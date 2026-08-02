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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरकिसानों को मालामाल बना देगी यह तकनीक, फलों के साथ मिलेगा हरा चारा

किसानों को मालामाल बना देगी यह तकनीक, फलों के साथ मिलेगा हरा चारा

Farming Tips: खेती का यह नया तरीका किसानों की किस्मत बदलने के लिए एकदम तैयार है. अब पारंपरिक तरीकों को छोड़ एक ही जमीन से डबल कमाई कर सकते हैं. जान लीजिए डिटेल्स.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 02 Aug 2026 02:31 PM (IST)
Farming Tips: खेती का यह नया तरीका किसानों की किस्मत बदलने के लिए एकदम तैयार है. अब पारंपरिक तरीकों को छोड़ एक ही जमीन से डबल कमाई कर सकते हैं. जान लीजिए डिटेल्स.

आजकल की खेती सिर्फ परंपरागत तरीकों तक सीमित नहीं रही है बल्कि यह काफी मॉडर्न हो चुकी है. अगर आप वही पुरानी खेती करते रहेंगे. तो मुनाफा भी कम ही मिलेगा. इसलिए अब वक्त आ गया है एग्रोफॉरेस्ट्री और मिक्स्ड फार्मिंग जैसे इनोवेटिव मॉडल्स को अपनाने का. यह एक ऐसा तरीका है जो आपकी बंजर या कम उपजाऊ जमीन की भी पूरी कायापलट कर सकता है और कमाई के नए रास्ते खोलता है.

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मिक्स्ड फार्मिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एक ही जमीन से दो अलग-अलग तरह की इनकम मिलती है. आप अपने खेत में एक तरफ फलदार पेड़ लगा सकते हैं. तो वहीं दूसरी तरफ नीचे बची खाली जगह में न्यूट्रिशियस हरा चारा उगा सकते हैं यानी जमीन एक ही रहेगी लेकिन जेब में आने वाला पैसा सीधा डबल हो जाएगा.
मिक्स्ड फार्मिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एक ही जमीन से दो अलग-अलग तरह की इनकम मिलती है. आप अपने खेत में एक तरफ फलदार पेड़ लगा सकते हैं. तो वहीं दूसरी तरफ नीचे बची खाली जगह में न्यूट्रिशियस हरा चारा उगा सकते हैं यानी जमीन एक ही रहेगी लेकिन जेब में आने वाला पैसा सीधा डबल हो जाएगा.
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फलदार पेड़ जैसे आम, अमरूद, नींबू या अनार आपकी जमीन पर लॉन्ग-टर्म एसेट की तरह काम करते हैं. शुरुआत के कुछ समय बाद जब ये पेड़ फल देना शुरू करते हैं. तो मार्केट में इनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है. हर सीजन में फलों की बिकवाली से किसानों को भारी-भरकम एकमुश्त कैश फ्लो मिलता है. यह आपकी खेती को एक मजबूत फाइनेंशियल बैकअप देता है जिससे आने वाले सालों के लिए आपकी आर्थिक स्थिति एकदम सॉलिड हो जाती है.
फलदार पेड़ जैसे आम, अमरूद, नींबू या अनार आपकी जमीन पर लॉन्ग-टर्म एसेट की तरह काम करते हैं. शुरुआत के कुछ समय बाद जब ये पेड़ फल देना शुरू करते हैं. तो मार्केट में इनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है. हर सीजन में फलों की बिकवाली से किसानों को भारी-भरकम एकमुश्त कैश फ्लो मिलता है. यह आपकी खेती को एक मजबूत फाइनेंशियल बैकअप देता है जिससे आने वाले सालों के लिए आपकी आर्थिक स्थिति एकदम सॉलिड हो जाती है.
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image 3पेड़ों को बड़े होने और फल देने में थोड़ा टाइम लगता है. लेकिन हरा चारा आपको तुरंत और रेगुलर रिटर्न देता है. खाली पड़ी जगह में बरसीम, नेपियर या नैपियर घास जैसी फसलें उगाकर आप डेली या वीकली बेसिस पर कमाई कर सकते हैं. लोकल डेयरी फार्मर्स और पशुपालकों के बीच हरे चारे की डिमांड हमेशा बनी रहती है. इसका फायदा यह है कि फलों का सीजन आने से पहले भी आपकी जेब कभी खाली नहीं रहेगी.
image 3पेड़ों को बड़े होने और फल देने में थोड़ा टाइम लगता है. लेकिन हरा चारा आपको तुरंत और रेगुलर रिटर्न देता है. खाली पड़ी जगह में बरसीम, नेपियर या नैपियर घास जैसी फसलें उगाकर आप डेली या वीकली बेसिस पर कमाई कर सकते हैं. लोकल डेयरी फार्मर्स और पशुपालकों के बीच हरे चारे की डिमांड हमेशा बनी रहती है. इसका फायदा यह है कि फलों का सीजन आने से पहले भी आपकी जेब कभी खाली नहीं रहेगी.
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अगर आपके पास अपने खुद के मवेशी या डेयरी फार्म है. तो यह तकनीक आपके लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है. बाजार से महंगा चारा खरीदने का भारी-भरकम खर्चा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा. अपने ही खेत का फ्रेश और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर हरा चारा खाने से आपके पशु ज्यादा सेहतमंद रहेंगे और उनका दूध उत्पादन भी काफी बढ़ जाएगा. सीधी बात है, डेयरी बिजनेस में आपका प्रॉफिट मार्जिन एकदम से बूस्ट हो जाएगा.
अगर आपके पास अपने खुद के मवेशी या डेयरी फार्म है. तो यह तकनीक आपके लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है. बाजार से महंगा चारा खरीदने का भारी-भरकम खर्चा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा. अपने ही खेत का फ्रेश और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर हरा चारा खाने से आपके पशु ज्यादा सेहतमंद रहेंगे और उनका दूध उत्पादन भी काफी बढ़ जाएगा. सीधी बात है, डेयरी बिजनेस में आपका प्रॉफिट मार्जिन एकदम से बूस्ट हो जाएगा.
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फलों के पेड़ और हरे चारे का कॉम्बिनेशन खेत की सॉइल हेल्थ के लिए एक नेचुरल टॉनिक का काम करता है. पेड़ की गहराई तक जाने वाली जड़ें मिट्टी के कटाव को रोकती हैं और जमीन में नमी बनाए रखती हैं. वहीं हरा चारा मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्वों की मात्रा को नेचुरल तरीके से बढ़ा देता है. इससे जमीन की उर्वरता सालों-साल बरकरार रहती है और आपको महंगे केमिकल फर्टिलाइजर्स पर बेफिजूल का खर्च नहीं करना पड़ता.
फलों के पेड़ और हरे चारे का कॉम्बिनेशन खेत की सॉइल हेल्थ के लिए एक नेचुरल टॉनिक का काम करता है. पेड़ की गहराई तक जाने वाली जड़ें मिट्टी के कटाव को रोकती हैं और जमीन में नमी बनाए रखती हैं. वहीं हरा चारा मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्वों की मात्रा को नेचुरल तरीके से बढ़ा देता है. इससे जमीन की उर्वरता सालों-साल बरकरार रहती है और आपको महंगे केमिकल फर्टिलाइजर्स पर बेफिजूल का खर्च नहीं करना पड़ता.
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मौसम की मार और क्लाइमेट चेंज आज के टाइम में किसानों की सबसे बड़ी सिरदर्दी बन चुका है. कभी ज्यादा बारिश तो कभी सूखे से पारंपरिक फसलें पूरी तरह बर्बाद हो जाती हैं. लेकिन मिक्स्ड फार्मिंग आपको इस रिस्क से पूरी सुरक्षा देती है. अगर किसी वजह से मौसम फलों की फसल को नुकसान पहुंचाता है. तो भी आपका हरा चारा सुरक्षित रहता है. यानी आपका पूरा का पूरा नुकसान कभी नहीं होगा एक सहारा हमेशा बना रहेगा.
मौसम की मार और क्लाइमेट चेंज आज के टाइम में किसानों की सबसे बड़ी सिरदर्दी बन चुका है. कभी ज्यादा बारिश तो कभी सूखे से पारंपरिक फसलें पूरी तरह बर्बाद हो जाती हैं. लेकिन मिक्स्ड फार्मिंग आपको इस रिस्क से पूरी सुरक्षा देती है. अगर किसी वजह से मौसम फलों की फसल को नुकसान पहुंचाता है. तो भी आपका हरा चारा सुरक्षित रहता है. यानी आपका पूरा का पूरा नुकसान कभी नहीं होगा एक सहारा हमेशा बना रहेगा.
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कई किसानों को लगता है कि नए तरीके अपनाने में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है. इस मॉडल में आपको अलग से कोई बड़ी जमीन या एक्स्ट्रा रिसोर्सेस नहीं खरीदने पड़ते. पानी, खाद और लेबर का इस्तेमाल दोनों फसलों के लिए एक साथ ही हो जाता है. कम लागत में इतना शानदार आउटपुट मिलना ही इस मॉडर्न टेक्निक की सबसे बड़ी खासियत है जो हर छोटे-बड़े किसान के बजट में आसानी से फिट बैठती है.
कई किसानों को लगता है कि नए तरीके अपनाने में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है. इस मॉडल में आपको अलग से कोई बड़ी जमीन या एक्स्ट्रा रिसोर्सेस नहीं खरीदने पड़ते. पानी, खाद और लेबर का इस्तेमाल दोनों फसलों के लिए एक साथ ही हो जाता है. कम लागत में इतना शानदार आउटपुट मिलना ही इस मॉडर्न टेक्निक की सबसे बड़ी खासियत है जो हर छोटे-बड़े किसान के बजट में आसानी से फिट बैठती है.
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अगर आप भी अपनी पुरानी खेती से हटकर कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आपको वाकई में मालामाल बना दे तो मिक्स्ड फार्मिंग का यह मॉडल बढ़िया चॉइस है. अपने खेत की प्लानिंग सही से करें सही फलदार पौधों का चुनाव करें और साथ में हरे चारे की बुवाई शुरू कर दें. थोड़ी सी समझदारी और सही तकनीक से आप न सिर्फ अपने परिवार का फ्यूचर सिक्योर करेंगे बल्कि एग्री-बिजनेस के इस नए दौर में एक बेहद सफल और आत्मनिर्भर किसान बनेंगे.
अगर आप भी अपनी पुरानी खेती से हटकर कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आपको वाकई में मालामाल बना दे तो मिक्स्ड फार्मिंग का यह मॉडल बढ़िया चॉइस है. अपने खेत की प्लानिंग सही से करें सही फलदार पौधों का चुनाव करें और साथ में हरे चारे की बुवाई शुरू कर दें. थोड़ी सी समझदारी और सही तकनीक से आप न सिर्फ अपने परिवार का फ्यूचर सिक्योर करेंगे बल्कि एग्री-बिजनेस के इस नए दौर में एक बेहद सफल और आत्मनिर्भर किसान बनेंगे.
Published at : 02 Aug 2026 02:31 PM (IST)
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 Agriculture Farming Tips Mixed Farming Farming News

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