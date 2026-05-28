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'पशुओं का हरा सोना है ये चारा' एक बार बोएं और पांच साल बैठकर खिलाएं- बस इन बातों का रखें ध्यान
Green Fodder For Animals: नेपियर घास को पशुओं का हरा सोना कहा जाता है. जिसे एक बार लगाकर पांच साल तक चारे की टेंशन खत्म हो जाती है. किसान हर 40 दिन में इसकी कटाई कर सकते हैं.
डेयरी फार्मिंग या पशुपालन के बिजनेस में सबसे ज्यादा खर्चा पशुओं के चारे पर ही होता है. अगर आप भी हर सीजन में नया चारा बोने की झंझट और उसके भारी-भरकम खर्च से परेशान हो चुके हैं तो अब टेंशन छोड़िए. कृषि वैज्ञानिकों ने एक ऐसा चारा तैयार किया है जिसे पशुओं का हरा सोना कहा जाता है.
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Published at : 28 May 2026 12:51 PM (IST)
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