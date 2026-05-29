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अपने फार्म हाउस पर उगाएं 'बेगम पसंद' आम, इसकी खुशबू ही कर देती है मदहोश
Begum Pasand Mango Farming: अपने फार्म हाउस पर बेगम पसंद आम उगाकर आप उसके लुक और शान को काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं. इस आम की मदहोश कर देने वाली खुशबू जैसे ही हवा में घुलती है पूरा बगीचा महक उठता है.
गर्मियों के सीजन में आम खाना किसे पसंद नहीं होता लेकिन अगर आप अपने फार्म हाउस के लिए किसी बेहद खास और शाही वैरायटी की तलाश में हैं. तो बेगम पसंद आम आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस हो सकता है. इस आम का नाम जितना यूनिक है. इसका स्वाद और रुतबा भी उतना ही लाजवाब माना जाता है.
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Published at : 29 May 2026 01:22 PM (IST)
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