आर्थिक सहारा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिल रही है.

पीएम किसान योजना की शुरुआत साल 2019 में की गई थी. इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. यह राशि तीन बराबर किस्तों में किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है. यानी हर किस्त में किसानों को 2000 रुपये मिलते हैं.

किसानों के लिए यह राशि भले ही बहुत बड़ी रकम न हो लेकिन खेती के समय इसका काफी महत्व होता है. बीज खरीदने खाद लेने या दूसरी जरूरतों को पूरा करने में यह पैसा काम आता है. खासकर छोटे किसानों के लिए सरकार की यह सहायता खेती के खर्च को थोड़ा आसान बना देती है.

योजना को आगे बढ़ाने का फैसला ऐसे समय में आया है जब खेती में लागत लगातार बढ़ रही है. किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं और PM किसान योजना उनमें सबसे प्रमुख योजनाओं में शामिल है.


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करोड़ों किसानों को मिलता रहेगा फायदा

पीएम किसान योजना पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में पहुंचाया जाता है. जिससे बिचौलियों का डर पूरी तरह खत्म हो जाता है और पारदर्शिता बनी रहती है और किसानों को सरकारी मदद पाने के लिए ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता. योजना के तहत लाभ पाने के लिए किसानों का पात्र होना और जरूरी दस्तावेज पूरे होना जरूरी है.

अब योजना के अगले 5 साल तक जारी रहने से किसानों को आर्थिक सहायता को लेकर भरोसा मिलेगा. खेती का सीजन शुरू होने से पहले मिलने वाली किस्त किसानों के लिए काफी मददगार साबित होती है. कई किसान इस राशि का इस्तेमाल खाद बीज और कृषि से जुड़े छोटे खर्चों को पूरा करने में करते हैं.

सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि योजना का लाभ सही किसानों तक पहुंचे. इसके लिए ई केवाईसी और लाभार्थियों की जानकारी को अपडेट करने पर भी जोर दिया जा रहा है. किसानों को समय समय पर अपना रिकॉर्ड चेक करते रहना चाहिए ताकि किस्त आने में कोई परेशानी न हो.

ग्रामीण इलाकों में PM किसान योजना को लेकर किसानों का जुड़ाव काफी ज्यादा है. इस योजना ने किसानों को खेती के खर्चों के बीच एक अतिरिक्त आर्थिक सहारा दिया है. अब इसके विस्तार के बाद किसानों को आने वाले वर्षों में भी यह मदद मिलती रहेगी.

क्या 5 साल बाद बंद हो जाएगी योजना?

पीएम किसान योजना को अगले 5 साल के लिए मंजूरी मिलने के बाद कई किसानों के मन में यह सवाल है कि क्या 2030-31 के बाद यह योजना बंद हो जाएगी? तो आपको बता दें अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया है कि योजना को खत्म किया जाएगा. फिलहाल सरकार ने इसे वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने का फैसला लिया है. आगे योजना को जारी रखना या इसमें कोई बदलाव करना सरकार के अगले फैसले पर निर्भर करेगा.

पहले भी पीएम किसान योजना को समय-समय पर आगे बढ़ाया गया है और किसानों की जरूरतों के हिसाब से इसमें बदलाव किए गए हैं. अगर आने वाले वर्षों में इस योजना की जरूरत बनी रहती है और किसानों को इसका फायदा मिलता रहा तो सरकार भविष्य में इसे आगे बढ़ाने पर फैसला ले सकती है.

इसलिए किसानों को अभी योजना बंद होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है. फिलहाल अगले पांच साल तक पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती रहेगी. किसानों को बस अपनी ई केवाईसी पूरी रखनी होगी और बैंक खाते व जमीन से जुड़े रिकॉर्ड अपडेट रखने होंगे ताकि किस्त मिलने में कोई परेशानी न आए.


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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 02 Aug 2026 07:18 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers News PM Kisan Yojana PM Kisan Yojana News
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