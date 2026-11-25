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Potato Late Blight: आलू की फसल पर कोहरे और ठंड की मार, झुलसा रोग का बढ़ा खतरा
Potato Crop Disease: कोहरे और बढ़ती ठंड से आलू की फसल में झुलसा रोग का खतरा बढ़ गया है. ऐसे में किसान अपनी फसल को बचाने के लिए दवाओं का छिड़काव कर रहे हैं, जिससे खेती का खर्च बढ़ रहा है.
Potato Late Blight: आलू की फसल तैयार होने की उम्मीद लगाए बैठे किसानों की चिंता बढ़ने लगी है. सुबह-शाम पड़ रही ठंड और खेतों में छाए कोहरे ने फसल पर बीमारियों का खतरा बढ़ा दिया है. कई जगह तो आलू में झुलसा रोग के शुरुआती लक्षण भी दिखाई देने लगे हैं. ऐसे में किसान फसल को बचाने के लिए दवाओं का छिड़काव कर रहे हैं, जिससे खेती का खर्च भी बढ़ रहा है. अगर मौसम ऐसा ही बना रहा, तो आलू की पैदावार पर भी असर पड़ सकता है. ऐसे में किसानों को अभी से कुछ जरूरी सावधानियां बरतने की जरूरत है.
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Published at : 25 Nov 2026 05:50 PM (IST)
Tags :Agriculture News ABP LIVE
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