केंद्रीय कैबिनेट से परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े बिल को पास कर दिया है. बिल को मंजूरी मिलने के बाद अब उत्तर प्रदेश की सियासत का नक्शा बदल जाएगा. लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं नए सिरे से तय होंगी. इससे न केवल सीटों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि जातीय और धार्मिक समीकरणों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.

प्रस्तावित व्यवस्था में लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रावधान है. इसके लागू होने पर यूपी में लोकसभा सीटें 80 से बढ़कर 120 और विधानसभा सीटें 403 से बढ़कर 604 या 605 तक हो सकती हैं. नए निर्वाचन क्षेत्रों का गठन मौजूदा सीटों के पुनर्गठन के आधार पर होगा. ऐसे में किसी क्षेत्र के गांव, कस्बे या आबादी को दूसरी सीट में शामिल किए जाने से वहां का जातीय गणित भी बदल जाएगा.

यूपी के बंटवारे की मांग को मिलेगी नई ताकत?

वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्रा के मुताबिक, प्रस्तावित बदलाव के बाद यूपी इतना बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र बन सकता है कि छोटे राज्यों की मांग फिर जोर पकड़ सकती है. उत्तर प्रदेश के बंटवारे की जो राजनीति अब तक पर्दे के पीछे चल रही थी, वह खुलकर सामने आ जाएगी. छोटे राज्यों का गठन कर देना आसान राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक आत्मनिर्भरता की होगी. उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के गठन के बाद भी बुनियादी प्रशासनिक ढांचे के विकास में चुनौतियां रही हैं. मुख्यमंत्री आवास, विधानसभा और मंत्रियों के आवास जैसी व्यवस्थाओं को विकसित करने में समय लगा है.

उन्होंने कहा कि अब राज्यों को मिलने वाली आर्थिक सहायता की व्यवस्था भी पहले जैसी नहीं है. मैचिंग ग्रांट की व्यवस्था में राज्यों को पहले अपने संसाधन और राजस्व जुटाने होते हैं. जीएसटी में हिस्सेदारी मिलने के बावजूद वेतन, भत्ते और दूसरे जरूरी खर्चों का बोझ ज्यादा रहता है. ऐसे में नए राज्यों के गठन से पहले उनकी आर्थिक स्थिति और संसाधनों पर गंभीरता से विचार करना होगा.

बुंदेलखंड के गठन में भी आएंगी कई अड़चनें

योगेश मिश्रा ने कहा कि बुंदेलखंड जैसे प्रस्तावित राज्य के गठन में भी कई जटिलताएं हैं. इसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, दोनों राज्यों के जिलों का सवाल जुड़ेगा. राजनीतिक परिस्थितियां बदलने पर किसी भी राज्य के लिए अपने जिलों को अलग करने पर सहमति बनाना आसान नहीं होगा. ऐसे में केवल राजनीतिक फायदे के आधार पर राज्य गठन का फैसला नहीं किया जा सकता.

आरक्षित सीटों का भी बदलेगा गणित

परिसीमन का असर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर भी पड़ने की संभावना है. वर्तमान में यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 17 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं. सीटों की संख्या 120 होने पर यह आंकड़ा बढ़कर करीब 25 हो सकता है. विधानसभा में फिलहाल अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए दो सीटें आरक्षित हैं.

1951 से अब तक कई बार बदला यूपी का चुनावी नक्शा

उत्तर प्रदेश में 1951 के पहले आम चुनाव में प्रदेश से 86 सांसद चुने गए थे. उस समय 69 लोकसभा क्षेत्र थे, जिनमें 17 ऐसे क्षेत्र थे जहां से दो-दो सांसद चुने जाते थे. 1967 में परिसीमन के बाद लोकसभा सीटों की संख्या 85 रह गई. उत्तराखंड के अलग राज्य बनने के बाद यूपी में लोकसभा सीटें घटकर 80 हो गईं.

विधानसभा की बात करें तो 1951-52 के पहले आम चुनाव में प्रदेश से 430 विधायक चुने गए थे. 1967 के परिसीमन के बाद इनकी संख्या 425 रह गई. उत्तराखंड के गठन के बाद यूपी में विधानसभा सीटों की संख्या 403 हो गई, जो अब तक कायम है. प्रस्तावित परिसीमन के बाद यह संख्या करीब 605 तक पहुंचने का अनुमान है.