परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार एक बार फिर संसद में विधायी पहल करने जा रही है. लेकिन इस बार अप्रैल में पेश किए गए प्रस्ताव और अब आने वाले नए विधेयक के बीच सिर्फ सात महीने का अंतर नहीं है, बल्कि सियासी समीकरण भी बदल चुके हैं. 17 अप्रैल को लोकसभा में परिसीमन से जुड़े महिला आरक्षण विधेयक पर सरकार को हार का सामना करना पड़ा था. विपक्षी दलों ने एकजुट होकर विधेयक का विरोध किया था. अब सरकार नए प्रावधानों के साथ दोबारा इस मुद्दे को संसद में लाने की तैयारी में है.

इस बार सरकार का लक्ष्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों में 50 प्रतिशत तक वृद्धि कर महिला आरक्षण को 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू करने का रास्ता तैयार करना है. साथ ही राज्यों के बीच लोकसभा में मौजूदा आनुपातिक हिस्सेदारी बनाए रखने का प्रस्ताव भी शामिल है. ऐसे में सवाल है कि सात महीने पहले आए विधेयक और अब प्रस्तावित नए विधेयक में क्या अंतर है? सरकार ने किन चिंताओं को दूर करने की कोशिश की है और इस बार संसद में समर्थन जुटाने के समीकरण कितने बदल गए हैं?

17 अप्रैल को क्यों गिर गया था विधेयक?

इसी साल 17 अप्रैल को लोकसभा में महिला आरक्षण को परिसीमन और सीटों के विस्तार से जोड़ने वाले संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान हुआ था. सरकार को जरूरी समर्थन नहीं मिला और विधेयक पारित नहीं हो सका. विपक्ष ने आरोप लगाया था कि परिसीमन के जरिए राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में बदलाव हो सकता है. खासतौर पर दक्षिण भारतीय राज्यों को आशंका थी कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का पुनर्वितरण होने से लोकसभा में उनकी आनुपातिक हिस्सेदारी घट सकती है.

कांग्रेस ने मांग की थी कि मौजूदा 543 लोकसभा सीटों में ही 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू किया जाए. वहीं, समाजवादी पार्टी ने आरक्षण के भीतर ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग प्रतिनिधित्व की मांग उठाई थी. विपक्ष की एक प्रमुख आपत्ति यह भी थी कि महिला आरक्षण लागू करने के लिए परिसीमन और जनगणना की प्रक्रिया का इंतजार क्यों किया जाए.

अब नए विधेयक में क्या बदला?

नए प्रस्ताव में सबसे बड़ा बदलाव सीटों के विस्तार का फॉर्मूला है. इसके तहत सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की मौजूदा लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत वृद्धि करने का प्रावधान किया गया है. इससे लोकसभा की सदस्य संख्या मौजूदा 543 से बढ़कर करीब 815 हो सकती है. हालांकि, प्रस्तावित अधिकतम सीमा 850 सीटों की है, जिसमें राज्यों के लिए 815 और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 35 सीटें निर्धारित करने का प्रावधान है.

इसका उद्देश्य दक्षिण भारतीय राज्यों की उस आशंका को दूर करना है, जिसमें उन्हें डर है कि जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने के कारण संसद में उनका राजनीतिक प्रभाव कम हो सकता है. नए प्रस्ताव में राज्यों के बीच लोकसभा सीटों की मौजूदा आनुपातिक हिस्सेदारी 2051 तक बनाए रखने की व्यवस्था की गई है.

महिला आरक्षण को 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू करने की तैयारी भी नए प्रस्ताव का अहम हिस्सा है. सीटें बढ़ने से 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के बाद भी राजनीतिक दलों के पास सामान्य चुनावी प्रतिस्पर्धा के लिए अधिक सीटें उपलब्ध रहेंगी.

पुराने और नए विधेयक में क्या हैं पांच बड़े बदलाव?

1. सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला बदला: अप्रैल के प्रस्ताव में जनसंख्या के अनुपात के आधार पर राज्यों के बीच लोकसभा सीटों के पुनर्वितरण का रास्ता खुल रहा था. इससे उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे अधिक आबादी वाले राज्यों की सीटें बढ़ने और दक्षिण भारतीय राज्यों की आनुपातिक हिस्सेदारी घटने की आशंका थी. नए प्रस्ताव में सभी राज्यों की मौजूदा सीटों में एकसमान 50 प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान किया गया है.

2. लोकसभा और विधानसभा दोनों का विस्तार: नए प्रस्ताव में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 850 और राज्य विधानसभाओं की अधिकतम सदस्य संख्या 650 करने की बात है. फिलहाल विधानसभा सदस्यों की अधिकतम सीमा 500 है. उत्तर प्रदेश विधानसभा में अभी 403 सीटें हैं. 50 प्रतिशत वृद्धि के हिसाब से इनकी संख्या करीब 604 या 605 हो सकती है. हालांकि, वास्तविक संख्या परिसीमन के बाद तय होगी.

3. राज्यों की हिस्सेदारी 2051 तक सुरक्षित: अप्रैल के प्रस्ताव में राज्यों के बीच सीटों के मौजूदा अनुपात पर लगी रोक हटाने की व्यवस्था थी. नए प्रस्ताव में इस अनुपात को 2051 तक बनाए रखने की बात है. हालांकि, राज्यों के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करने के लिए कानून लागू होने की तारीख तक प्रकाशित नवीनतम जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल होगा. यदि 2027 की जनगणना के आंकड़े तब तक प्रकाशित नहीं होते हैं, तो 2011 की जनगणना नवीनतम उपलब्ध आधार होगी.

4. महिला आरक्षण लागू करने का रास्ता: 2023 में संसद से पारित महिला आरक्षण कानून के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है. इसका कार्यान्वयन जनगणना और परिसीमन से जुड़ा था. नए विधेयक में सीटों की संख्या 50 प्रतिशत बढ़ाने का प्रावधान जोड़कर सरकार 2029 के चुनाव से इसे लागू करने का रास्ता तैयार कर रही है. आरक्षित सीटों का आवंटन परिसीमन आयोग की ओर से तय तरीके से बारी-बारी से किया जाएगा.

5. परिसीमन आयोग के गठन में स्पष्टता: नए प्रस्ताव के तहत कानून पारित होने के बाद केंद्र सरकार परिसीमन आयोग का गठन करेगी. आयोग में सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश अध्यक्ष होंगे. मुख्य चुनाव आयुक्त या उनके नामित चुनाव आयुक्त और संबंधित राज्य के राज्य निर्वाचन आयुक्त सदस्य होंगे.

सात महीने में कितना बदल गया सियासी गणित?

विधेयक के प्रावधानों के साथ राजनीतिक परिस्थितियों में भी बदलाव के संकेत हैं. अप्रैल में विपक्षी दलों ने एकजुट होकर सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया था. अब कुछ क्षेत्रीय दलों के रुख में बदलाव की चर्चा है. तृणमूल कांग्रेस के 29 सांसदों में से 20 के अलग गुट में जाने, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नौ में से छह सांसदों के शिंदे गुट में शामिल होने और डीएमके के 22 सांसदों के समर्थन की तैयारी जैसे दावे सामने आए हैं. शरद पवार की एनसीपी (एसपी) के रुख में भी बदलाव की चर्चा है.

हालांकि, डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने साफ किया है कि उनकी पार्टी परिसीमन पर अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेगी. उनकी प्रमुख मांग है कि तमिलनाडु की लोकसभा में मौजूदा 7.18 प्रतिशत हिस्सेदारी कम नहीं होनी चाहिए. साथ ही राज्यों के बीच सीटों का अनुपात अगले 25 वर्षों तक 1971 की जनगणना के आधार पर सुरक्षित रखा जाए.

परिसीमन के पक्ष और विपक्ष में क्या हैं तर्क?

लोकसभा सीटें बढ़ाने के समर्थकों का कहना है कि 1971 के मुकाबले देश की आबादी करीब तीन गुना हो चुकी है, लेकिन लोकसभा की सदस्य संख्या में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं हुई. एक औसत लोकसभा क्षेत्र में करीब 27 लाख लोग रहते हैं. सीटों में 50 प्रतिशत वृद्धि होने पर यह संख्या घटकर लगभग 18 लाख हो सकती है. इससे सांसदों तक आम लोगों की पहुंच आसान होगी और वे स्थानीय मुद्दों पर अधिक ध्यान दे सकेंगे.

वहीं, विरोध करने वाले दलों को आशंका है कि परिसीमन के जरिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में राजनीतिक लाभ के हिसाब से बदलाव किया जा सकता है. इसे गेरीमैंडरिंग कहा जाता है. दक्षिण भारतीय दलों का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों के राजनीतिक हितों की रक्षा जरूरी है. कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने महिला आरक्षण को मौजूदा सीटों में ही लागू करने और आरक्षण के दायरे में अन्य वर्गों के प्रतिनिधित्व का सवाल भी उठाया है.

अब संसद में क्या होगा?

केंद्र सरकार ने 27 नवंबर को नए विधायी प्रस्तावों को मंजूरी दी है. 30 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र में संविधान संशोधन विधेयक और परिसीमन विधेयक को आगे बढ़ाया जाएगा. संविधान संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों की मंजूरी भी आवश्यक होगी.

अप्रैल में जरूरी समर्थन नहीं मिलने के बाद सरकार ने नए प्रस्ताव में राज्यों की हिस्सेदारी और सीटों के विस्तार से जुड़ी चिंताओं को संबोधित करने की कोशिश की है. अब देखना होगा कि बदले हुए राजनीतिक समीकरणों के बीच सरकार इस बार विधेयकों को संसद से पारित कराने में सफल होती है या नहीं.