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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरकिसानों के बच्चों के लिए खुशखबरी! हर महीने मिलेंगे 5000 रुपये

किसानों के बच्चों के लिए खुशखबरी! हर महीने मिलेंगे 5000 रुपये

Mukhyamantri Krishaj Chatravriti Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान परिवारों के लिए एक बड़ा और राहत भरा कदम उठाया है. बच्चों को पढ़ाई में मिलने वाली मदद बढ़ा दी गई है. जान लें पूरी खबर.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 02 Aug 2026 04:41 PM (IST)
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Mukhyamantri Krishaj Chatravriti Yojana: खेती किसानी में अक्सर किसानों के पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं हो पाए और इसी के चलते कई किसान अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिलवा पाते हैं. केंद्र सरकार और राज्य सरकार है किसानों को अलग-अलग योजनाओं के तहत  लाभान्वित करती है. हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से राज्य के किसानों के लिए नई सौगात दी गई है . इस योजना के तहत किसानों के बेटे बेटियों को पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद में इजाफा कर दिया गया है. . 

उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना की राशि बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति माह करने का फैसला लिया है. पहले इस योजना के तहत मिलने वाली राशि 3000 रुपये थी. सरकार का मकसद है कि किसान परिवारों के होनहार बच्चों को पढ़ाई में पैसों की परेशानी का सामना न करना पड़े और वे अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें.

किसान परिवारों के बच्चों को मिलेगा बड़ा सहारा?

किसान परिवारों में अक्सर बच्चों की पढ़ाई का खर्च एक बड़ी चिंता बन जाता है. खेती से होने वाली कमाई कई बार मौसम और बाजार की स्थिति पर निर्भर रहती है. ऐसे में बच्चों की उच्च शिक्षा का खर्च उठाना आसान नहीं होता. इसी परेशानी को देखते हुए मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ाया गया है. अब पात्र छात्रों को हर महीने 5000 रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी.

इस योजना का फायदा खासतौर पर उन मेधावी बच्चों को मिलेगा जो किसान परिवार से आते हैं और आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं. सरकार की कोशिश है कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से किसी बच्चे की पढ़ाई न रुके. यह सहायता राशि छात्रों की फीस किताबें और दूसरी जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित हो सकती है.

किसानों के बच्चों के लिए यह योजना सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि आगे बढ़ने का एक मौका भी है. गांवों में कई ऐसे छात्र हैं जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं लेकिन पैसों की कमी के कारण अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते. छात्रवृत्ति मिलने से ऐसे बच्चों को नई उम्मीद मिलेगी और वे बेहतर शिक्षा हासिल कर सकेंगे.


किसानों के बच्चों के लिए खुशखबरी! हर महीने मिलेंगे 5000 रुपये

पहले से ज्यादा मिलेगी आर्थिक मदद

मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना में राशि बढ़ाने का फैसला किसानों के बच्चों के लिए राहत लेकर आया है. पहले छात्रों को हर महीने 3000 रुपये की मदद मिलती थी जिसे अब बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है. यानी अब छात्रों को पहले के मुकाबले ज्यादा आर्थिक सहायता मिलेगी.

अगर देखा जाए तो सालभर में यह सहायता राशि 60 हजार रुपये तक पहुंच जाती है. इससे छात्रों को पढ़ाई से जुड़े कई खर्चों में मदद मिल सकती है. खासकर ग्रामीण इलाकों के उन परिवारों के लिए यह योजना काफी फायदेमंद हो सकती है जिनकी आय सीमित होती है.

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सरकार इस योजना का दायरा बढ़ाने पर भी जोर दे रही है जिससे ज्यादा से ज्यादा योग्य किसान परिवारों के बच्चे इसका लाभ उठा सकें. अधिकारियों को योजना का लाभ अधिक छात्रों तक पहुंचाने के लिए काम करने के निर्देश दिए गए हैं.

आज के समय में शिक्षा किसी भी परिवार के विकास की सबसे बड़ी ताकत है. किसान परिवारों के बच्चे भी बेहतर शिक्षा लेकर नए क्षेत्रों में आगे बढ़ सकें इसी सोच के साथ इस तरह की योजनाएं शुरू की जा रही हैं. यह पहल ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर सकती है.


किसानों के बच्चों के लिए खुशखबरी! हर महीने मिलेंगे 5000 रुपये

योजना का फायदा लेने के लिए जरूरी बातें

  • मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए छात्रों का किसान परिवार से जुड़ा होना और तय पात्रताओं को पूरा करना जरूरी होगा. योजना का फायदा उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा जो सरकार की निर्धारित शर्तों के अनुसार योग्य पाए जाएंगे. छात्रों को आवेदन करते समय जरूरी दस्तावेज जैसे पहचान पत्र किसान संबंधी प्रमाण और शैक्षणिक रिकॉर्ड तैयार रखने पड़ सकते हैं.
  • इस तरह की योजनाओं से किसान परिवारों में शिक्षा को लेकर सकारात्मक माहौल बनता है. पहले कई बार आर्थिक परेशानी की वजह से बच्चे अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते थे लेकिन अब छात्रवृत्ति जैसी मदद से उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है.
  • सरकार का फोकस सिर्फ किसानों की आय बढ़ाने तक सीमित नहीं है बल्कि उनके परिवारों को बेहतर अवसर देने पर भी है. किसान का बेटा या बेटी अच्छी शिक्षा लेकर डॉक्टर इंजीनियर अधिकारी या किसी भी क्षेत्र में अपना भविष्य बना सके इसके लिए आर्थिक सहायता काफी अहम भूमिका निभा सकती है.
  • आने वाले समय में अगर ज्यादा छात्रों तक इस योजना का लाभ पहुंचता है तो ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी. किसान परिवारों के लिए यह योजना बच्चों के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 02 Aug 2026 04:41 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers News UP Government Farming News
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