पर्यावरण और खेती दोनों के लिए जरूरी: मधुमक्खियां सिर्फ फसलों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे पर्यावरण के लिए भी जरूरी हैं. ये कई जंगली पौधों और पेड़-पौधों के परागण में मदद करती हैं. इसलिए खेतों में जरूरत से ज्यादा कीटनाशकों का छिड़काव करने से बचना चाहिए, खासकर जब फसलों में फूल आए हों.