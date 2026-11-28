Heat Tolerant Wheat: मौसम में तेजी से हो रहा बदलाव किसानों के लिए परेशानी बनता जा रहा है. कभी बेमौसम बारिश तो कभी समय से पहले बढ़ता तापमान फसल की पैदावार पर असर डाल रहा है. खासकर गेहूं की फसल पर फरवरी-मार्च में पड़ने वाली तेज गर्मी का असर देखने को मिलता है. इससे गेहूं के दाने ठीक से नहीं भर पाते और पैदावार घट सकती है.

ऐसे में किसानों के लिए गेहूं की ऐसी किस्मों का चुनाव करना जरूरी है, जो ज्यादा तापमान में भी बेहतर प्रदर्शन कर सकें. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने ऐसी कई किस्में विकसित की हैं, जो गर्मी का असर सहने में दूसरी किस्मों के मुकाबले बेहतर हैं.

DBW 187 और DBW 222 किस्में हैं गर्मी सहने में बेहतर

गेहूं की ऐसी किस्मों में DBW 187 और DBW 222 भी शामिल हैं, जो ज्यादा गर्मी पड़ने पर भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं. कृषि मंत्रालय के मुताबिक, साल 2021-22 में इन दोनों किस्मों का प्रदर्शन HD 3086 के मुकाबले बेहतर रहा. DBW 187 से 3.6 फीसदी और DBW 222 से 5.4 फीसदी ज्यादा गेहूं पैदा हुआ. यानी गर्मी का असर पड़ने के बावजूद इन किस्मों में पैदावार कम नहीं हुई. इसी वजह से वैज्ञानिक इन्हें गर्मी से फसल को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए अच्छा विकल्प मानते हैं.

DBW 386 में भी है गर्मी सहने की क्षमता

गेहूं की DBW 386 किस्म को भी गर्मी सहने के मामले में बेहतर पाया गया है. भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान की रिपोर्ट के मुताबिक, इस किस्म का हीट सेंसिटिविटी इंडेक्स (HSI) 0.67 दर्ज किया गया है. इसका मतलब है कि, यह किस्म गर्मी के असर को काफी हद तक सह सकती है. इसका औसत उत्पादन 52.01 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दर्ज किया गया है, जबकि इसकी संभावित पैदावार 70.6 क्विंटल तक बताई गई है.



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इन किस्मों में भी है गर्मी सहने की क्षमता

ICAR की रिपोर्ट में गेहूं की कुछ और किस्मों का भी जिक्र है.

HD 3388: ये किस्म पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम के लिए उपयुक्त है.

इसकी औसत पैदावार 52 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और ये गर्मी सहने की क्षमता रखती है.

बादशाह (NWS 2194): मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान के लिए ये किस्म अच्छी है.

इसकी औसत पैदावार 57.8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है.

GW 547: ये किस्म गर्मी और सूखे दोनों का असर सह सकती है.

इसकी औसत पैदावार 58.2 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बताई गई है.

मावंती (CG 1040): ये मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के कुछ हिस्सों के लिए उपयुक्त है.

इसमें गर्मी और सूखा दोनों सहने की क्षमता है.

बीज खरीदने से पहले रखें इन बातों का ध्यान

किसान ध्यान रखें कि गर्मी सहने वाली किस्मों का मतलब यह नहीं है कि, तेज तापमान का फसल पर बिल्कुल असर नहीं होगा. इन किस्मों में दूसरी किस्मों के मुकाबले गर्मी का असर कम पड़ सकता है. इसलिए अपने इलाके की मिट्टी, सिंचाई की सुविधा और बुवाई के समय को देखते हुए ही बीज चुनें.

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