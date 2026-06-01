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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसूर्या मर्डर केस के आरोपी असद के घर पर नोटिस चस्पा, ढोल बजाकर किया ऐलान; 15 दिन का अल्टीमेटम

सूर्या मर्डर केस के आरोपी असद के घर पर नोटिस चस्पा, ढोल बजाकर किया ऐलान; 15 दिन का अल्टीमेटम

Ghaziabad Surya Chauhan Murder Case: असद के घर के गेट पर ये नोटिस चस्पा किया गया है. तहसीलदार खुद मौके पर मौजूद रहे और उप जिलाधिकारी द्वारा जारी नोटिस को यहां लगाया गया. प्रशासन ने यहां ढोल भी बजवाया.

By : विपिन तोमर | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 01 Jun 2026 02:07 PM (IST)
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गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र स्थित नवनीत विहार में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. मुख्य आरोपी असद के घर के बाहर उप जिलाधिकारी द्वारा जारी नोटिस चस्पा कराया गया. प्रशासन ने ढोल बजवाकर और लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट कर पूरे इलाके में जानकारी दी.
 
असद के घर के मेन गेट पर ये नोटिस चस्पा किया गया है. तहसीलदार खुद मौके पर मौजूद रहे और उप जिलाधिकारी द्वारा जारी नोटिस को यहां लगाया गया. प्रशासन ने यहां ढोल भी बजवाया. लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट कर लोगों को बताया गया कि ये मकान अवैध कब्जे की जमीन पर बना है. प्रशासन ने नोटिस में साफ कहा है कि संबंधित भूमि पर किया गया कब्जा अवैध है. आरोपी को 15 दिनों के भीतर अपना जवाब उप जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा. 

नोटिस में सख्त चेतावनी दी गई है, अगर 15 दिन के भीतर खुद कब्जा नहीं हटाया गया तो प्रशासन अपने स्तर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा. इसका पूरा खर्च भी आरोपी से वसूला जाएगा. इस मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा. आसपास के लोग भी बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए थे, ढोल और अनाउंसमेंट के बाद इलाके में हलचल मच गई. 

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प्रशासन का कहना है कि जिले में अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा. किसी भी आरोपी या अपराधी को सरकारी या सार्वजनिक जमीन पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा. फिलहाल आरोपी असद का पक्ष सामने नहीं आया है, 15 दिन की मियाद खत्म होने के बाद प्रशासन अगला कदम उठाएगा.

इस मामले की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी असद और सूर्या चौहान दोस्त थे तथा मोटरसाइकिल चलाने को लेकर विवाद बढ़कर बहस में बदल गया जिसके बाद चौहान पर चाकू से हमला किया गया. हालांकि सूर्या चौहान के परिवार ने आरोप लगाया है कि उसे फोन कॉल कर एक स्थान पर मिलने के लिए बहाने बुलाया गया था जहां कई हमलावरों ने उस पर चाकुओं से हमला किया.

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Published at : 01 Jun 2026 02:04 PM (IST)
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Ghaziabad News UP NEWS Ghaziabad Police
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