Purple Tomato की खेती क्या है? विदेशी सब्जी की भारत में बढ़ रही डिमांड

इस टमाटर की सबसे बड़ी खासियत इसके भीतर मौजूद एंटी-कैंसर और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण हैं. इसमें भरपूर मात्रा में एंथोसायनिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है. जो आमतौर पर ब्लूबेरी और ब्लैकबेरी जैसे महंगे फलों में मिलता है. यह तत्व शरीर को कई तरह की गंभीर बीमारियों और कैंसर जैसी जानलेवा दिक्कतों से बचाने में काफी मददगार साबित होता है.