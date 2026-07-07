मानसून की एक गलती और बर्बाद हो जाएगा केंचुआ खाद का बिजनेस, ऐसे बचाएं अपनी लागत

Vermicompost Tips: बरसात का मौसम आते ही जहां एक तरफ गर्मी से राहत मिलती है. वहीं केंचुआ खाद यानी वर्मीकंपोस्ट का बिजनेस करने वाले किसानों की टेंशन काफी बढ़ जाती है. मानसून का महीना केंचुओं के लिए सबसे अहम समय होता है. इस दौरान अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई. तो आपकी पूरी यूनिट बर्बाद हो सकती है.

केंचुए बहुत ही सेंसटिव होते हैं. जिन्हें जिंदा रहने और सही से काम करने के लिए एक सही माहौल की जरूरत होती है. बरसात के दिनों में हवा में नमी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. और अगर बेड में पानी भर जाए तो केंचुओं का दम घुटने लगता है. इसलिए इस सीजन में एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है ताकि आपकी मेहनत और लागत दोनों सुरक्षित रहें.

जलभराव से ऐसे बचाएं

बरसात के दिनों में सबसे बड़ी मुसीबत होती है वर्मीकंपोस्ट बेड में पानी का जमा होना. अगर आपके बेड खुले में हैं. तो उन पर तुरंत तिरपाल या मजबूत प्लास्टिक की शीट ढकने का इंतजाम करें. ध्यान रहे कि बेड के चारों तरफ पानी निकलने का ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए. जिससे बारिश का पानी वहां रुके नहीं.

इतनी होनी चाहिए नमी

इस मौसम में केंचुओं के बेड में नमी का लेवल 60 से 70 परसेंट के बीच ही होना चाहिए. अगर पानी ज्यादा हो गया. तो केंचुए ऑक्सीजन की कमी से मरने लगेंगे या फिर बेड छोड़कर भाग जाएंगे. इसलिए समय-समय पर बेड को चेक करते रहें और एक्स्ट्रा पानी को तुरंत बाहर निकालने की व्यवस्था करें.

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सही वेंटिलेशन रखें

पानी से बचाने के चक्कर में कई किसान बेड को प्लास्टिक से पूरी तरह एयरटाइट पैक कर देते हैं. जो कि सबसे बड़ी गलती है. केंचुओं को सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है. इसलिए बेड के ऊपर शेड या तिरपाल इस तरह लगाएं कि हवा का वेंटिलेशन बना रहे.

बेड का टेम्परेचर मेंटेन रखना जरूरी

इसके साथ ही बरसात में गोबर की क्वालिटी पर भी ध्यान दें. गीला और सड़ा हुआ गोबर बेड में डालने से बचें. क्योंकि इससे बेड का टेम्परेचर अचानक बढ़ जाता है. और गर्मी व उमस के कारण केंचुए तड़पकर मर जाते हैं. अगर आप इन छोटी-छोटी लेकिन जरूरी बातों का ध्यान रखेंगे. तो मानसून के सीजन में भी आपका वर्मीकंपोस्ट बिजनेस बिना किसी नुकसान के तगड़ा मुनाफा देता रहेगा.

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