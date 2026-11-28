डिलिमिटेशन बिल पर DMK और NCP-SCP ने सपोर्ट कर दिया है. इस पर AICC के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने बयान दिया है. उन्होंने कहा कि हम इन सभी बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं. अब हर कोई BJP के परिसीमन विधेयक के पीछे के असली मकसद को समझ गया है. असम और जम्मू-कश्मीर में उन्होंने जो किया है, वह देश में हर कोई जानता है.

वेणुगोपाल ने आगे कहा कि यह तो चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं में हेरफेर है. उनका मुख्य एजेंडा देश को बांटना है. यह बात सब जानते हैं. परिसीमन के माध्यम से महिला आरक्षण लागू करने की केंद्र की नए सिरे से की जा रही कवायद के बीच DMK के अध्यक्ष एम के स्टालिन शनिवार को अपनी पार्टी के सांसदों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे. स्टालिन ने स्पष्ट किया कि परिसीमन मुद्दे पर पार्टी की मांगों में कोई बदलाव या समझौता नहीं किया जाएगा.

#WATCH | Delhi | Regarding the support extended by the DMK and NCP-SCP to the Delimitation Bill, AICC General Secretary K.C. Venugopal says, "...We are going to discuss all these things..." He adds, "...Everyone now understands the true objective behind the BJP's Delimitation Bill. What they have done in Assam and Jammu & Kashmir, everyone in the country knows that. The gerrymandering! Their major agenda is to divide the country. Everyone knows that..." — ANI (@ANI) November 28, 2026

स्टालिन ने क्या कहा था?

स्टालिन ने शुक्रवार को कहा था कि किसी भी परिस्थिति में लोकसभा में तमिलनाडु की सीटों की मौजूदा 7.18 प्रतिशत हिस्सेदारी कम नहीं होनी चाहिए. DMK प्रमुख ने कहा कि राज्यों के बीच संसदीय प्रतिनिधित्व का मौजूदा अनुपात 1971 की जनगणना पर आधारित है और इसे इसी आधार पर बनाए रखने की व्यवस्था की गई थी. उन्होंने मांग की कि अगले 25 वर्षों तक भी इसी आधार पर लोकसभा की सीटों का परिसीमन होना चाहिए. केंद्र की भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार के परिसीमन मुद्दे पर आगे बढ़ने की संभावनाओं के बीच द्रमुक अध्यक्ष ने कहा, ‘‘हमारे रुख में कोई बदलाव नहीं आया है और न ही इस पर कोई समझौता हो सकता है.

इंडिया गठबंधन ने की बैठक?

संसद में परिसीमन से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पेश किए जाने से पहले विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ ने शनिवार को इससे जुड़ी रणनीति पर चर्चा की. सूत्रों ने बताया कि विपक्षी नेताओं ने विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया और संसद में सरकार के प्रस्तावित कदम का विरोध करने के तरीकों पर मंथन किया.राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के 10, राजाजी मार्ग स्थित आवास पर आयोजित इस बैठक में ‘इंडिया’ गठबंधन के घटक दलों के नेताओं के साथ-साथ द्रमुक, आम आदमी पार्टी और बीजू जनता दल को भी आमंत्रित किया गया था.