हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरगार्डनिंग का शौक रखने वाले सावधान, छत-बालकनी में सब्जियां उगाते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां,

गार्डनिंग का शौक रखने वाले सावधान, छत-बालकनी में सब्जियां उगाते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां,

Vegetables In Garden: छत-बालकनी में सब्जियां उगाते समय इन गलतियों से बचकर रहेंगे. तो फिर आप अपने होम गार्डन में हरी-भरी सब्जियां पा सकते हैं. जान लीजिए जरूरी बातें.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 28 May 2026 04:30 PM (IST)
Vegetables In Garden: छत-बालकनी में सब्जियां उगाते समय इन गलतियों से बचकर रहेंगे. तो फिर आप अपने होम गार्डन में हरी-भरी सब्जियां पा सकते हैं. जान लीजिए जरूरी बातें.

आजकल शहर के फ्लैट्स में रहने वाले लोग अपनी छत या बालकनी पर ताजी सब्जियां उगाने का शौक खूब रख रहे हैं. होम गार्डनिंग का यह ट्रेंड सेहत और सुकून दोनों के लिए बहुत शानदार है. लेकिन अक्सर लोग बिना पूरी जानकारी के इसकी शुरुआत कर देते हैं. शुरुआत में की गई कुछ छोटी-छोटी गलतियां आगे चलकर पौधों की ग्रोथ को पूरी तरह से रोक देती हैं.

1/6
गार्डनिंग की शुरुआत करते समय सबसे पहली और बड़ी गलती लोग गमले या ग्रो बैग का साइज चुनने में करते हैं. अगर आप टमाटर, बैंगन या मिर्च जैसी बड़ी सब्जियां उगा रहे हैं. तो उनके लिए कम से कम 12 से 15 इंच का बड़ा गमला होना चाहिए. छोटे बर्तनों में पौधों की जड़ों को फैलने की जगह नहीं मिल पाती, जिससे उनकी ग्रोथ रुक जाती है.
गार्डनिंग की शुरुआत करते समय सबसे पहली और बड़ी गलती लोग गमले या ग्रो बैग का साइज चुनने में करते हैं. अगर आप टमाटर, बैंगन या मिर्च जैसी बड़ी सब्जियां उगा रहे हैं. तो उनके लिए कम से कम 12 से 15 इंच का बड़ा गमला होना चाहिए. छोटे बर्तनों में पौधों की जड़ों को फैलने की जगह नहीं मिल पाती, जिससे उनकी ग्रोथ रुक जाती है.
2/6
सब्जियों के पौधों को लगाने के लिए सिर्फ साधारण मिट्टी का इस्तेमाल करना दूसरी सबसे बड़ी भूल साबित होती है. गमले के पौधों के लिए हमेशा एक बेहतरीन पॉटिंग मिक्स तैयार करना चाहिए. इसके लिए सामान्य मिट्टी के साथ कोकोपीट, वर्मीकम्पोस्ट और थोड़ी सी नीम खली जरूर मिक्स करें, ताकि पौधों को बढ़ने के लिए भरपूर न्यूट्रिएंट्स और हवा मिल सके.
सब्जियों के पौधों को लगाने के लिए सिर्फ साधारण मिट्टी का इस्तेमाल करना दूसरी सबसे बड़ी भूल साबित होती है. गमले के पौधों के लिए हमेशा एक बेहतरीन पॉटिंग मिक्स तैयार करना चाहिए. इसके लिए सामान्य मिट्टी के साथ कोकोपीट, वर्मीकम्पोस्ट और थोड़ी सी नीम खली जरूर मिक्स करें, ताकि पौधों को बढ़ने के लिए भरपूर न्यूट्रिएंट्स और हवा मिल सके.
Published at : 28 May 2026 04:17 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Gardening Kitchen Gardening Plant Care Tips

एग्रीकल्चर फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
घर के गमले में आसानी से उगाएं कीमती अंजीर, गर्मियों की इस स्पेशल केयर से मिलेगा डबल फल
घर के गमले में आसानी से उगाएं कीमती अंजीर, गर्मियों की इस स्पेशल केयर से मिलेगा डबल फल
एग्रीकल्चर
सिर्फ 30 हजार की लागत से लाख पार पहुंचेगा मुनाफा, किसानों के लिए लॉटरी साबित हो रही नेनुआ की ये खेती
सिर्फ 30 हजार की लागत से लाख पार पहुंचेगा मुनाफा, किसानों के लिए लॉटरी साबित हो रही नेनुआ की ये खेती
एग्रीकल्चर
कितने रुपये की आती है सबसे ज्यादा दूध देने वाली मुर्रा भैंस? इससे कितनी होती है महीने की कमाई
कितने रुपये की आती है सबसे ज्यादा दूध देने वाली मुर्रा भैंस? इससे कितनी होती है महीने की कमाई
एग्रीकल्चर
अपने फार्म हाउस में कैसे उगाएं दुनिया का सबसे महंगा मियाजाकी आम, थोड़ी सी मेहनत बना देगी लखपति
अपने फार्म हाउस में कैसे उगाएं दुनिया का सबसे महंगा मियाजाकी आम, थोड़ी सी मेहनत बना देगी लखपति
Advertisement

वीडियोज

NEET छात्रों के हक में Rajnath Singh का बड़ा कदम! | NTA | Dharmendra Pradhan | Latest News
‘Satarangi’ की cast ने खोले कई राज, emotions और action से भरी है कहानी
Bakrid Clash | Maharashtra: बकरीद पर पर भयंकर बवाल! | Eid Al Adha | Qurbani Controversy
Bakrid 2026: बकरीद पर Maharashtra में हिंदू संगठन का प्रदर्शन | Eid Al Adha
Bakrid 2026: बकरीद पर Maharashtra में हिंदू संगठन का प्रदर्शन | Eid Al Adha | Qurbani Controversy

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

श्रीप्रकाश सिंह, प्रोफेसर
श्रीप्रकाश सिंह, प्रोफेसरकुलपति, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, गढ़वाल उत्तराखंड
ग्राम स्वराज को सशक्त करती योगी सरकार
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल, हरियाणा समेत इन 4 राज्यों के बदले प्रदेश अध्यक्ष
बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल, हरियाणा समेत इन 4 राज्यों के बदले प्रदेश अध्यक्ष
बिहार
बिहार के CM सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, 'सत्ता में रहकर जाति से चिपके रहना...'
बिहार के CM सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, 'सत्ता में रहकर जाति से चिपके रहना...'
इंडिया
Asia Pacific Security Report: भारत के सामने मंडरा रहा डबल खतरा? डरा रही IISS की 150 पन्नो की रिपोर्ट, नो पीस का जिक्र
भारत के सामने मंडरा रहा डबल खतरा? डरा रही IISS की 150 पन्नो की रिपोर्ट, नो पीस का जिक्र
बॉलीवुड
रितेश देशमुख का खास शख्स के नाम इमोशनल पोस्ट, शेयर की 'राजा शिवाजी' के बिहाइंड द सीन की फोटोज
रितेश देशमुख का खास शख्स के नाम इमोशनल पोस्ट, शेयर की 'राजा शिवाजी' के बिहाइंड द सीन की फोटोज
इंडिया
कर्नाटक का नाटक ब्रेकफास्ट पर खत्म! सिद्धारमैया ने लगाया गले तो DK शिवकुमार ने छुए CM के पैर
कर्नाटक का नाटक ब्रेकफास्ट पर खत्म! सिद्धारमैया ने लगाया गले तो DK शिवकुमार ने छुए CM के पैर
विश्व
केन्या के गर्ल्स स्कूल में भीषण आग, 16 छात्राओं की मौत,70 से ज्यादा घायल; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
केन्या के गर्ल्स स्कूल में भीषण आग, 16 छात्राओं की मौत,70 से ज्यादा घायल; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
शिक्षा
CSIR UGC-NET 2026 के लिए आवेदन शुरू, रिसर्च और प्रोफेसर बनने का सपना अब होगा पूरा
CSIR UGC-NET 2026 के लिए आवेदन शुरू, रिसर्च और प्रोफेसर बनने का सपना अब होगा पूरा
एग्रीकल्चर
कितने रुपये की आती है सबसे ज्यादा दूध देने वाली मुर्रा भैंस? इससे कितनी होती है महीने की कमाई
कितने रुपये की आती है सबसे ज्यादा दूध देने वाली मुर्रा भैंस? इससे कितनी होती है महीने की कमाई
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Embed widget