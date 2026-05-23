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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरPurple Tomato की खेती क्या है? विदेशी सब्जी की भारत में बढ़ रही डिमांड

Purple Tomato की खेती क्या है? विदेशी सब्जी की भारत में बढ़ रही डिमांड

Purple Tomato Farming: लाल टमाटार की जगह की जगह अब देश में पर्पल टोमैटो का क्रेज भी काफी बढ़ गया है. इसके एंटी-कैंसर और एंटीऑक्सीडेंट गुणों में रोगों से लड़ने की ज्यादा क्षमता होती है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 23 May 2026 12:58 PM (IST)
Purple Tomato Farming: लाल टमाटार की जगह की जगह अब देश में पर्पल टोमैटो का क्रेज भी काफी बढ़ गया है. इसके एंटी-कैंसर और एंटीऑक्सीडेंट गुणों में रोगों से लड़ने की ज्यादा क्षमता होती है.

आजकल मार्केट में पारंपरिक लाल टमाटर के अलावा एक नए तरह के टमाटर की खूब चर्चा हो रही है. जिसे हम पर्पल टोमैटो यानी बैंगनी टमाटर कहते हैं. यह एक खास किस्म की विदेशी सब्जी है जिसे अमेरिकी वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च के जरिए तैयार किया है. भारत के बाजारों और आधुनिक किचन में अब इसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है.

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इस बैंगनी टमाटर को जेनेटिकली मॉडिफाइड तकनीक यानी जीएमओ के जरिए विकसित किया गया है. वैज्ञानिकों ने स्नैपड्रैगन नाम के एक खूबसूरत फूल के जींस को सामान्य लाल टमाटर में शामिल करके इस नई किस्म को तैयार किया है. यही वजह है कि इसका रंग बाहर और अंदर दोनों तरफ से गहरा बैंगनी या जामुनी दिखाई देता है.
इस बैंगनी टमाटर को जेनेटिकली मॉडिफाइड तकनीक यानी जीएमओ के जरिए विकसित किया गया है. वैज्ञानिकों ने स्नैपड्रैगन नाम के एक खूबसूरत फूल के जींस को सामान्य लाल टमाटर में शामिल करके इस नई किस्म को तैयार किया है. यही वजह है कि इसका रंग बाहर और अंदर दोनों तरफ से गहरा बैंगनी या जामुनी दिखाई देता है.
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इस टमाटर की सबसे बड़ी खासियत इसके भीतर मौजूद एंटी-कैंसर और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण हैं. इसमें भरपूर मात्रा में एंथोसायनिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है. जो आमतौर पर ब्लूबेरी और ब्लैकबेरी जैसे महंगे फलों में मिलता है. यह तत्व शरीर को कई तरह की गंभीर बीमारियों और कैंसर जैसी जानलेवा दिक्कतों से बचाने में काफी मददगार साबित होता है.
इस टमाटर की सबसे बड़ी खासियत इसके भीतर मौजूद एंटी-कैंसर और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण हैं. इसमें भरपूर मात्रा में एंथोसायनिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है. जो आमतौर पर ब्लूबेरी और ब्लैकबेरी जैसे महंगे फलों में मिलता है. यह तत्व शरीर को कई तरह की गंभीर बीमारियों और कैंसर जैसी जानलेवा दिक्कतों से बचाने में काफी मददगार साबित होता है.
Published at : 23 May 2026 12:58 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Tomato Farming Farming Tips Farming News

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