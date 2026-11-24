नमी और सीलन से बचाकर रखें: धान को ऐसी जगह रखें जहां पानी न पहुंच सके और सीलन की समस्या न हो. साथ ही समय-समय पर अनाज की जांच करते रहें, ताकि कीड़े लगने या नमी आने पर तुरंत जरूरी कदम उठाए जा सकें.