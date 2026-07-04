मानसून में बार-बार बीमार हो रहे हैं गाय के बछड़े? इन आसान टिप्स से रखें उन्हें बिल्कुल फिट

आखिरी और सबसे जरूरी बात यह है कि बछड़ों का वैक्सीनेशन और डीवॉर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा का शेड्यूल समय पर पूरा करें. अगर कोई बछड़ा सुस्त दिखे, दूध पीना छोड़ दे या उसे दस्त हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. शुरुआती स्टेज में सही इलाज मिलने से वे जल्दी फिट हो जाते हैं.