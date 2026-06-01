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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरWorld Milk Day: दूध उत्पादन में भारत नंबर-1, तो दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन?

World Milk Day: दूध उत्पादन में भारत नंबर-1, तो दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन?

World Milk Day: हर साल 1 जून को पूरी दुनिया में विश्व दूध दिवस (World Milk Day) मनाया जाता है. इस खास दिन का उद्देश्य लोगों को दूध और डेयरी उत्पादों के पोषण संबंधी महत्व के बारे में जागरूक करना है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 01 Jun 2026 01:33 PM (IST)
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World Milk Day: दूध एक हेल्दी ड्रिंक होने के साथ करोड़ों लोगों की सेहत, पोषण और कमाई का अहम हिस्सा है. यही वजह है कि हर साल 1 जून को पूरी दुनिया में विश्व दूध दिवस (World Milk Day) मनाया जाता है. इस खास दिन का उद्देश्य लोगों को दूध और डेयरी उत्पादों के पोषण संबंधी महत्व के बारे में जागरूक करना, डेयरी किसानों के योगदान को सम्मान देना और अर्थव्यवस्था में डेयरी क्षेत्र की भूमिका को उजागर करना है.

भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दूध उत्पादन के मामले में भारत के बाद कौन से देश आते हैं. तो आइए जानते हैं दूध उत्पादन में भारत नंबर-1, तो दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन है. 

दूध उत्पादन में भारत दुनिया का नंबर-1 देश

भारत साल 1998 से लगातार दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना हुआ है. आज वैश्विक दूध उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी करीब 24 से 25 प्रतिशत है. देश में दूध उत्पादन ने पिछले एक दशक में शानदार वृद्धि दर्ज की है. साल 2014-15 में जहां दूध उत्पादन 146.3 मिलियन टन था, वहीं 2023-24 में यह बढ़कर 239.2 मिलियन टन तक पहुंच गया. 

दूध उत्पादन में दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन है

1. भारत - भारत सालाना लगभग 208.98 मिलियन टन दूध का उत्पादन करता है.जिसमें भैंस का दूध 94.38 मिलियन टन और गाय का दूध 108.30 मिलियन टन शामिल है. भारत की डेयरी व्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी मानी जाती है और करोड़ों किसान इससे जुड़े हुए हैं. 

2. अमेरिका - अमेरिका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है. यहां हर साल करीब 102.65 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता है. अमेरिका का डेयरी उद्योग मुख्य रूप से गायों पर आधारित है और आधुनिक तकनीक के साथ बड़े डेयरी फार्म इसकी खासियत हैं. वहीं भैंस पालन और भैंस के दूध का उत्पादन यहां लगभग नहीं के बराबर है. 

3. पाकिस्तान - पाकिस्तान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है. देश में हर साल लगभग 59.66 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान भैंसों का है. पाकिस्तान में करीब 36.44 मिलियन टन दूध भैंसों से और 22.18 मिलियन टन दूध गायों से प्राप्त होता है. यही वजह है कि वहां का डेयरी उद्योग काफी हद तक भैंस पालन पर आधारित है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसकी जरूरी भूमिका मानी जाती है. 

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4. चीन - चीन दुनिया का चौथा सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है. यहां हर साल करीब 41.24 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता है. 

5. ब्राजील  - ब्राजील दूध उत्पादन के मामले में दुनिया में पांचवें नंबर पर है. देश में सालाना लगभग 36.66 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता है. ब्राजील में गायों से करीब 36.36 मिलियन टन दूध प्राप्त होता है, जबकि बकरियों से लगभग 2.99 लाख टन दूध का उत्पादन किया जाता है. 

भारत में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाले राज्य

पशुपालन और डेयरी विभाग के आंकड़ों के अनुसार साल 2023-24 में उत्तर प्रदेश  देश का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य रहा, जिसने कुल उत्पादन में 16.21 प्रतिशत का योगदान दिया. इसके बाद राजस्थान 14.51 प्रतिशत, मध्य प्रदेश 8.91 प्रतिशत, गुजरात 7.65 प्रतिशत और महाराष्ट्र 6.71 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ शीर्ष पांच राज्यों में शामिल रहे. इन राज्यों में बड़े पैमाने पर पशुपालन, बेहतर डेयरी ढांचा और किसानों की सक्रिय दूध उत्पादन को बढ़ावा देती है. 

यह भी पढ़ें - Iran Us War: अमेरिका के इतने हमलों के बाद भी कैसे सर्वाइव कर रही ईरान नेवी, जानें कितनी बड़ी फोर्स?

Published at : 01 Jun 2026 01:33 PM (IST)
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World Milk Day 2026 World Largest Milk Producer Milk Production Ranking Top Milk Producing Countries
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