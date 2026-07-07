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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरमानसून की एक गलती और बर्बाद हो जाएगा केंचुआ खाद का बिजनेस, ऐसे बचाएं अपनी लागत

मानसून की एक गलती और बर्बाद हो जाएगा केंचुआ खाद का बिजनेस, ऐसे बचाएं अपनी लागत

Vermicompost Tips: बरसात के मौसम में वर्मीकंपोस्ट यूनिट को बड़े नुकसान से बचाने वो कौन सी अनजानी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी हैं. जान लीजिए क्या है सही तरीका.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 07 Jul 2026 04:06 PM (IST)
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Vermicompost Tips: बरसात का मौसम आते ही जहां एक तरफ गर्मी से राहत मिलती है. वहीं केंचुआ खाद यानी वर्मीकंपोस्ट का बिजनेस करने वाले किसानों की टेंशन काफी बढ़ जाती है. मानसून का महीना केंचुओं के लिए सबसे अहम समय होता है. इस दौरान अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई. तो आपकी पूरी यूनिट बर्बाद हो सकती है. 

केंचुए बहुत ही सेंसटिव होते हैं. जिन्हें जिंदा रहने और सही से काम करने के लिए एक सही माहौल की जरूरत होती है. बरसात के दिनों में हवा में नमी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. और अगर बेड में पानी भर जाए तो केंचुओं का दम घुटने लगता है. इसलिए इस सीजन में एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है ताकि आपकी मेहनत और लागत दोनों सुरक्षित रहें.

जलभराव से ऐसे बचाएं

बरसात के दिनों में सबसे बड़ी मुसीबत होती है वर्मीकंपोस्ट बेड में पानी का जमा होना. अगर आपके बेड खुले में हैं. तो उन पर तुरंत तिरपाल या मजबूत प्लास्टिक की शीट ढकने का इंतजाम करें. ध्यान रहे कि बेड के चारों तरफ पानी निकलने का ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए. जिससे बारिश का पानी वहां रुके नहीं. 

इतनी होनी चाहिए नमी

इस मौसम में केंचुओं के बेड में नमी का लेवल 60 से 70 परसेंट के बीच ही होना चाहिए. अगर पानी ज्यादा हो गया. तो केंचुए ऑक्सीजन की कमी से मरने लगेंगे या फिर बेड छोड़कर भाग जाएंगे. इसलिए समय-समय पर बेड को चेक करते रहें और एक्स्ट्रा पानी को तुरंत बाहर निकालने की व्यवस्था करें.

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सही वेंटिलेशन रखें

पानी से बचाने के चक्कर में कई किसान बेड को प्लास्टिक से पूरी तरह एयरटाइट पैक कर देते हैं. जो कि सबसे बड़ी गलती है. केंचुओं को सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है. इसलिए बेड के ऊपर शेड या तिरपाल इस तरह लगाएं कि हवा का वेंटिलेशन बना रहे. 

बेड का टेम्परेचर मेंटेन रखना जरूरी

इसके साथ ही बरसात में गोबर की क्वालिटी पर भी ध्यान दें. गीला और सड़ा हुआ गोबर बेड में डालने से बचें. क्योंकि इससे बेड का टेम्परेचर अचानक बढ़ जाता है. और गर्मी व उमस के कारण केंचुए तड़पकर मर जाते हैं. अगर आप इन छोटी-छोटी लेकिन जरूरी बातों का ध्यान रखेंगे. तो मानसून के सीजन में भी आपका वर्मीकंपोस्ट बिजनेस बिना किसी नुकसान के तगड़ा मुनाफा देता रहेगा.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 07 Jul 2026 04:06 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Vermicompost Fertilizer Farming News
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