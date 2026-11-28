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Goat Pox: चेचक से घट सकता है भेड़-बकरियों का वजन, पशुपालक ऐसे करें बचाव
Sheep Pox Disease: भेड़-बकरियों में चेचक वायरस से फैलने वाली संक्रामक बीमारी है. इससे पशुओं के शरीर पर दाने और फफोले निकलने के साथ बुखार और कमजोरी भी हो सकती है. यहां जानें इसके लक्षण.
Goat Pox Symptoms: भेड़-बकरी पालन करने वाले पशुपालकों के लिए पशुओं को बीमारियों से बचाना बहुत जरूरी है. खासकर चेचक ऐसी बीमारी है, जो एक पशु से दूसरे पशु में तेजी से फैल सकती है. इसकी वजह से पशुओं के शरीर पर दाने और फफोले निकलने लगते हैं. कई बार पशु चारा खाना भी छोड़ देता है, जिससे उसका वजन और सेहत दोनों प्रभावित होते हैं. इसका असर दूध और मांस उत्पादन पर भी पड़ सकता है. ऐसे में पशुपालकों को चेचक के लक्षण, फैलने के कारण और बचाव के तरीके जरूर जानने चाहिए.
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Published at : 28 Nov 2026 04:09 PM (IST)
Tags :Agriculture News ABP LIVE
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