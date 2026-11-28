बीमार पशु के संपर्क से दूसरे पशुओं में भी फैल सकता है संक्रमण: लार, मल, नाक के स्राव और घावों से निकलने वाले तरल के जरिए वायरस स्वस्थ पशुओं तक पहुंच सकता है. संक्रमित पशु के बर्तन और दूसरी चीजों से भी बीमारी फैलने का खतरा रहता है.