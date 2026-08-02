#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरPradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana: 100 रुपये लगाओ हर महीने 3000 पाओ, किसानों के लिए पेंशन योजना

Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana: 100 रुपये लगाओ हर महीने 3000 पाओ, किसानों के लिए पेंशन योजना

Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में छोटे किसान मामूली अंशदान देकर 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपये की पेंशन पा सकते हैं.

Written By : एबीपी लाइव  | Updated at : 02 Aug 2026 08:32 AM (IST)
Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में छोटे किसान मामूली अंशदान देकर 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपये की पेंशन पा सकते हैं.

खेती-किसानी करने वाले छोटे और सीमांत किसानों को बुढ़ापे में पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि खेती से आने वाली आमदनी कभी भी निश्चित नहीं होती. साथ ही न तो कोई पेंशन होती है और न ही पूरी जिंदगी के लिए आर्थिक सुरक्षा मिल पाती है. ऐसे में आपको जानकर खुशी होगी कि इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एक शानदार पेंशन योजना शुरू की है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना या प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM) योजना. इस योजना में किसान को हर महीने बहुत ही मामूली रकम जमा करनी होती है और बुढ़ापे में उन्हें हर महीने पक्की पेंशन मिलती है. आइए जानते हैं इस योजना के बारे में पूरी जानकारी.

1/5
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत जो भी किसान नामांकन कराते हैं और तय अंशदान करते हैं, उन्हें 60 साल की उम्र पूरी होने पर हर महीने 3000 रुपए की पेंशन मिलती है.  यह योजना खासतौर पर देशभर के छोटे किसानों को बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा देने के लिए शुरू की गई थी. किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम खेती की जमीन होती है, इस योजना का मकसद यही है कि देश का अन्नदाता बुढ़ापे में किसी दूसरे पर निर्भर न रहे और उसे हर महीने एक तय आमदनी मिलती रहे. 
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत जो भी किसान नामांकन कराते हैं और तय अंशदान करते हैं, उन्हें 60 साल की उम्र पूरी होने पर हर महीने 3000 रुपए की पेंशन मिलती है.  यह योजना खासतौर पर देशभर के छोटे किसानों को बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा देने के लिए शुरू की गई थी. किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम खेती की जमीन होती है, इस योजना का मकसद यही है कि देश का अन्नदाता बुढ़ापे में किसी दूसरे पर निर्भर न रहे और उसे हर महीने एक तय आमदनी मिलती रहे. 
2/5
इस योजना में शामिल होने के लिए किसानों को उनकी उम्र के हिसाब से मासिक अंशदान करना होता है. योजना के तहत किसानों को उनकी उम्र के आधार पर 55 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रति माह तक का योगदान करना होता है. यह योगदान 18 से 40 साल की उम्र वालों के लिए 60 साल की उम्र तक करना होता है.  यानी अगर कोई किसान 18 साल की उम्र में इस योजना से जुड़ता है, तो उसे सिर्फ 55 रुपए प्रति महीने जमा करने होते हैं, जबकि 40 साल की उम्र में जुड़ने पर यह राशि बढ़ जाती है. जो किसान करीब 40 साल की उम्र में इस योजना से जुड़ते हैं, उन्हें लगभग 100 से 200 रुपये तक हर महीने जमा करने पड़ते हैं. यानी उम्र जितनी कम होगी, मासिक किस्त उतनी ही कम रहेगी. 
इस योजना में शामिल होने के लिए किसानों को उनकी उम्र के हिसाब से मासिक अंशदान करना होता है. योजना के तहत किसानों को उनकी उम्र के आधार पर 55 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रति माह तक का योगदान करना होता है. यह योगदान 18 से 40 साल की उम्र वालों के लिए 60 साल की उम्र तक करना होता है.  यानी अगर कोई किसान 18 साल की उम्र में इस योजना से जुड़ता है, तो उसे सिर्फ 55 रुपए प्रति महीने जमा करने होते हैं, जबकि 40 साल की उम्र में जुड़ने पर यह राशि बढ़ जाती है. जो किसान करीब 40 साल की उम्र में इस योजना से जुड़ते हैं, उन्हें लगभग 100 से 200 रुपये तक हर महीने जमा करने पड़ते हैं. यानी उम्र जितनी कम होगी, मासिक किस्त उतनी ही कम रहेगी. 
3/5
योजना की सबसे खास बात यह है कि किसान जितनी रकम हर महीने जमा करता है, उतनी ही रकम सरकार भी उसके पेंशन खाते में जमा करती है. यानी भारत सरकार भी किसानों के पेंशन खाते में बराबर का अंशदान देती है, जिससे किसान का पैसा दोगुना होकर उसके पेंशन फंड में जमा होता रहता है. इस तरह किसान की छोटी सी बचत सरकार की मदद से एक बड़े पेंशन फंड में बदल जाती है, जो बुढ़ापे में उसके काम आती है. 
योजना की सबसे खास बात यह है कि किसान जितनी रकम हर महीने जमा करता है, उतनी ही रकम सरकार भी उसके पेंशन खाते में जमा करती है. यानी भारत सरकार भी किसानों के पेंशन खाते में बराबर का अंशदान देती है, जिससे किसान का पैसा दोगुना होकर उसके पेंशन फंड में जमा होता रहता है. इस तरह किसान की छोटी सी बचत सरकार की मदद से एक बड़े पेंशन फंड में बदल जाती है, जो बुढ़ापे में उसके काम आती है. 
4/5
इस योजना से जुड़ने वाले किसान को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद 3000 रुपये की निश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जाती है, जो सामाजिक सुरक्षा के तौर पर काम करती है. इसके अलावा यह योजना परिवार को भी सुरक्षा देती है. अगर किसी किसान की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी पत्नी को हर महीने 1500 रुपये पारिवारिक पेंशन के तौर पर मिलते हैं, और यह पेंशन केवल मृतक के पति या पत्नी को ही दी जाती है. इससे किसान के जाने के बाद भी उसका परिवार पूरी तरह असहाय नहीं रहता. 
इस योजना से जुड़ने वाले किसान को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद 3000 रुपये की निश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जाती है, जो सामाजिक सुरक्षा के तौर पर काम करती है. इसके अलावा यह योजना परिवार को भी सुरक्षा देती है. अगर किसी किसान की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी पत्नी को हर महीने 1500 रुपये पारिवारिक पेंशन के तौर पर मिलते हैं, और यह पेंशन केवल मृतक के पति या पत्नी को ही दी जाती है. इससे किसान के जाने के बाद भी उसका परिवार पूरी तरह असहाय नहीं रहता. 
5/5
इस योजना की एक और खासियत यह है कि इसका भुगतान करना बेहद आसान बना दिया गया है. पीएम-किसान योजना का लाभ लेने वाले किसान इस योजना का अंशदान सीधे उसी बैंक खाते से जमा कर सकते हैं, जिस खाते में उन्हें पीएम-किसान की किस्त मिलती है. इससे किसानों को अलग से पैसे जमा करने की झंझट नहीं उठानी पड़ती और यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑटोमेटिक हो जाती है.
इस योजना की एक और खासियत यह है कि इसका भुगतान करना बेहद आसान बना दिया गया है. पीएम-किसान योजना का लाभ लेने वाले किसान इस योजना का अंशदान सीधे उसी बैंक खाते से जमा कर सकते हैं, जिस खाते में उन्हें पीएम-किसान की किस्त मिलती है. इससे किसानों को अलग से पैसे जमा करने की झंझट नहीं उठानी पड़ती और यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑटोमेटिक हो जाती है.
Published at : 02 Aug 2026 08:32 AM (IST)
Tags :
PM Kisan Maandhan Yojana Agriculture News Farmer Pension Scheme Government Scheme For Farmers

एग्रीकल्चर फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
घर के गमले में ऐसे उगाएं आलू बुखारा? जान लें तरीका
घर के गमले में ऐसे उगाएं आलू बुखारा? जान लें तरीका
एग्रीकल्चर
पीएम फसल बीमा योजना में बढ़ी आवेदन की तारीख, जानें नई डेडलाइन
पीएम फसल बीमा योजना में बढ़ी आवेदन की तारीख, जानें नई डेडलाइन
एग्रीकल्चर
बिहार में चाय की खेती के लिए किसानों को मिलेगी मदद
बिहार में चाय की खेती के लिए किसानों को मिलेगी मदद
एग्रीकल्चर
सिंचाई की चिंता होगी खत्म, किसानों के काम आएगी यह योजना
सिंचाई की चिंता होगी खत्म, किसानों के काम आएगी यह योजना
Advertisement

वीडियोज

Kiara Advani ने Toxic Controversy पर तोड़ी चुप्पी, Yash की फिल्म का किया बचाव
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Mannat:😱Vikrant की सुरक्षा की बड़ी जंग, अपनों के ही खिलाफ Mannat ने उठाया बड़ा कदम #sbs
Bollywood News: क्या राम गोपाल वर्मा और उर्मिला मातोंडकर ने गुप्त चुप तरीके से कर ली थी शादी? दिग्गज पत्रकार का दावा, चिरंजीवी ने कैसे खोला था राज? (01.08.26)

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. कमलेश
डॉ. कमलेश "कौन्तेय"प्रोफेसर
निर्विघ्न कांवड़ यात्रा के लिए तैयार उत्तर प्रदेश
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
केरल में भारी बारिश और बाढ़ से 6 लोगों की मौत, 6 लापता, CM ने क्या कहा?
केरल में भारी बारिश और बाढ़ से 6 लोगों की मौत, 6 लापता, CM ने क्या कहा?
बिहार
BSSC की अध्यक्ष बनी पूर्व IPS शोभा ओहटकर, जानें कौन हैं?
BSSC की अध्यक्ष बनी पूर्व IPS शोभा ओहटकर, जानें कौन हैं?
महाराष्ट्र
कांग्रेस नेता के X पोस्ट पर FIR, महाराष्ट्र साइबर ब्रांच ने शुरू की जांच
कांग्रेस नेता के X पोस्ट पर FIR, महाराष्ट्र साइबर ब्रांच ने शुरू की जांच
ओटीटी
'लॉक अप 2' से अलायंस' तक सारे रियलिटी शो के छक्के छुड़ाने आ रहा 'भोजपुरी बवाल', जानें कब और कहां देखें
'लॉक अप 2' से अलायंस' तक सारे रियलिटी शो के छक्के छुड़ाने आ रहा 'भोजपुरी बवाल', जानें कब और कहां देखें
इंडिया
शुभेंदु, जंतर-मंतर प्रोटेस्ट…, JeM ऑपरेटिव की साजिश के खुलासे से हड़कंप
शुभेंदु, जंतर-मंतर प्रोटेस्ट…, JeM ऑपरेटिव की साजिश के खुलासे से हड़कंप
महाराष्ट्र
सिद्धिविनायक मंदिर में हर साल 18 करोड़ की चोरी, राज ठाकरे का दावा
सिद्धिविनायक मंदिर में हर साल 18 करोड़ की चोरी, राज ठाकरे का दावा
ऑटो
15 अगस्त पर Mahindra का सरप्राइज, Panoramic Sunroof के साथ आएगी Scorpio N
15 अगस्त पर Mahindra का सरप्राइज, Panoramic Sunroof के साथ आएगी Scorpio N
एग्रीकल्चर
पीएम फसल बीमा योजना में बढ़ी आवेदन की तारीख, जानें नई डेडलाइन
पीएम फसल बीमा योजना में बढ़ी आवेदन की तारीख, जानें नई डेडलाइन
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget