खरपतवार पर समय रहते करें नियंत्रण: गेहूं की फसल में खरपतवार पोषक तत्वों, पानी और धूप के लिए पौधों से मुकाबला करते हैं. पहली सिंचाई के बाद 25 से 30 दिन के अंदर खरपतवार की पहचान करके सही दवा का इस्तेमाल करें. चौड़ी और संकरी पत्ती वाले खरपतवार के लिए अलग-अलग दवाओं की जरूरत होती है. दवा की मात्रा और छिड़काव का तरीका कृषि विशेषज्ञ की सलाह से तय करें.