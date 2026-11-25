इस काम को शुरू करने से पहले मुर्गियों की नस्ल, खानपान, रहने की जगह और बीमारी से बचाव की जानकारी लेना जरूरी है. इसके लिए पशुपालन या कृषि संस्थानों में मिलने वाली ट्रेनिंग का सहारा ले सकते हैं. सही तरीके से देखभाल करने पर छोटा मुर्गी पालन भी लंबे समय तक कमाई का जरिया बन सकता है.