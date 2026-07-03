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इस राज्य में 15 अगस्त तक मछली नहीं पकड़ सकेंगे मछुआरे, सरकार देगी 50 हजार रुपये
Fish Farming News: महाराष्ट्र सरकार ने मानसून और मछलियों के ब्रीडिंग सीजन को देखते हुए 15 अगस्त तक समुद्र में फिशिंग पर पूरी तरह रोक लगा दी है. इस दौरान इन मधुआरों को मिलेंगे 50 हजार रुपये.
महाराष्ट्र सरकार ने मानसून के सीजन को देखते हुए समुद्र में मछली पकड़ने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है. यह बैन आने वाली 15 अगस्त तक लागू रहेगा ताकि इस दौरान मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. भारी बारिश और समंदर की ऊंची लहरों के चलते इस मौसम में नाव लेकर जाना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है.
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Published at : 03 Jul 2026 04:07 PM (IST)
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