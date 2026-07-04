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मानसून में बार-बार बीमार हो रहे हैं गाय के बछड़े? इन आसान टिप्स से रखें उन्हें बिल्कुल फिट
Calf Care Tips: मानसून की नमी में कमजोर इम्यूनिटी के कारण गाय के बछड़े जल्दी निमोनिया और डायरिया का शिकार होते हैं. इनसे बचाव के लिए इन टिप्स को अपनाएं.
मानसून का सीजन आते ही डेयरी फार्मर्स की मुश्किलें काफी बढ़ जाती हैं. क्योंकि इस मौसम में नमी और उमस की वजह से बैक्टीरिया बहुत तेजी से पनपते हैं. इसका सबसे पहला शिकार गाय के छोटे बछड़े होते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता है. अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो वे बार-बार बीमार पड़ने लगते हैं.
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Published at : 04 Jul 2026 01:28 PM (IST)
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प्रशांत अग्रवालप्रेसिडेंट, नारायण सेवा संस्थान
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Opinion