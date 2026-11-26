गोबर से बनाएं धूपबत्ती और हवन सामग्री: गोबर से धूपबत्ती, हवन के लिए सामग्री और पूजा में इस्तेमाल होने वाली दूसरी चीजें तैयार की जा सकती हैं. इन्हें अच्छी तरह सुखाकर पैकिंग के साथ स्थानीय दुकानों, मंदिरों और मेलों में बेचा जा सकता है. इस तरह पशुओं के गोबर को बेकार समझने के बजाय कमाई का जरिया बनाया जा सकता है.