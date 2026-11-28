केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने परिसीमन को लेकर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट द्वारा 132वें संविधान संशोधन विधेयक को दी गई मंजूरी देश के सभी राज्यों में जनप्रतिनिधित्व बढ़ाने व शासन को जनता के और करीब लाने का बहुत बड़ा कदम है. साथ ही, इसमें अनुच्छेद 170(1) में संशोधन कर राज्य विधानसभाओं की सीटों की अधिकतम सीमा 500 से बढ़ाकर लगभग 650 करने का प्रस्ताव भी है. इस प्रावधान से उत्तर प्रदेश अविभाजित रहते हुए विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व बढ़ा सकेगा. साथ ही, महिलाओं को मिलने वाले एक-तिहाई आरक्षण से प्रदेश की महिलाओं को अब तक का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व मिलेगा.

अधिक जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्रों की प्राथमिकताएं सदन में रख सकेंगे. इससे स्थानीय जरूरतों के अनुरूप योजनाएं बनाने, विकास को गति देने में मदद मिलेगी. यह निर्णय उत्तर प्रदेश में सुशासन व जनभागीदारी, दोनों को और अधिक मजबूती देगा. उत्तर प्रदेश के सभी दलों को इस ऐतिहासिक विधेयक का स्वागत और समर्थन करना चाहिए. परिसीमन बिल पास हो जाता है तो यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या 80 से बढ़कर 120 हो जाएगी.

मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट द्वारा 132वें संविधान संशोधन विधेयक को दी गई मंजूरी देश के सभी राज्यों में जनप्रतिनिधित्व बढ़ाने व शासन को जनता के और करीब लाने का बहुत बड़ा कदम है. साथ ही, इसमें अनुच्छेद 170(1) में संशोधन कर राज्य विधानसभाओं की सीटों की अधिकतम सीमा 500 से बढ़ाकर लगभग 650 करने का प्रस्ताव भी है. इस प्रावधान से उत्तर प्रदेश अविभाजित रहते हुए विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व बढ़ा सकेगा. साथ ही, महिलाओं को मिलने वाले एक-तिहाई आरक्षण से प्रदेश की महिलाओं को अब तक का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व मिलेगा. अधिक जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्रों की प्राथमिकताएँ सदन में रख सकेंगे. इससे स्थानीय जरूरतों के अनुरूप योजनाएँ बनाने, विकास को गति देने में मदद मिलेगी. यह निर्णय उत्तर प्रदेश में सुशासन व जनभागीदारी, दोनों को और अधिक मजबूती देगा. उत्तर प्रदेश के सभी दलों को इस ऐतिहासिक विधेयक का स्वागत और समर्थन करना चाहिए. — Amit Shah (@AmitShah) November 28, 2026

अखिलेश यादव का बीजेपी को लेकर बयान

एक तरफ जहां बीजेपी परिसीमन को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है. वहीं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार (27 नवंबर 2026) को कहा था कि प्रस्तावित परिसीमन बीजेपी की सबसे बड़ी भूल साबित होगी. उन्होंने दावा किया था कि इस कवायद का मकसद उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों को प्रभावित करना है. बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की शुक्रवार को हुई बैठक में परिसीमन से जुड़े नये महिला आरक्षण विधेयक को संभवत: मंजूरी दे दी गई और इसे अगले सप्ताह से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र में पेश किए जाने की संभावना है.

उत्तर प्रदेश के चुनाव पर अखिलेश का बयान

अखिलेश यादव ने एक संवाददाता सम्मेलन में ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब बीजेपी को लगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव उनके हाथ से निकल रहे हैं. खासकर चंदा चोरी तथा श्रद्धालुओं के चढ़ावे की चोरी के विवाद के बाद. उन्होंने केवल उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने और पूरे देश को गुमराह करने के लिए परिसीमन लाने की शुरुआत कर दी. यादव ने कहा कि नोटबंदी सहित भाजपा सरकार की ओर से लिए गए कई बड़े फैसले अपेक्षित लाभ नहीं दे पाए. उन्होंने 2016 की नोटबंदी के दौरान जन्मे एक बच्चे का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘आज भी हम खजांची का जन्मदिन मना रहे हैं, जिसका जन्म नोटबंदी के दौरान हुआ था.