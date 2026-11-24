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Paddy Storage Tips: सालभर खराब नहीं होगा धान! भंडारण के लिए अपनाएं ये 6 तरीके
Paddy Storage: धान को लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं तो कटाई के बाद उसकी सही तरीके से सुखाई और भंडारण करना जरूरी है. ऐसे में यहां जानें धान को सुरक्षित रखने के 6 आसान तरीके.
Tips To Store Paddy: धान की कटाई के बाद किसानों के सामने सबसे बड़ी चिंता उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखने की होती है. थोड़ी सी लापरवाही से भी अनाज में नमी आ जाती है, जिससे कीड़े लगने और धान खराब होने का डर रहता है. ऐसे में अगर आप भी अपनी मेहनत से उगाई फसल को लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो कुछ आसान घरेलू तरीके अपना सकते हैं. इससे भंडारण के दौरान धान को खराब होने से बचाने में मदद मिलेगी.
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Published at : 24 Nov 2026 03:00 PM (IST)
Tags :Agriculture News ABP LIVE
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