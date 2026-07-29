किस जानवर है आपकी फसल को है सबसे ज्यादा खतरा, कैसे कर सकते हैं बचाव

देश के मैदानी इलाकों में नीलगाय फसलों की सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई है. यह झुंड में आती है और गेहूं, चना, सरसों और सब्जियों की हरी-भरी फसलों को मिनटों में खाकर बर्बाद कर देती है. केवल खाने से ही नहीं, बल्कि इनके भारी-भरकम शरीर से फसलें बुरी तरह कुचल जाती हैं. इनसे बचाव के लिए किसान भाइयों को सही वक्त पर ठोस इंतजाम करने बेहद जरूरी हैं.