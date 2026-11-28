धनुष की फिल्म 'ओम चैप्टर 1' इन दिनों काफी चर्चा में है. ये रिलीज के बाद से ही सोशल मीडिया से लेकर बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है, जिसकी वजह से फिल्म एक के बाद एक तमिल में रिकॉर्ड्स बना रही है. 'रामायण' की तबाही के बीच फिल्म शानदार कमाई कर रही है और इसकी रिलीज को 7 दिनों का वक्त हो गया है, जिसके बाद इसने बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है.

दरअसल, धनुष की फिल्म 'ओम चैप्टर 1' ने बॉक्स ऑफिस पर दुनियाभर में 100 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है और इसी के साथ ही 7वें दिन की कमाई के बाद इसने कॉलीवुड का वर्ल्डवाइड 2026 का बड़ा रिकॉर्ड बना डाला है. चलिए बताते हैं कलेक्शन.

'ओम चैप्टर 1' डे-7 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (वर्ल्डवाइड)

'रामायण' की तबाही के बीच 'ओम चैप्टर 1' कॉलीवुड में बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म कर रही है. इसे दर्शकों की ओर से काफी पसंद किया जा रहा है और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. कोईमोई के अनुसार, इस स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म ने 7वें दिन 4.43 करोड़ का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन किया. जबकि इंटरनेशनली 50 लाख कमाए. वहीं, फिल्म ने वर्ल्डवाइड 4.93 करोड़ का बिजनेस किया.

सातवें दिन की कमाई के बाद 'ओम चैप्टर 1' का इंडिया नेट कलेक्शन 69.7 करोड़ और ग्रॉस कलेक्शन 82.86 करोड़ हो चुका है और ओवरसीज में इसने 27.25 करोड़ कमा लिए हैं. फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 109.51 करोड़ हो चुका है.

'ओम चैप्टर 1' बनी 2026 की 7वीं हाईएस्ट ग्रॉसर (वर्ल्डवाइड)

कोईमोई के अनुसार, 'ओम चैप्टर 1' ने दुनियाभर में 100 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है और इसी के साथ ही 2026 की कॉलीवुड की 7वीं हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन गई है. इसने वामिका गब्बी और लोकेश कनगराज की फिल्म 'डीसी' के वर्ल्डवाइड कलेक्शन 105.11 करोड़ को पीछे छोड़ दिया है. देखिए 2026 की कॉलीवुड की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में...

1. जेलर 2- 835.92 करोड़

2. जन नायकन- 327.81 करोड़

3. करुप्पु- 315 करोड़

4. सीन- 267.31 करोड़

5. विश्वनाथ एंड संस- 212.34 करोड़

6. मंदादि- 138.24 करोड़

7. ओम- 109.51 करोड़ (7 दिन)

8. डीसी- 105.11 करोड़

9. पराशक्ति- 84.75 करोड़

10. थाई किज्झवी- 84.05 करोड़



'ओम चैप्टर 1' के बारे में

बहरहाल, अगर 'ओम चैप्टर 1' के बारे में बात की जाए तो इसमें धनुष ने लीड रोल प्ले किया है. इसे 20 नवंबर को सिनेमाघरो में रिलीज किया गया था और ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें धनुष के साथ ममूटी और साई पल्लवी जैसे स्टार्स अहम रोल में हैं. इसमें लाल चंदन की तस्करी की कहानी को दिखाया गया है. फिल्म का निर्देशन राजकुमार पेरियासामी ने किया है. 'कारा' के बाद ये इस साल की धनुष की दूसरी फिल्म है.