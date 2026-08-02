इस योजना में शामिल होने के लिए किसानों को उनकी उम्र के हिसाब से मासिक अंशदान करना होता है. योजना के तहत किसानों को उनकी उम्र के आधार पर 55 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रति माह तक का योगदान करना होता है. यह योगदान 18 से 40 साल की उम्र वालों के लिए 60 साल की उम्र तक करना होता है. यानी अगर कोई किसान 18 साल की उम्र में इस योजना से जुड़ता है, तो उसे सिर्फ 55 रुपए प्रति महीने जमा करने होते हैं, जबकि 40 साल की उम्र में जुड़ने पर यह राशि बढ़ जाती है. जो किसान करीब 40 साल की उम्र में इस योजना से जुड़ते हैं, उन्हें लगभग 100 से 200 रुपये तक हर महीने जमा करने पड़ते हैं. यानी उम्र जितनी कम होगी, मासिक किस्त उतनी ही कम रहेगी.