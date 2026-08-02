किसानों को मालामाल बना देगी यह तकनीक, फलों के साथ मिलेगा हरा चारा

अगर आप भी अपनी पुरानी खेती से हटकर कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आपको वाकई में मालामाल बना दे तो मिक्स्ड फार्मिंग का यह मॉडल बढ़िया चॉइस है. अपने खेत की प्लानिंग सही से करें सही फलदार पौधों का चुनाव करें और साथ में हरे चारे की बुवाई शुरू कर दें. थोड़ी सी समझदारी और सही तकनीक से आप न सिर्फ अपने परिवार का फ्यूचर सिक्योर करेंगे बल्कि एग्री-बिजनेस के इस नए दौर में एक बेहद सफल और आत्मनिर्भर किसान बनेंगे.