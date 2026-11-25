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Poultry Farming: घर के बैकयार्ड में कैसे शुरू करें पोल्ट्री फार्म, जानें कमाई का पूरा गणित
Poultry Farming: अगर आप घर से ही कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो, बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म शुरू कर सकते हैं. घर के पीछे छोटे शेड में देसी मुर्गियां पालकर अंडे और मांस दोनो से कमाई का रास्ता खुल सकता है.
Backyard Poultry Farming: अगर आप घर बैठे कम खर्च में कमाई शुरू करना चाहते हैं तो बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म इसके लिए एक अच्छा विकल्प बन सकता है. इसके लिए आपको न तो बड़े फार्म की जरूरत है और न ही बहुत ज्यादा जमीन की. घर के पीछे खाली पड़ी जगह या छोटे से शेड में आप बस 10 से 20 मुर्गियों को पालकर इसकी शुरुआत कर सकते हैं. देसी मुर्गियों को पालने में ज्यादा खर्च नहीं आता और इनके अंडे व मांस की बाजार में अच्छी मांग रहती है. ग्रामीण महिलाओं और बेरोजगार युवाओं के लिए यह कमाई का अच्छा जरिया बन सकता है.
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Published at : 25 Nov 2026 04:45 PM (IST)
Tags :Agriculture News ABP LIVE
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