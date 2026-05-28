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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चर'पशुओं का हरा सोना है ये चारा' एक बार बोएं और पांच साल बैठकर खिलाएं- बस इन बातों का रखें ध्यान

'पशुओं का हरा सोना है ये चारा' एक बार बोएं और पांच साल बैठकर खिलाएं- बस इन बातों का रखें ध्यान

Green Fodder For Animals: नेपियर घास को पशुओं का हरा सोना कहा जाता है. जिसे एक बार लगाकर पांच साल तक चारे की टेंशन खत्म हो जाती है. किसान हर 40 दिन में इसकी कटाई कर सकते हैं.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 28 May 2026 12:51 PM (IST)
Green Fodder For Animals: नेपियर घास को पशुओं का हरा सोना कहा जाता है. जिसे एक बार लगाकर पांच साल तक चारे की टेंशन खत्म हो जाती है. किसान हर 40 दिन में इसकी कटाई कर सकते हैं.

डेयरी फार्मिंग या पशुपालन के बिजनेस में सबसे ज्यादा खर्चा पशुओं के चारे पर ही होता है. अगर आप भी हर सीजन में नया चारा बोने की झंझट और उसके भारी-भरकम खर्च से परेशान हो चुके हैं तो अब टेंशन छोड़िए. कृषि वैज्ञानिकों ने एक ऐसा चारा तैयार किया है जिसे पशुओं का हरा सोना कहा जाता है.

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हम बात कर रहे हैं नेपियर घास की जिसे एक बार अपने खेत में लगाने के बाद आप पूरे पांच साल तक निश्चिंत हो सकते हैं. जी हां पांच साल तक आपको दोबारा बुवाई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. बस सही समय पर इसकी कटाई करते रहिए और अपने पशुओं को पौष्टिक हरा चारा खिलाते रहिए.
हम बात कर रहे हैं नेपियर घास की जिसे एक बार अपने खेत में लगाने के बाद आप पूरे पांच साल तक निश्चिंत हो सकते हैं. जी हां पांच साल तक आपको दोबारा बुवाई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. बस सही समय पर इसकी कटाई करते रहिए और अपने पशुओं को पौष्टिक हरा चारा खिलाते रहिए.
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यह चारा पोषक तत्वों का खजाना माना जाता है. इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम और फाइबर पाया जाता है, जो दुधारू पशुओं की सेहत को एकदम तंदुरुस्त रखता है. इस चारे को खाने से गाय और भैंस का हाजमा तो अच्छा रहता ही है तो साथ ही उनकी इम्यूनिटी भी काफी मजबूत हो जाती है.
यह चारा पोषक तत्वों का खजाना माना जाता है. इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम और फाइबर पाया जाता है, जो दुधारू पशुओं की सेहत को एकदम तंदुरुस्त रखता है. इस चारे को खाने से गाय और भैंस का हाजमा तो अच्छा रहता ही है तो साथ ही उनकी इम्यूनिटी भी काफी मजबूत हो जाती है.
Published at : 28 May 2026 12:51 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Animal Husbandry Farming Tips Green Fodder

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