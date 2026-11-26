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Bee Pollination: बिना खाद-पानी बढ़ाती हैं पैदावार, जानें खेती में मधुमक्खियों का कमाल
Honey Bee Pollination: मधुमक्खियां सिर्फ शहद बनाने के काम नहीं आतीं, बल्कि खेतों में फसल की पैदावार बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाती हैं. ये फूलों में परागण करके फल और बीज बनने में मदद करती हैं.
Honey Bee Farming: खेतों में फसल अच्छी हो, फूल ज्यादा आएं और पैदावार बढ़े, इसके लिए किसान खाद, पानी और कीटनाशकों पर काफी पैसा खर्च करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके खेत में मंडराने वाली छोटी-छोटी मधुमक्खियां भी फसल की पैदावार बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाती हैं? दरअसल, मधुमक्खियां एक फूल से दूसरे फूल तक परागकण पहुंचाती हैं, जिससे पौधों में फल और बीज बनने में मदद मिलती है. इतना ही नहीं, किसान मधुमक्खी पालन करके शहद बेचने से अतिरिक्त कमाई भी कर सकते हैं.
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Published at : 26 Nov 2026 06:13 PM (IST)
Tags :Agriculture News ABP LIVE
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