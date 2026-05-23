एक्सप्लोरर
Purple Tomato की खेती क्या है? विदेशी सब्जी की भारत में बढ़ रही डिमांड
Purple Tomato Farming: लाल टमाटार की जगह की जगह अब देश में पर्पल टोमैटो का क्रेज भी काफी बढ़ गया है. इसके एंटी-कैंसर और एंटीऑक्सीडेंट गुणों में रोगों से लड़ने की ज्यादा क्षमता होती है.
आजकल मार्केट में पारंपरिक लाल टमाटर के अलावा एक नए तरह के टमाटर की खूब चर्चा हो रही है. जिसे हम पर्पल टोमैटो यानी बैंगनी टमाटर कहते हैं. यह एक खास किस्म की विदेशी सब्जी है जिसे अमेरिकी वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च के जरिए तैयार किया है. भारत के बाजारों और आधुनिक किचन में अब इसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है.
1/6
2/6
Published at : 23 May 2026 12:58 PM (IST)
एग्रीकल्चर
6 Photos
मल्टी लेयर फार्मिंग से किसान कर सकते हैं डबल कमाई, एक ही खेत में उगा सकते हैं 4-4 फसलें
एग्रीकल्चर
6 Photos
सोयाबीन से होगी दोगुनी कमाई! घर में लगा लें ये छोटा-सा सेटअप, हर महीने छापें लाखों रुपये
एग्रीकल्चर
6 Photos
भयंकर गर्मी की मार से झुलस रही हैं हरी सब्जियां, इस तरीके से करें अपनी फसलों का बचाव
एग्रीकल्चर
6 Photos
किडनी स्टोन में बेहद फायदेमंद है इन सब्जियों का जूस, इस तरह से बनाएंगे तो मिलने लगेगा आराम
एग्रीकल्चर
8 Photos
एक एकड़ में हुई गुलाब की खेती से कितने दिन भरी रहेगी जेब? नए किसानों के लिए बड़े काम की है खबर
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
एग्रीकल्चर
फॉर्म हाउस में कैसे लगाएं गोंद का पेड़, कितने दिन में होने लगेगी कमाई?
एग्रीकल्चर
गर्मी में बढ़ जाता है फसलों में आग लगने का खतरा, अपने खेतों को ऐसे रखें सुरक्षित
एग्रीकल्चर
खेती को मॉडर्न बनाने के लिए सरकार दे रही है बंपर फंड, ऐसे उठाएं इस सरकारी स्कीम का पूरा फायदा
एग्रीकल्चर
केले की खेती पर सरकार दे रही है 40% सब्सिडी, बेहद कम लागत में किसान कमा सकते हैं लाखों
Advertisement
जस्टिन एम. भरूचाcorporate lawyer
Opinion