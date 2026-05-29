अपने फार्म हाउस पर उगाएं 'बेगम पसंद' आम, इसकी खुशबू ही कर देती है मदहोश

बेगम पसंद आम अपनी एक बहुत ही खास खूबी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है और वो है इसकी जबरदस्त खुशबू. जैसे ही यह आम पकना शुरू होता है, इसकी मदहोश कर देने वाली महक पूरे फार्म हाउस और आसपास के माहौल में फैल जाती है. इसकी खुशबू इतनी अट्रैक्टिव होती है कि कोई भी इसकी तरफ खिंचा चला आए.