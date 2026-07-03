इस राज्य में 15 अगस्त तक मछली नहीं पकड़ सकेंगे मछुआरे, सरकार देगी 50 हजार रुपये

तटीय इलाकों के मछुआरा संघों ने सरकार के इस 50 हजार रुपये की वित्तीय सहायता वाले प्रस्ताव का दिल से स्वागत किया है. उनका कहना है कि लंबे समय के बैन के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए यह राशि काफी मददगार साबित होगी और इससे छोटे मछुआरों को कर्ज के जाल में नहीं फंसना पड़ेगा.