फसल बुआई के लिए बीज हाइब्रिड है या देसी, ऐसे करें पहचान

आखिरी बात यह है कि खरीदारी करते समय हमेशा भरोसेमंद दुकान या कृषि केंद्र से ही बीज लें. पैकेट पर दिए गए सारे निर्देशों और उसकी एक्सपायरी को ध्यान से चेक करना बेहद जरूरी है. अगर आप इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो कभी भी नकली या खराब बीजों के चक्कर में नहीं फंसेंगे और खेत में तगड़ा मुनाफा कमा सकेंगे.