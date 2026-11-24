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Animal Care: कड़ाके की ठंड में भी नहीं घटेगा पशु का दूध उत्पादन, बस करें ये 6 उपाय
Winter Animal Care: ठंड के कारण पशुओं की सेहत और दूध उत्पादन प्रभावित हो सकता है. ऐसे में यहां जानें पशुओं को ठंड से बचाने और स्वस्थ रखने के 6 आसान तरीके, जिन्हें अपनाकर नुकसान से बच सकते हैं.
Animal Care Tips: सर्दियों में ठंड बढ़ने के साथ ही पशुओं की सेहत और दूध उत्पादन पर भी असर पड़ने लगता है. कई बार ठंड के कारण गाय-भैंस चारा-पानी कम कर देती हैं, जिससे उनका दूध भी घटने लगता है. ऐसे में पशुपालकों के लिए जरूरी है कि वे ठंड के मौसम में पशुओं की देखभाल में कोई लापरवाही न करें. कुछ आसान उपाय अपनाकर पशुओं को ठंड से बचाया जा सकता है और दूध उत्पादन भी बनाए रखा जा सकता है.
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Published at : 24 Nov 2026 06:08 PM (IST)
Tags :Agriculture News ABP LIVE
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