कृषि विशेषज्ञों की सलाह से करें बचाव: फसल में बीमारी के लक्षण दिखने पर कृषि विभाग या विशेषज्ञों से सलाह लें. उनकी बताई दवा और तय मात्रा का ही इस्तेमाल करें. इससे बीमारी पर काबू पाने में मदद मिलेगी और बेवजह दवाओं पर पैसा खर्च करने से भी बच सकेंगे.