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Onion Leaves Farming: सर्दियों में प्याज के पत्तों की खेती से कमाएं पैसा, जानें पूरा तरीका
Onion Leaves Farming: प्याज की खेती करने वाले किसान अब उसके हरे पत्तों से भी कमाई कर सकते हैं. इसकी फसल करीब एक महीने में तैयार हो जाती है और सर्दियों में बाजार में इसकी मांग भी बढ़ जाती है.
Green Onion Farming: किसान अगर प्याज की खेती करते हैं, तो फसल तैयार होने और बाजार में बेचने के लिए उन्हें 2 से 3 महीने इंतजार करना पड़ता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्याज के हरे पत्ते उगाकर महज एक महीने में कमाई शुरू की जा सकती है? सर्दियों में इन पत्तों की मांग काफी बढ़ जाती है. इनका इस्तेमाल सब्जी से लेकर पकौड़ी बनाने तक में होता है. हरे पत्ते बेचने के बाद किसान उसी खेत में दोबारा प्याज भी उगा सकते हैं. यानी कम समय में कमाई के साथ एक ही खेत से दो फसल लेने का मौका मिल सकता है.
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Published at : 23 Nov 2026 03:10 PM (IST)
Tags :Agriculture News ABP LIVE
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