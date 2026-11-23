दोबारा कर सकते हैं खेती: इस खेती का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हरे पत्तों की फसल बेचने के बाद उसी खेत में दोबारा प्याज की खेती की जा सकती है. यानी पहले पत्तों से कमाई होगी और फिर प्याज की फसल तैयार करके दूसरी बार आमदनी का मौका मिल सकता है.