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Cow Dung: गाय-भैंस के गोबर से शुरू करें ये 5 बिजनेस, घर बैठे होगी तगड़ी कमाई
Cow Dung Business: पशुओं का गोबर अब सिर्फ खाद और उपले बनाने तक सीमित नहीं है. इससे कई ऐसे उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं, जिन्हें बेचकर किसान और पशुपालक अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं.
Cow Dung Products: अगर आप भी डेयरी चल रहे हैं या आपके पास गाय-भैंस हैं तो उनका गोबर आपके लिए कमाई का नया जरिया बन सकता है. अक्सर लोग गोबर को सिर्फ खेतों में डालने या उपले बनाने के काम का समझते हैं, लेकिन इससे कई ऐसी चीजें तैयार की जा सकती हैं जिनकी बाजार में अच्छी मांग है. इसके लिए बहुत बड़े निवेश की जरूरत भी नहीं होती. आप गोबर से जैविक खाद, वर्मी कम्पोस्ट, दीये, गमले, धूपबत्ती और बायोगैस जैसे उत्पाद तैयार कर सकते हैं.
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Published at : 26 Nov 2026 04:07 PM (IST)
Tags :Agriculture News ABP LIVE
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