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'हमारा इरादा अडिग...', महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर PM मोदी का बड़ा बयान
'हमारा इरादा अडिग...', महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर PM मोदी का बड़ा बयान
महिला आरक्षण पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया. उन्होंने लिखा, हमने अपनी नारी शक्ति से एक वादा किया था और हम उसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं...
We had made a promise to our Nari Shakti and we remain committed to fulfilling it... https://t.co/ZT3TK71Psh— Narendra Modi (@narendramodi) November 28, 2026
(खबर अपडेट हो रही है)
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