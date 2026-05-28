'पशुओं का हरा सोना है ये चारा' एक बार बोएं और पांच साल बैठकर खिलाएं- बस इन बातों का रखें ध्यान

हम बात कर रहे हैं नेपियर घास की जिसे एक बार अपने खेत में लगाने के बाद आप पूरे पांच साल तक निश्चिंत हो सकते हैं. जी हां पांच साल तक आपको दोबारा बुवाई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. बस सही समय पर इसकी कटाई करते रहिए और अपने पशुओं को पौष्टिक हरा चारा खिलाते रहिए.