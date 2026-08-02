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Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana: 100 रुपये लगाओ हर महीने 3000 पाओ, किसानों के लिए पेंशन योजना
Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में छोटे किसान मामूली अंशदान देकर 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपये की पेंशन पा सकते हैं.
खेती-किसानी करने वाले छोटे और सीमांत किसानों को बुढ़ापे में पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि खेती से आने वाली आमदनी कभी भी निश्चित नहीं होती. साथ ही न तो कोई पेंशन होती है और न ही पूरी जिंदगी के लिए आर्थिक सुरक्षा मिल पाती है. ऐसे में आपको जानकर खुशी होगी कि इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एक शानदार पेंशन योजना शुरू की है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना या प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM) योजना. इस योजना में किसान को हर महीने बहुत ही मामूली रकम जमा करनी होती है और बुढ़ापे में उन्हें हर महीने पक्की पेंशन मिलती है. आइए जानते हैं इस योजना के बारे में पूरी जानकारी.
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Published at : 02 Aug 2026 08:32 AM (IST)
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