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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरFlower Farming Tips: फूलों की खेती से किसान बढ़ा सकते हैं इनकम, जानें कैसे करें शुरुआत

Flower Farming Tips: फूलों की खेती से किसान बढ़ा सकते हैं इनकम, जानें कैसे करें शुरुआत

Flower Farming Tips : कई किसान अब फूलों की खेती को इनकम का नया और भरोसेमंद स्रोत मान रहे हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, फूलों की खेती में पारंपरिक फसलों की तुलना में कई गुना ज्यादा कमाई की जा सकती है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 01 Jun 2026 02:44 PM (IST)
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Flower Farming Tips: आज कल फूलों की खेती यानी फ्लोरीकल्चर (Floriculture) किसानों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है. शादी-विवाह, धार्मिक कार्यक्रम, होटल, इवेंट मैनेजमेंट, सजावट और निर्यात बाजार में सालभर फूलों की मांग बनी रहती है. यही कारण है कि कई किसान अब फूलों की खेती को इनकम का नया और भरोसेमंद स्रोत मान रहे हैं. 

विशेषज्ञों के अनुसार, फूलों की खेती में पारंपरिक फसलों की तुलना में कई गुना ज्यादा कमाई की जा सकती है. खासकर गेंदा, गुलाब, रजनीगंधा, ग्लैडियोलस, जरबेरा और कार्नेशन जैसे फूलों की बाजार में लगातार मांग बनी रहती है. कई बड़े क्षेत्रों में किसान अब बड़े पैमाने पर फूलों की खेती अपनाकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं फूलों की खेती कैसे शुरू करें और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है. 
 
क्या है फूलों की खेती?

फूलों की व्यावसायिक खेती को फ्लोरीकल्चर कहा जाता है. इसमें अलग-अलग प्रकार के फूलों का उत्पादन, बिक्री, सजावट, धार्मिक कार्यों, इत्र निर्माण और निर्यात के लिए किया जाता है. आज यह कृषि का तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र बन चुका है, जिसमें कम जमीन पर भी अच्छी इनकम प्राप्त की जा सकती है. फूलों की खेती में मुख्य रूप से गुलाब, गेंदा, रजनीगंधा, ग्लेडियोलस, जरबेरा, कार्नेशन, गुलदाउदी और ऑर्किड जैसे फूल उगाए जाते हैं. इनकी मांग घरेलू बाजार के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी रहती है. 
 
फूलों की खेती कैसे शुरू करें?
 
फूलों की खेती शुरू करने से पहले किसान को बाजार, जलवायु और मिट्टी की जानकारी होना जरूरी है. खेती शुरू करने के लिए सबसे पहले उपयुक्त फूल का चयन करें, फिर मिट्टी की जांच करवाएं और खेत की अच्छी तैयारी करें. इसके बाद उन्नत किस्मों के पौधे या बीज लगाएं, समय पर सिंचाई करें और संतुलित खाद का यूज करें. फूलों की क्वालिटी जितनी बेहतर होगी, बाजार में उतनी ही अच्छी कीमत मिलेगी. 
 
 कौन से फूलों की खेती सबसे ज्यादा फायदेमंद है?
 
1. गेंदा (Marigold) - गेंदा की खेती किसानों के बीच सबसे लोकप्रिय मानी जाती है. इसकी फसल लगभग 60 से 75 दिनों में तैयार हो जाती है. मंदिरों, धार्मिक इनकमोजनों और शादी समारोहों में इसकी भारी मांग रहती है. 
 
2. रजनीगंधा (Tuberose) - रजनीगंधा के फूलों का यूज सजावट और इत्र उद्योग में किया जाता है. इसकी मांग पूरे साल बनी रहती है और किसान इससे अच्छी कमाई कर सकते हैं.
 
 3. गुलाब (Rose) - गुलाब का यूज गुलदस्ते, सजावट, इत्र और कॉस्मेटिक उद्योग में किया जाता है. इसकी खेती लंबे समय तक उत्पादन देती है.
 
4. ग्लेडियोलस (Gladiolus) -  विशेषज्ञों के अनुसार ग्लेडियोलस सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाले फूलों में शामिल है. इसकी फसल लगभग पांच महीने में तैयार हो जाती है और एक बार की फसल से 2 से 3 लाख रुपये तक की कमाई हो सकती है. 

यह भी पढ़ें - Pomegranate Farming: फार्म हाउस पर ऐसे करें अनार की खेती, जानें एक पेड़ से कितनी होती है पैदावार?

फूलों की खेती के लिए कैसी मिट्टी और सिंचाई जरूरी है?

फूलों की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है. खेत में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पौधों की जड़ें खराब हो सकती हैं. साथ ही सिंचाई के लिए ड्रिप सिस्टम सबसे बेहतर माना जाता है. इससे पानी की बचत होती है और पौधों को जरूरी नमी लगातार मिलती रहती है. इसके अलावा मल्चिंग और पॉलीहाउस जैसी आधुनिक तकनीकों से उत्पादन और क्वालिटी दोनों बढ़ाई जा सकती हैं. 

फूलों की खेती से कितनी हो सकती है कमाई?

फूलों की खेती से होने वाली इनकम फूल की किस्म, बाजार की मांग और उत्पादन तकनीक पर निर्भर करती है. सामान्य तौर पर किसान एक एकड़ भूमि से सालाना 1 लाख रुपये से लेकर 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा की कमाई कर सकते हैं. अगर किसान उन्नत किस्मों, पॉलीहाउस तकनीक और सीधे बाजार से जुड़कर बिक्री करते हैं, तो उनकी इनकम कई गुना तक बढ़ सकती है. यही वजह है कि आज फूलों की खेती किसानों के लिए एक फायदेमंद खेती मानी जा रही है. फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं चला रही हैं. किसानों को राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM), एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH), ड्रिप सिंचाई सब्सिडी और पॉलीहाउस अनुदान जैसी योजनाओं का लाभ मिल सकता है. 

यह भी पढ़ें - Black Tomatoes Farming Tips: अपने खेत में कैसे उगाएं ब्लैक टमाटर? बाजार में 1000 रुपये किलो तक लगते हैं दाम

Published at : 01 Jun 2026 02:44 PM (IST)
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Flower Farming Flower Business Floriculture Flower Farming Earnings
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