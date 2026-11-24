पशुओं को ऐसी जगह बांधें, जहां पानी या कीचड़ जमा न हो. उनका रहने का स्थान साफ, समतल और सूखा होना चाहिए, क्योंकि फर्श पर नमी रहने से पशुओं को ठंड लगने और बीमार पड़ने का खतरा रहता है.