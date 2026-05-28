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गार्डनिंग का शौक रखने वाले सावधान, छत-बालकनी में सब्जियां उगाते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां,
Vegetables In Garden: छत-बालकनी में सब्जियां उगाते समय इन गलतियों से बचकर रहेंगे. तो फिर आप अपने होम गार्डन में हरी-भरी सब्जियां पा सकते हैं. जान लीजिए जरूरी बातें.
आजकल शहर के फ्लैट्स में रहने वाले लोग अपनी छत या बालकनी पर ताजी सब्जियां उगाने का शौक खूब रख रहे हैं. होम गार्डनिंग का यह ट्रेंड सेहत और सुकून दोनों के लिए बहुत शानदार है. लेकिन अक्सर लोग बिना पूरी जानकारी के इसकी शुरुआत कर देते हैं. शुरुआत में की गई कुछ छोटी-छोटी गलतियां आगे चलकर पौधों की ग्रोथ को पूरी तरह से रोक देती हैं.
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Published at : 28 May 2026 04:17 PM (IST)
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गार्डनिंग का शौक रखने वाले सावधान, छत-बालकनी में सब्जियां उगाते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां
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