Top Fish Producing Countries: मछली पालन अब खेती के साथ किसानों के लिए कमाई का एक अच्छा जरिया बनता जा रहा है. गांवों में किसान तालाब, पोखर और पानी वाली दूसरी जगहों पर मछली पालकर अच्छी कमाई कर रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि, दुनिया में सबसे ज्यादा मछलियां किस देश में पाली जाती हैं? साथ ही, मछली पालन के मामले में भारत किस नंबर पर है?

दरअसल, मछली उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है. वहीं, चीन इस मामले में पहले स्थान पर है. भारत की दुनिया के कुल मछली उत्पादन में करीब 8 फीसदी हिस्सेदारी है. पिछले कुछ सालों में भारत में मछली उत्पादन तेजी से बढ़ा है.

दुनिया में सबसे ज्यादा मछली पालन कहां होता है?

मछली पालन यानी पानी में मछलियों को पालकर बड़ा करना और उनसे उत्पादन लेना. इसे अंग्रेजी में एक्वाकल्चर कहते हैं. इस काम में चीन दुनिया में सबसे आगे है. संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2022 में दुनिया के कुल जलीय जीव उत्पादन में चीन की हिस्सेदारी करीब 36 फीसदी थी. इसके बाद भारत 8 फीसदी हिस्सेदारी के साथ दूसरे नंबर पर रहा. इंडोनेशिया करीब 7 फीसदी के साथ तीसरे स्थान पर था. इसके बाद वियतनाम और पेरू का स्थान रहा.

मछली उत्पादन में भारत की कितनी है हिस्सेदारी?

भारत भी मछली पालन के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है. यहां नदियों, तालाबों, झीलों और समुद्र के जरिए मछली उत्पादन किया जाता है. मत्स्य पालन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में मछली उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 में 95.79 लाख टन था, जो 2024-25 में बढ़कर 197.75 लाख टन हो गया. यानी करीब 11 साल में मछली उत्पादन दोगुने से भी ज्यादा हो गया. भारत दुनिया में मछली उत्पादन के साथ-साथ मछली पालन यानी एक्वाकल्चर में भी दूसरे स्थान पर है. देश में झींगा उत्पादन और उसके निर्यात में भी भारत की मजबूत जगह है.



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मछली पालन से कितने लोगों को मिलता है रोजगार?

भारत में मछली पालन सिर्फ कारोबार नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की रोजी-रोटी का सहारा भी है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश में करीब 3 करोड़ मछुआरे और मछली पालक इस क्षेत्र से जुड़े हैं. इसके अलावा मछली बेचने, उसे बाजार तक पहुंचाने, पैकिंग और प्रोसेसिंग जैसे कामों से भी लोगों को रोजगार मिलता है.

किसानों के लिए क्यों फायदेमंद है मछली पालन?

खेती करने वाले किसान भी मछली पालन को कमाई के दूसरे जरिये के रूप में अपना सकते हैं. जिन किसानों के पास तालाब या पानी की दूसरी सुविधा है, वे अपनी जमीन और संसाधनों के हिसाब से इस काम की शुरुआत कर सकते हैं. हालांकि, मछली पालन शुरू करने से पहले सही मछली की प्रजाति, पानी की क्वालिटी, बीज और बाजार की जानकारी लेना जरूरी है. सही देखभाल और बाजार की मांग को समझकर किसान इससे अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं.

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