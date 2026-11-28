खाने-पीने की चीजों से जुड़े कई वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. कभी कोई स्ट्रीट फूड बनाने का अनोखा तरीका दिखाता है, तो कभी किसी खाने की चीज को तैयार करने का ऐसा अंदाज देखने को मिलता है, जिसकी लोगों ने कल्पना भी नहीं की होती. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

इस वीडियो में पनीर को चाकू से नहीं, बल्कि आरी की मदद से काटते हुए दिखाया गया है. आमतौर पर नरम और आसानी से कट जाने वाले पनीर को इस तरह काटते देखकर लोग हैरान हैं. वीडियो वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर मजेदार प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है.

आरी से काटना पड़ा पनीर

वायरल वीडियो में एक शख्स जमीन पर बैठकर पनीर के एक बड़े टुकड़े को काटते दिखाई दे रहे हैं. खास बात यह है कि इसके लिए किसी सामान्य चाकू या किचन टूल की जगह आरी का इस्तेमाल किया जा रहा है. एक व्यक्ति पनीर के टुकड़े को पकड़कर रखता है, जबकि दूसरा आरी से उसे काटने की कोशिश करता नजर आता है. पनीर की बनावट इतनी सख्त दिखाई देती है कि उसे काटने में भी काफी मेहनत करनी पड़ रही है. वीडियो में यह नजारा देखकर लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि आखिर पनीर इतना कठोर कैसे हो सकता है. जिस चीज को आमतौर पर चाकू से आसानी से काट लिया जाता है, उसके लिए आरी की जरूरत पड़ना अपने आप में हैरान करने वाला है. यही वजह है कि कुछ ही समय में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

मार्केट में नया अंबुजा सीमेंट पनीर आ गया है! 💪 इसे सिर्फ वही खाएं जिनके दांत लोहे के हैं। संपर्क करें - टिकाऊ और मजबूत पनीर के लिए!😃 https://t.co/rKbpBINvbN — Shalini Gupta (@askshalugupta) November 26, 2026

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अंबुजा सीमेंट पनीर के नाम से उड़ाया मजाक

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए पोस्ट में पनीर को लेकर ऐसा मजाक किया गया, जिसने लोगों की हंसी और बढ़ा दी. पोस्ट में लिखा गया कि बाजार में अंबुजा सीमेंट पनीर की नई वैरायटी आ गई है. इसे सिर्फ वही लोग खाएं जिनके दांत लोहे के हों. साथ ही टिकाऊ और मजबूत पनीर के लिए संपर्क करने की बात भी मजाकिया अंदाज में कही गई.

मजेदार कमेंट्स कर रहे यूजर्स

वीडियो देखने के बाद यूजर्स तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि पनीर को लंबे समय तक फ्रीजर में रखने से वह इतना सख्त हो जाता है. वहीं कुछ यूजर्स इसे मिलावट वाले पनीर से जोड़कर देख रहे हैं. इस बीच एक यूजर ने मजेदार अंदाज में कमेंट करते हुए कहा कि ऐसे पनीर को खाने के लिए तो लोहे के दांतों की जरूरत पड़ेगी. वहीं एक अन्य यूजर ने भी इसी तरह कमेंट कर कहा कि यह मिलता कहां है? मुझे किसी के दांत टोड़ने हैं.

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