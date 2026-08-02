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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरसलमान खान के पास कितनी खेती, क्या-क्या बोते हैं भाईजान?

सलमान खान के पास कितनी खेती, क्या-क्या बोते हैं भाईजान?

Salman Khan Farming News: सिल्वर स्क्रीन पर धमाल मचाने वाले सुपरस्टार सलमान खान इन चीजों की करते हैं खेती. जान लें खेती के लिए कितनी जमीन है उनके नाम.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 02 Aug 2026 06:05 PM (IST)
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Salman Khan Farming News: बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को दुनिया उनकी सुपरहिट फिल्मों और धांसू एक्शन के लिए जानती है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ग्लैमर की इस दुनिया से दूर उनको मिट्टी की सोंधी खुशबू, खेती-बारी और बागवानी से बेहद प्यार है. जब भी शूटिंग के हेक्टिक शेड्यूल से उन्हें फुरसत मिलती है वे सीधा अपने पनवेल वाले फार्महाउस का रुख कर लेते हैं. 

इंटरनेट पर अक्सर उनकी ऐसी तस्वीरें-वीडियो वायरल होती रहती हैं. जिनमें वे खेतों में पौधे लगाते, कीचड़ में उतरते या ट्रैक्टर दौड़ाते दिखते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि बॉलीवुड के भाईजान के पास कितनी खेती की जमीन है और वह वहां क्या-क्या उगाते हैं.

करीब 150 एकड़ में फैला है पनवेल का फार्महाउस

सलमान खान अपने  फार्म हाउस पर खेती करते नजर आते हैं. यह फार्म हाउस महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पनवेल में है. यह फार्महाउस लगभग 150 एकड़ में फैला हुआ है. सलमान खान ने इस फार्म का नाम अपनी बहन के नाम पर अर्पिता फार्म्स रखा है. उनके इस फार्म हाउस पर लग्जरी कॉटेज, स्विमिंग पूल, जिम और हॉर्स राइडिंग जैसी तमाम हाई-टेक सुविधाएं मौजूद हैं. 

लेकिन फार्महाउस के एक बड़े हिस्से में मौसमी फसलें और तरह-तरह के पेड़-पौधे लगाए गए हैं. मॉनसून के दिनों में सलमान अक्सर बिना किसी झिझक के खेतों में उतर जाते हैं. घुटनों तक भरे पानी और कीचड़ में धान की रोपाई करते हुए नजर आते हैं. 


सलमान खान के पास कितनी खेती, क्या-क्या बोते हैं भाईजान?

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फार्महाउस में उगते हैं फल सब्जियां और धान

कई लोगों के मन में सवाल आता है कि इतने बड़े फार्म हाउस पर क्या उगाया जाता है. तो बता दें सलमान खान के फार्महाउस में समय और मौसम के हिसाब से अलग अलग तरह की फसलें और बागवानी की जाती है. मीडिया रिपोर्ट्स और उनके सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर यहां धान की खेती की जाती रही है. इसके अलावा आम नारियल केले और दूसरे फलदार पेड़ भी बड़ी संख्या में लगे हुए हैं. कई हिस्सों में ताजी सब्जियां और हरी फसलें भी उगाई जाती हैं जिससे फार्महाउस में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें सीधे खेत से मिल सकें. 

सलमान ने कई इंटरव्यू में प्रकृति के करीब रहने और ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई चीजों को पसंद करने की बात भी कही है. यही वजह है कि उनके फार्महाउस में हरियाली बनाए रखने पर खास ध्यान दिया जाता है. पेड़ पौधों की देखभाल के लिए अलग टीम भी काम करती है लेकिन जब सलमान वहां होते हैं तो वह खुद भी खेती और बागवानी से जुड़े कामों में हिस्सा लेते नजर आते हैं.


सलमान खान के पास कितनी खेती, क्या-क्या बोते हैं भाईजान?

खेती से जुड़ाव बना उनकी अलग पहचान

एक और जहां बॉलीवुड के ज्यादातर सेलिब्रिटी अपनी लग्जरी लाइफ़स्टाइल के लिए फेमस है तो वही सलमान खान प्रकृति के काफी करीब रहना पसंद करते हैं. कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने अपना लंबा समय पनवेल के ही इस  फार्महाउस में समय बिताया था. उस दौरान खेतों में काम करते हुए उनकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं जिन्हें लोगों ने खूब पसंद किया. सलमान का मानना है कि मिट्टी से जुड़कर काम करने से मानसिक शांति मिलती है और इंसान प्रकृति के और करीब आता है. 

यही वजह है कि वह शूटिंग से ब्रेक मिलते ही फार्महाउस का रुख करते हैं. उनके लिए यह जगह सिर्फ छुट्टियां बिताने की नहीं बल्कि सुकून और ऊर्जा पाने की भी है. खेती से उनका यह जुड़ाव उन लोगों के लिए भी प्रेरणा बनता है जो आधुनिक जीवन की भागदौड़ के बीच प्रकृति के साथ समय बिताने का महत्व समझना चाहते हैं.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 02 Aug 2026 06:05 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Panvel Farmhouse Farming News SALMAN KHAN
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