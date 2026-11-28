UP Agriculture Scheme: खेती में जुताई, बुवाई, कटाई और फसल की देखभाल जैसे कामों के लिए किसानों को कई तरह के कृषि यंत्रों की जरूरत पड़ती है. लेकिन इन मशीनों की कीमत ज्यादा होने के कारण हर किसान इन्हें खरीद नहीं पाता. किसानों की इसी परेशानी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी देती है. अब किसानों के पास भी इस सरकारी मदद का फायदा उठाने का मौका है.

कृषि विभाग ने अलग-अलग योजनाओं के तहत सब्सिडी पर कृषि यंत्र खरीदने के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है. इच्छुक किसान 5 दिसंबर की रात 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. इस बार खास बात यह है कि, किसान विकासखंड के बजाय पूरे जिले के आधार पर यंत्रों की बुकिंग कर सकेंगे.

इन कृषि यंत्रों पर मिलेगी सरकारी सब्सिडी

कृषि विभाग की ओर से नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन और फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत किसानों को अनुदान दिया जाएगा. इसमें कई तरह के कृषि यंत्र शामिल हैं. किसान फार्म मशीनरी बैंक, कस्टम हायरिंग सेंटर और कृषि ड्रोन के लिए भी आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा फसल अवशेष प्रबंधन और खेती में कीटों से बचाव के लिए इस्तेमाल होने वाले कृषि रक्षा यंत्रों पर भी सब्सिडी का लाभ मिलेगा.

वहीं, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के तहत जिले में 62 कृषि यंत्रों का लक्ष्य रखा गया है. जबकि फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत 94 यंत्रों का लक्ष्य तय किया गया है. यानी इन योजनाओं के तहत किसानों को कुल 156 यंत्रों पर अनुदान पाने का मौका मिलेगा.

आवेदन के लिए कितने रुपये जमा करने होंगे?

कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी के हिसाब से किसानों को कुछ जमानत राशि भी जमा करनी होगी. जिन यंत्रों पर 10,001 रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा, उनके लिए 2,500 रुपये जमा करने होंगे. वहीं, जिन कृषि यंत्रों पर एक लाख रुपये से ज्यादा की सब्सिडी मिलेगी, उनके लिए 5,000 रुपये जमानत राशि तय की गई है. किसान अपने कृषि रजिस्ट्रेशन में दर्ज मोबाइल नंबर की मदद से ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर सकते हैं. इसलिए आवेदन करते समय उसी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करना जरूरी है.



यह भी पढ़ें: गाय-भैंस के गोबर से शुरू करें ये 5 बिजनेस, घर बैठे होगी तगड़ी कमाई

ऐसे करें कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन

अगर आप सरकारी सब्सिडी पर कृषि यंत्र खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए कृषि विभाग की वेबसाइट agriculture.up.gov.in पर जाना होगा. यहां 'यंत्र बुकिंग प्रारंभ' पर क्लिक करें. इसके बाद अपने कृषि रजिस्ट्रेशन में दिए गए मोबाइल नंबर से टोकन लेना होगा. आवेदन करते समय मांगी गई सभी जानकारियां ध्यान से और सही-सही भरें.

यह भी पढ़ें: गोदाम बनवाने के लिए 2 करोड़ तक का लोन! ब्याज में भी मिलेगी छूट