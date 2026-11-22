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Wheat Farming: गेहूं की पैदावार और चमक कैसे बढ़ाएं? जानें खाद डालने का सही समय
Wheat Sowing: गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए समय पर बुवाई, बीज उपचार और संतुलित खाद का इस्तेमाल सबसे जरूरी है. पहली सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण में लापरवाही फसल को नुकसान पहुंचा सकती है.
Wheat Crop Management: रबी सीजन में गेहूं की अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो सिर्फ समय पर बुवाई करना ही काफी नहीं है. इसके लिए बीज का सही चुनाव, खेत की तैयारी, संतुलित खाद का इस्तेमाल और सिंचाई का सही समय जानना भी जरूरी है. कई बार छोटी-छोटी गलतियों की वजह से फसल की बढ़त रुक जाती है और किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है. ऐसे में बुवाई से लेकर खरपतवार नियंत्रण तक इन 6 जरूरी बातों का ध्यान रखकर किसान अपनी फसल की पैदावार बेहतर कर सकते हैं.
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Published at : 22 Nov 2026 05:20 PM (IST)
Tags :Agriculture News ABP LIVE
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