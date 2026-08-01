#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरफसल बुआई के लिए बीज हाइब्रिड है या देसी, ऐसे करें पहचान

फसल बुआई के लिए बीज हाइब्रिड है या देसी, ऐसे करें पहचान

Farming Tips: खेती में सही फसल बुआई के लिए हाइब्रिड और देसी बीजों की पहचान इन आसान तरीकों से की जा सकती है. जान लीजिए अपने काम की बात जिससे खेती में मिले बंपर पैदावार.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 01 Aug 2026 03:07 PM (IST)
Farming Tips: खेती में सही फसल बुआई के लिए हाइब्रिड और देसी बीजों की पहचान इन आसान तरीकों से की जा सकती है. जान लीजिए अपने काम की बात जिससे खेती में मिले बंपर पैदावार.

खेती-किसानी में बंपर पैदावार पाने के लिए सबसे अहम रोल अच्छे बीजों का होता है. जब किसान मार्केट से बीज खरीदने जाते हैं. तो उनके सामने सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यह होता है कि वे जो पैकेट खरीद रहे हैं वह हाइब्रिड है या देसी. सही जानकारी न होने की वजह से कई बार किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ जाता है.

1/8
जब बात देसी बीजों की आती है तो इनकी एक खास पहचान यह होती है कि यह पारंपरिक और नेचुरल होते हैं. किसान इन बीजों को अपनी ही पिछली फसल से बचाकर अगली बार के लिए रख लेते हैं यानी इनके लिए बार-बार मार्केट जाने का कोई झंझट नहीं होता. इनका स्वाद और क्वालिटी एकदम ओरिजिनल होती है.
जब बात देसी बीजों की आती है तो इनकी एक खास पहचान यह होती है कि यह पारंपरिक और नेचुरल होते हैं. किसान इन बीजों को अपनी ही पिछली फसल से बचाकर अगली बार के लिए रख लेते हैं यानी इनके लिए बार-बार मार्केट जाने का कोई झंझट नहीं होता. इनका स्वाद और क्वालिटी एकदम ओरिजिनल होती है.
2/8
इसके उलट हाइब्रिड बीज पूरी तरह से मॉडर्न साइंस और लैबोरेटरी की तकनीक से तैयार किए जाते हैं. इन बीजों को दो अलग-अलग किस्मों के पौधों को क्रॉस कराके इस तरह बनाया जाता है कि इनसे बंपर पैदावार मिल सके. हालांकि, इनका माइनस पॉइंट यह होता है कि अगली साल आप इनसे दोबारा बीज तैयार नहीं कर सकते.
इसके उलट हाइब्रिड बीज पूरी तरह से मॉडर्न साइंस और लैबोरेटरी की तकनीक से तैयार किए जाते हैं. इन बीजों को दो अलग-अलग किस्मों के पौधों को क्रॉस कराके इस तरह बनाया जाता है कि इनसे बंपर पैदावार मिल सके. हालांकि, इनका माइनस पॉइंट यह होता है कि अगली साल आप इनसे दोबारा बीज तैयार नहीं कर सकते.
3/8
अगर आपको यह पहचानना है कि आपके पास जो बीज का पैकेट है. वह असली में हाइब्रिड है या देसी तो सबसे पहले उसके साइज और शेप को देखना चाहिए. देसी बीज साइज में थोड़े छोटे-बढ़े हो सकते हैं. जबकि हाइब्रिड बीज मशीन से तैयार होते हैं इसलिए हर एक दाना एक जैसा गोल या चमकदार दिखाई देगा.
अगर आपको यह पहचानना है कि आपके पास जो बीज का पैकेट है. वह असली में हाइब्रिड है या देसी तो सबसे पहले उसके साइज और शेप को देखना चाहिए. देसी बीज साइज में थोड़े छोटे-बढ़े हो सकते हैं. जबकि हाइब्रिड बीज मशीन से तैयार होते हैं इसलिए हर एक दाना एक जैसा गोल या चमकदार दिखाई देगा.
4/8
पैकेजिंग और कंपनी की डिटेल्स भी हाइब्रिड और देसी बीजों की पहचान करने में बड़ा काम करती हैं. जो देसी बीज होते हैं वे आपको ज्यादातर खुले में या लोकल मार्केट में बिना किसी ब्रांड नेम के मिल जाएंगे. इसके उलट हाइब्रिड बीज हमेशा किसी बड़ी कंपनी के सीलबंद पैकेट में आते हैं जिनपर पूरी जानकारी लिखी होती है.
पैकेजिंग और कंपनी की डिटेल्स भी हाइब्रिड और देसी बीजों की पहचान करने में बड़ा काम करती हैं. जो देसी बीज होते हैं वे आपको ज्यादातर खुले में या लोकल मार्केट में बिना किसी ब्रांड नेम के मिल जाएंगे. इसके उलट हाइब्रिड बीज हमेशा किसी बड़ी कंपनी के सीलबंद पैकेट में आते हैं जिनपर पूरी जानकारी लिखी होती है.
5/8
बीज की क्वालिटी उसके उगने के बाद खेत में दिखाई देती है. अगर आपने देसी बीज बोए हैं तो उनसे उगने वाले पौधों की ग्रोथ में थोड़ा नेचुरल वेरिएशन देखने को मिलता है. इसके उलट हाइब्रिड बीजों से निकलने वाले पौधे एक ही टाइम पर एक जैसी लंबाई और शेप में बहुत तेजी से ऊपर आते हैं.
बीज की क्वालिटी उसके उगने के बाद खेत में दिखाई देती है. अगर आपने देसी बीज बोए हैं तो उनसे उगने वाले पौधों की ग्रोथ में थोड़ा नेचुरल वेरिएशन देखने को मिलता है. इसके उलट हाइब्रिड बीजों से निकलने वाले पौधे एक ही टाइम पर एक जैसी लंबाई और शेप में बहुत तेजी से ऊपर आते हैं.
6/8
कीमत और पैसों का हिसाब लगाएं तो भी इन दोनों बीजों में जमीन-आसमान का फर्क साफ नजर आ जाता है. देसी बीज या तो घर के होते हैं या बहुत सस्ते मिलते हैं जबकि हाइब्रिड बीजों के पैकेट काफी महंगे आते हैं क्योंकि उनके पीछे रिसर्च की कॉस्ट जुड़ी होती है. सही चुनाव करने से हमेशा फायदा मिलता है.
कीमत और पैसों का हिसाब लगाएं तो भी इन दोनों बीजों में जमीन-आसमान का फर्क साफ नजर आ जाता है. देसी बीज या तो घर के होते हैं या बहुत सस्ते मिलते हैं जबकि हाइब्रिड बीजों के पैकेट काफी महंगे आते हैं क्योंकि उनके पीछे रिसर्च की कॉस्ट जुड़ी होती है. सही चुनाव करने से हमेशा फायदा मिलता है.
7/8
एक और बड़ा तरीका यह है कि हाइब्रिड बीजों को हमेशा खास फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स की जरूरत पड़ती है ताकि वे अच्छा रिजल्ट दे सकें. अगर आप उन्हें वैसी उपजाऊ स्थिति या खाद नहीं देंगे तो उनकी पैदावार अचानक गिर सकती है. वहीं देसी बीज कम देखरेख और साधारण मिट्टी में भी खुद को आसानी से ढाल लेते हैं.
एक और बड़ा तरीका यह है कि हाइब्रिड बीजों को हमेशा खास फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स की जरूरत पड़ती है ताकि वे अच्छा रिजल्ट दे सकें. अगर आप उन्हें वैसी उपजाऊ स्थिति या खाद नहीं देंगे तो उनकी पैदावार अचानक गिर सकती है. वहीं देसी बीज कम देखरेख और साधारण मिट्टी में भी खुद को आसानी से ढाल लेते हैं.
8/8
आखिरी बात यह है कि खरीदारी करते समय हमेशा भरोसेमंद दुकान या कृषि केंद्र से ही बीज लें. पैकेट पर दिए गए सारे निर्देशों और उसकी एक्सपायरी को ध्यान से चेक करना बेहद जरूरी है. अगर आप इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो कभी भी नकली या खराब बीजों के चक्कर में नहीं फंसेंगे और खेत में तगड़ा मुनाफा कमा सकेंगे.
आखिरी बात यह है कि खरीदारी करते समय हमेशा भरोसेमंद दुकान या कृषि केंद्र से ही बीज लें. पैकेट पर दिए गए सारे निर्देशों और उसकी एक्सपायरी को ध्यान से चेक करना बेहद जरूरी है. अगर आप इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो कभी भी नकली या खराब बीजों के चक्कर में नहीं फंसेंगे और खेत में तगड़ा मुनाफा कमा सकेंगे.
Published at : 01 Aug 2026 03:05 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Seeds Farming Tips Farming News

एग्रीकल्चर फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
खेत पड़ा है खाली, शुरू कर सकते हैं ये बिजनेस
खेत पड़ा है खाली, शुरू कर सकते हैं ये बिजनेस
एग्रीकल्चर
Winter Vegetable Tips:अभी लगा दें ये पौधे, सर्दियों में सब्जी खरीदना हो जाएगा बंद
अभी लगा दें ये पौधे, सर्दियों में सब्जी खरीदना हो जाएगा बंद
एग्रीकल्चर
बांस की खेती से कितनी कमाई होती है? जानें 1 एकड़ का हिसाब
बांस की खेती से कितनी कमाई होती है? जानें 1 एकड़ का हिसाब
एग्रीकल्चर
किसानों के लिए कौन-सी खाद फायदेमंद? यहां जानें
किसानों के लिए कौन-सी खाद फायदेमंद? यहां जानें
Advertisement

वीडियोज

जंतर मंतर की पुलिस फाइल्स!
Nia Sharma ने किया Relationship Soft Launch? Sikander Singh संग Photos ने मचाई हलचल
Bollywood News: अभिषेक बच्चन से क्यों टूटी थी करिश्मा कपूर की सगाई? सालों बाद डायरेक्टर के इस बड़े दावे ने मचाया तहलका! (31.07.26)
Sairaab:😱Ishan-Nayanika के रिश्ते पर परिजनों का बवाल, मुश्किल घड़ी में बुरी तरह टूटी Nayanika #sbs
PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. कमलेश
डॉ. कमलेश "कौन्तेय"प्रोफेसर
निर्विघ्न कांवड़ यात्रा के लिए तैयार उत्तर प्रदेश
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
स्पेन में जमीन और समुद्र के रास्ते घुसपैठ, 50 हजार में से कितने लौटे मोरक्को?
स्पेन में जमीन और समुद्र के रास्ते घुसपैठ, 50 हजार में से कितने लौटे मोरक्को?
जम्मू और कश्मीर
'मेरे पास शब्द नहीं...', कुलगाम आंतकी हमले पर बोलीं महबूबा मुफ्ती
'मेरे पास शब्द नहीं...', कुलगाम आंतकी हमले पर बोलीं महबूबा मुफ्ती
बॉलीवुड
Saturday Box Office: दोपहर 2 बजे तक 'स्पाइडर मैन' 130 करोड़ के पार, जानें-'जना नायकन' से 'द ओडिसी' तक का हाल
दोपहर 2 बजे तक 'स्पाइडर मैन' 130 करोड़ के पार, जानें-'जना नायकन' से 'द ओडिसी' तक का हाल
Hockey
टीम इंडिया की 'भगवा' जर्सी पर बोले ध्यानचंद, कहा- रंग से क्या...
टीम इंडिया की 'भगवा' जर्सी पर बोले ध्यानचंद, कहा- रंग से क्या...
इंडिया
PM मोदी को निशाना बनाने वाले मॉर्फ्ड कंटेंट को लेकर मेटा इंडिया के हेड पर केस दर्ज
PM मोदी को निशाना बनाने वाले मॉर्फ्ड कंटेंट को लेकर मेटा इंडिया के हेड पर केस दर्ज
इंडिया
LPG सिलेंडर 200 रुपए सस्ता, कोलकाता-दिल्ली समेत कहां-कहां घटे दाम?
LPG सिलेंडर 200 रुपए सस्ता, कोलकाता-दिल्ली समेत कहां-कहां घटे दाम?
ट्रेंडिंग
Viral Video : ट्रेन में कैसे चोरी होता है फोन, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश
ट्रेन में कैसे चोरी होता है फोन, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश
टेक्नोलॉजी
दुनिया का पहला Email आखिर किसने भेजा था? जानिए पूरी कहानी
दुनिया का पहला Email आखिर किसने भेजा था? जानिए पूरी कहानी
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget