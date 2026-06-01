फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं, किसान जान लें काम की बात

PM Fasal Bima Yojana Documents : भारत में खेती पूरी तरह मौसम पर निर्भर मानी जाती है. कभी बेमौसम बारिश, कभी सूखा, तो कभी ओलों की बारिश किसानों की महीनों की मेहनत को कुछ ही घंटों में बर्बाद कर देती है. ऐसी स्थिति में किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) शुरू की है. इस योजना का मकसद प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों की वजह से फसल खराब होने पर किसानों को आर्थिक सहायता देना है.

आज देश के करोड़ों किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, हालांकि कई बार किसानों को जानकारी की कमी के कारण आवेदन करने या मुआवजा पाने में परेशानी होती है. खासकर जरूरी डॉक्यूमेंट्स को लेकर अक्सर भ्रम बना रहता है. ऐसे में अगर आप भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी हैं.

क्या है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को फसल नुकसान की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा देने के लिए शुरू की गई सरकारी योजना है. अगर प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा, चक्रवात,ओलों की बारिश, कीट या बीमारी की वजह से फसल खराब हो जाती है तो बीमा कंपनी के माध्यम से किसानों को मुआवजा दिया जाता है. इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलता है जो सरकार के तहत अधिसूचित फसलों की खेती करते हैं. इनमें धान, गेहूं, दलहन, तिलहन और कई बागवानी फसलें शामिल हैं.

कौन-कौन किसान ले सकते हैं योजना का लाभ?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए लगभग सभी पात्र किसान आवेदन कर सकते हैं. इसमें खुद की जमीन पर खेती करने वाले किसान, पट्टे या किराये की जमीन पर खेती करने वाले किसान, बटाईदार किसान, अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले किसान शामिल हैं. हालांकि योजना का लाभ तभी मिलेगा जब संबंधित फसल सरकार की अधिसूचित सूची में शामिल हो.



फसल बीमा योजना के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?



1. पहचान पत्र - आवेदन करने वाले किसान को अपनी पहचान साबित करनी होती है. इसके लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य वैध सरकारी पहचान पत्र में से कोई एक डॉक्यूमेंट जमा किया जा सकता है.

2. भूमि संबंधी डॉक्यूमेंट - किसान को यह साबित करना होता है कि वह जमीन का मालिक है या उस पर खेती कर रहा है. इसके लिए खसरा-खतौनी, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, पट्टा दस्तावेज और किरायेदारी या बटाई समझौता जरूरी हो सकते हैं.



3. बैंक खाते की जानकारी - योजना के तहत मिलने वाली बीमा राशि सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाती है. इसलिए बैंक से जुड़े डॉक्यूमेंट देना जरूरी होता है. जैसे बैंक पासबुक की कॉपी, बैंक खाता संख्या, IFSC कोड या आधार से लिंक बैंक खाता



4. फसल संबंधी जानकारी - किसान को अपनी फसल और खेती से जुड़ी जानकारी भी देनी होती है. जिसमें फसल का नाम, खेती का क्षेत्रफल, अधिसूचित क्षेत्र का विवरण और बुवाई संबंधी जानकारी शामिल है.



5. पासपोर्ट साइज फोटो - आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसान की पासपोर्ट साइज फोटो भी मांगी जा सकती है.

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फसल बीमा योजना में कितना प्रीमियम देना होता है?

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि किसानों को बहुत कम प्रीमियम देना पड़ता है. जिसमें खरीफ फसलों के लिए बीमा राशि का 2 प्रतिशत, रबी फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत साथ ही बागवानी और व्यावसायिक फसलों के लिए 5 प्रतिशत होता है. बाकी प्रीमियम का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करती हैं.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए सबसे पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाएं.

2. अब होम पेज पर मौजूद Farmer Corner ऑप्शन पर क्लिक करें.

3. इसके बाद Apply Online पर क्लिक करें.

4. यहां अपने आधार नंबर की मदद से रजिस्ट्रेशन करें.

5. आप अब मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन पूरा करें.

6. फसल, भूमि और खेती से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी भरें.

7.अब खसरा नंबर और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

8. आखिर में तय बीमा प्रीमियम का भुगतान करें और आवेदन सबमिट कर दें.

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