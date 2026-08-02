अपने फार्म हाउस में कैसे उगाएं अफगानिस्तान का फेमस पिस्ता?

How to Grow Pistachio: पिस्ता एक ऐसा मेवा है जो अपने स्वाद और सेहत के गुणों की वजह से हमेशा से लोगों की पसंद रहा है, और खासकर अफगानिस्तान का पिस्ता अपनी क्वालिटी के लिए दुनियाभर में मशहूर है. अगर आप अपने फार्म हाउस में पिस्ता उगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले सही जमीन और मौसम का ध्यान रखना जरूरी है. पिस्ता के पेड़ के लिए बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, जिसमें पानी का निकास अच्छे से हो सके, क्योंकि जमीन में पानी रुकने से पौधों में बीमारी लगने का डर रहता है. पिस्ता के पेड़ को गर्म और सूखी जलवायु पसंद आती है, इसलिए यह उन इलाकों के लिए एकदम सही फसल है जहां बारिश कम होती है और गर्मी ज्यादा पड़ती है.

पौधे लगाने और उनकी देखभाल का सही तरीका

पिस्ता के पौधे लगाने से पहले खेत में बड़े और गहरे गड्ढे तैयार करने चाहिए, ताकि पौधे की जड़ें अच्छे से फैल सकें और मिट्टी से पानी व पोषण आसानी से सोख सकें. पौधे को नर्सरी के गमले से जितना गहरा लगा हो, उससे करीब एक इंच नीचे लगाना चाहिए. अगर आपके फार्म हाउस में सिंचाई की सुविधा है, तो पौधों के बीच 6 मीटर गुणा 6 मीटर की दूरी रखनी चाहिए. एक खास बात यह है कि पिस्ता में फल आने के लिए नर और मादा दोनों तरह के पेड़ लगाने जरूरी होते हैं, साथ ही पानी देने के लिए ड्रिप सिंचाई का तरीका सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे पानी की बचत होती है और जड़ों तक सही मात्रा में पहुंचती है.

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समय के साथ मिलने वाला मुनाफा और जरूरी सावधानियां

पिस्ता के पेड़ को बड़ा होकर फल देने में कुछ साल का समय लगता है, इसलिए इसे उगाने वाले किसानों और फार्म हाउस मालिकों को धैर्य रखना जरूरी है. पेड़ों की नियमित छंटाई करते रहना चाहिए. बाजार में पिस्ता की कीमत काफी ज्यादा होती है, इसलिए एक बार पेड़ तैयार हो जाने के बाद यह खेती अच्छी कमाई का जरिया बनती है. हालांकि शुरुआत में जमीन, सिंचाई व्यवस्था और सही किस्म के पौधों का चुनाव सोच-समझकर करना चाहिए.

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