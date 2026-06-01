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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरYellow Leaves on Plants: पौधों की पत्तियां पीली पड़ रही हैं? ये हो सकते हैं कारण

Yellow Leaves on Plants: पौधों की पत्तियां पीली पड़ रही हैं? ये हो सकते हैं कारण

Yellow Leaves on Plants: कई पौधों और पेड़ों में क्लोरोसिस नाम की समस्या देखने को मिलती है. इस स्थिति में पत्तियों की नसें हरी रहती हैं, लेकिन उनके आसपास का हिस्सा हल्का हरा या पीला दिखाई देने लगता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 01 Jun 2026 12:59 PM (IST)
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Yellow Leaves on Plants: पौधों की हरी भरी पत्तियां उनकी अच्छी सेहत की पहचान मानी जाती है, लेकिन कई बार बगीचे, खेत, छत पर लगे गमले या घर के अंदर रखें पौधों की पत्तियां अचानक पीली पड़ने लगती हैं. शुरुआत में लोग इसे नॉर्मल समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कई बार यह पौधों में किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है.

अगर समय रहते इसके कारणों की पहचान कर ली जाए तो पौधों को नुकसान से बचाया जा सकता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हो तो कौन से कारण हो सकते हैं, जिसकी आपको समय रहते पहचान करनी चाहिए नहीं तो पौधे की ग्रोथ में दिक्कत आ सकती है. 

आयरन और मैंगनीज की कमी हो सकती है वजह 

कई पौधों और पेड़ों में क्लोरोसिस नाम की समस्या देखने को मिलती है. इस स्थिति में पत्तियों की नसें हरी रहती है, लेकिन उनके आसपास का हिस्सा हल्का हरा या पीला दिखाई देने लगता है. यह समस्या अक्सर तब होती है, जब पौधों को आयरन या मैंगनीज पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता. ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि कई बार मिट्टी में यह तत्व मौजूद होते हैं, लेकिन ज्यादा अल्कलाइन मिट्टी होने के कारण पौधे इन्हें अवशोषित नहीं कर पाते. 

जरूरत से ज्यादा पानी भी पहुंचा सकता है नुकसान 

पौधों की पत्तियां पीली होने का सबसे आम कारण ज्यादा पानी देना माना जाता है. जब मिट्टी में जरूरत से ज्यादा नमी बनी रहती हैं तो जड़ों तक पर्याप्त हवा नहीं पहुंच पाती इससे जड़े कमजोर होने लगती है और सड़न की समस्या पैदा हो सकती है. ऐसे पौधों की पत्तियां अक्सर पीली होकर लटकने लगती है. 

कम पानी मिलने पर भी पीली पड़ सकती है पत्तियां 

पौधों की पत्तियों को जितना नुकसान ज्यादा पानी पहुंचता है, उतना ही नुकसान पानी की कमी भी कर सकती है. पर्याप्त नमी न मिलने पर पौधों की नई पत्तियां मर जाने लगती है और उनका रंग पीला पड़ने लगता है. गर्मियों के दौरान मिट्टी जल्दी सूख जाती है, इसलिए पौधों को उनकी जरूरत के अनुसार पानी देना जरूरी है. 

तापमान में बदलाव का पड़ता है असर 

अचानक बढ़ती गर्मी या लंबे समय तक ठंडा मौसम का असर भी पौधों की पत्तियों पर दिखाई देता है. ज्यादा गर्मी या ठंडे तापमान में पौधों की सामान्य गतिविधियां प्रभावित होती है और पत्तियों का रंग बदलने लगता है. 

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धूप की कमी और ज्यादा धूप 

पौधों के लिए सूर्य का प्रकाश भोजन तैयार करने का सबसे बड़ा सोर्स होता है. अगर किसी पौधे को उसकी जरूरत के अनुसार धूप नहीं मिलती है तो उसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती है. वहीं कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जिन्हें आंशिक छाया की जरूरत होती है. इन्हें लंबे समय तक तेज धूप में रखने से भी पत्तियां पर पीलापन दिखाई दे सकता है.

कीट और रोग भी हो सकते हैं जिम्मेदार

अगर पीली पत्तियों के साथ उनमें छेद दिखाई दें या पत्तियों का कुछ हिस्सा गायब हो तो इसकी वजह कीटों का हमला भी हो सकता है. इसके अलावा फफूंद और अन्य रोग भी पत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं. एक्सपर्ट्स के अनुसार ऐसे मामलों में पौधों की नियमित निगरानी करनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर जैविक या अनुशंसित कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए. 

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 01 Jun 2026 12:59 PM (IST)
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Yellow Leaves On Plants Plant Chlorosis Problem Iron Deficiency In Plants Manganese Deficiency Symptoms
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