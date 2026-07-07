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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनबेटी की शादी में इमोशनल हुए शैलेश लोढ़ा, 'तारक मेहता' की पगड़ी ठीक करते दिखे विक्की कौशल

बेटी की शादी में इमोशनल हुए शैलेश लोढ़ा, 'तारक मेहता' की पगड़ी ठीक करते दिखे विक्की कौशल

शैलेश लोढ़ा क बेटी स्वरा शादी के बंधन में बंध गई हैं. उनकी शादी जोधपुर में बड़ी धूम-धाम से हुई. शैलेश लोढ़ा विदाई पर इमोशनल होते नजर आए.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 07 Jul 2026 03:05 PM (IST)
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पॉपुलर शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' फेम एक्टर शैलेश लोढ़ा की बेटी स्वरा की 6 जुलाई को शादी हो गई. उनकी शादी में बॉलीवुड सेलेब्स से लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक शामिल हुए. शादी के कई वीडियोज और फोटोज वायरल हैं. इस शादी में एक्टर विक्की कौशल भी पहुंचे. वीडियोज में विक्की कौशल शैलेश की पगड़ी ठीक करते दिखे. उन्होंने स्वरा संग भी फोटोज क्लिक करवाए और शैलेश के साथ समय बिताया.

शादी में पहुंचे ये स्टार्स
शादी में विक्की कौशल के अलावा रजा मुराद, राकेश बेदी, सुदेश भोसले नजर आए. इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, योग गुरु बाबा रामदेव जैसे स्टार्स पहुंचे. ये शादी बड़ी धूमधाम से हुई. शादी में सभी ने खूब एंजॉय किया. 

स्वरा का ब्राइड लुक

स्वरा ने शादी में व्हाइट कलर का लहंगा पहना. उन्होंने रेड कलर की ज्वैलरी पहनी और बालों को ओपन रखा. स्वरा दुल्हन के जोड़े में बहुत खुश नजर आ रही थीं.

 
 
 
 
 
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इमोशनल हुए शैलेश लोढ़ा

 
 
 
 
 
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शैलेश का एक वीडियो सामने आया है. इसमें शैलेश इमोशनल नजर आ रहे हैं. वो बेटी स्वरा की विदाई में इमोशनल नजर आ रहे हैं. वो बेटी को गले लगाकर विद करते दिखे. शैलेश ने बेटी की शादी को खूब एंजॉय किया. 

ये भी पढ़ें- TV Serial Spoilers: प्रेम की करतूत से अनुपमा को लगा झटका, चंद्रिका के हाथों होगी वसुधा की नई फैक्ट्री की पूजा

स्वरा के प्री-वेडिंग फंक्शन के वीडियोज भी वायरल हैं. शैलेश ने संगीत में पत्नी के साथ जमकर डांस किया. उन्होंने 'जोरु का गुलाम' गाने पर डांस किया. शैलेश का डांस खूब चर्चा में बना है. इसके अलावा उन्होंने सूफी नाइट में गाने भी गाए. शैलेश सिंगिंग से लेकर डांसिंग तक में माहिर हैं. इस शादी के इंसाइड वीडियोज चर्चा में हैं. 

 
 
 
 
 
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शैलेश की बात करें तो उन्हें शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के लिए जाना जाता है. इस शो में वो तारक मेहता के रोल में थे. शैलेश ने कई सालों तक इस शो में काम किया. उनका रोल बहुत अहम था. लेकिन फिर मेकर्स संग मनमुटाव के चलते उन्होंने ये शो छोड़ दिया. 

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 07 Jul 2026 03:04 PM (IST)
Tags :
Taarak Mehta Shailesh Lodha VICKY KAUSHAL
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