Indian Agricultural Exports: भारत में उगने वाले चावल, मसाले, फल और सब्जियों की मांग अब सिर्फ देश तक सीमित नहीं है. दुनिया के कई देशों में भारतीय कृषि उत्पादों की अच्छी मांग है. यही वजह है कि, भारत से हर साल बड़ी मात्रा में अनाज और दूसरे कृषि उत्पाद विदेश भेजे जाते हैं. इससे देश को विदेशी मुद्रा मिलती है और किसानों के लिए भी कमाई के नए रास्ते खुलते हैं.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कृषि और इससे जुड़े उत्पादों का निर्यात बढ़कर 52.55 अरब डॉलर तक पहुंच गया. ऐसे में सवाल है कि विदेशों में किन भारतीय फसलों की सबसे ज्यादा मांग है और इसका किसानों को क्या फायदा मिल सकता है?

भारत से सबसे ज्यादा किन कृषि उत्पादों का होता है निर्यात?

भारत से विदेश भेजे जाने वाले कृषि उत्पादों में चावल की बड़ी हिस्सेदारी है. बासमती और गैर-बासमती दोनों तरह के चावल की विदेशों में अच्छी मांग है. इसके अलावा मसाले, कॉफी, चाय, फल, सब्जियां, मूंगफली और प्रोसेस्ड फूड भी बड़ी मात्रा में दूसरे देशों में भेजे जाते हैं.

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) के आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 में गैर-बासमती चावल का निर्यात करीब 6.53 अरब डॉलर और बासमती चावल का निर्यात करीब 5.94 अरब डॉलर रहा.

वहीं, मसालों का निर्यात करीब 4.45 अरब डॉलर तक पहुंच गया. ताजे फलों का निर्यात भी करीब 1.17 अरब डॉलर रहा. इससे पता चलता है कि भारतीय खेती से जुड़े उत्पादों की विदेशों में अच्छी जगह बन रही है.

200 से ज्यादा देशों तक पहुंच रहे भारतीय उत्पाद

भारत के कृषि और बागवानी उत्पाद दुनिया के 200 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में भेजे जाते हैं. इनमें अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, बांग्लादेश, सऊदी अरब, वियतनाम और मलेशिया जैसे देश शामिल हैं. हर देश में वहां के लोगों की पसंद और जरूरत के हिसाब से अलग-अलग कृषि उत्पाद भेजे जाते हैं. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कुल कृषि निर्यात करीब 51.9 अरब डॉलर रहा. वहीं, 2025-26 में यह बढ़कर 52.55 अरब डॉलर हो गया. यानी भारतीय कृषि उत्पादों की विदेशों में पहुंच लगातार बढ़ रही है.



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किसानों को कैसे मिल सकता है फायदा?

विदेशों में भारतीय फसलों की मांग बढ़ने का सीधा फायदा किसानों को तभी मिल सकता है, जब वे निर्यात से जुड़ी बाजार व्यवस्था का हिस्सा बनें. इसके लिए किसानों को अच्छी क्वालिटी की फसल तैयार करने, सही तरीके से पैकिंग करने और फसल की सफाई पर ध्यान देना होगा.

किसान उत्पादक संगठन (FPO), सहकारी समितियों और निर्यातकों के साथ जुड़कर भी अपनी फसल को बड़े बाजारों तक पहुंचा सकते हैं. इसके अलावा फल, सब्जियों और मसालों की खेती करने वाले किसान अपनी उपज को प्रोसेस करके बेचने के रास्ते भी तलाश सकते हैं.

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