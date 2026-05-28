गार्डनिंग का शौक रखने वाले सावधान, छत-बालकनी में सब्जियां उगाते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां,

गार्डनिंग की शुरुआत करते समय सबसे पहली और बड़ी गलती लोग गमले या ग्रो बैग का साइज चुनने में करते हैं. अगर आप टमाटर, बैंगन या मिर्च जैसी बड़ी सब्जियां उगा रहे हैं. तो उनके लिए कम से कम 12 से 15 इंच का बड़ा गमला होना चाहिए. छोटे बर्तनों में पौधों की जड़ों को फैलने की जगह नहीं मिल पाती, जिससे उनकी ग्रोथ रुक जाती है.